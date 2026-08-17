Een verjaardagsfeestje vervangen door een wandeltocht: het idee wint aan populariteit.

Het is gebruikelijk om een verjaardag te vieren met een taart, omringd door slingers en feestartikelen. Steeds meer vrouwen ruilen de traditionele kartonnen hoed echter in voor wandelschoenen en kiezen voor snacks in herbruikbare waterflessen. Ze verlaten de gebaande paden in alle opzichten en vieren deze speciale dag op bekende wandelroutes. Het is een manier om de dag opnieuw uit te vinden en er een moment van bezinning van te maken, ver weg van hashtags en de ondoorzichtige menigten van nachtclubs.

Een verjaardagswandeling naar de top van het geluk

In onze kindertijd waren onze verjaardagen gewoon een klein samenkomen in de tuin. We dronken zelfgemaakte limonade tussen de spelletjes stoelendans door. Toen we de puberteit bereikten, werd het een serieuzere aangelegenheid. Onze verjaardagen waren een kans om onszelf te bewijzen aan onze vrienden en onze populariteit te vergroten. Soms nam het de vorm aan van een pyjamaparty met roddels, marshmallows en spelletjes 'waarheid of durf', andere keren leek het op een uitbundige disco in de dorpszaal.

Toen konden we niet wachten tot we 18 werden, zodat we konden proosten met iets anders dan sprankelende appelsap en dansen onder discoballen. Nu we ouder worden, verlangen we naar een rustigere verjaardag, ver weg van telefooncamera's en geënsceneerde verhalen. We willen deze symbolische dag doorbrengen met een brunch, een kaartspelletje of pottenbakken in alle rust. Content creator @jasminmace biedt een andere optie: zich onderdompelen in de natuur. Ze laat de vorken en wijnglazen staan en pakt haar wandelstokken. Haar plan voor deze verjaardag? Niet om de dansvloer op te gaan en de boel op z'n kop te zetten, maar om kilometers hoogteverschil te overbruggen.

Wat sommigen als een vervelende klus of een onaangenaam ontgroeningsritueel beschouwen, is voor anderen een moment van bezinning, een manier om opnieuw contact te maken met wat er echt toe doet en een blijvende indruk achter te laten. Het is niet de bedoeling om records te breken of deze duizelingwekkende reis te ondernemen om een Instagram-feed te vullen, maar eerder om nieuwe herinneringen te creëren, het onverwachte te omarmen en los te laten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jas | Wandelingen & het dagelijks leven🥾🌿 (@jasminmace)

Op een andere manier vieren, zonder te overdrijven.

Met hun kleurrijke puntmutsen als herkenningspunt op hun hoofd, begint de groep meisjes aan een ontspannen wandeling. Maar bovenal delen ze een rustgevende ervaring, waarbij het vogelgezang zich vermengt met het geluid van koebellen. Het is een therapiesessie gecombineerd met lachen en contemplatie. Niemand probeert de stilte te vullen of de serene rust te verstoren. Iedereen verwelkomt de stilte met sereniteit, en er hangt bijna een plechtige sfeer. Het kleinste detail wordt een spektakel: een vlinder die op een bloem landt, een roofvogel die door het zonlicht glijdt, een geit die over de weilanden galoppeert.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om tot het avondeten stil te blijven, behalve misschien om je adem te sparen. Bovendien zullen al die kleine voorvallen tijdens de wandeling later gedenkwaardige anekdotes worden, het verhaal achter een "weet je nog?". En dit breekt duidelijk met wat de maatschappij van een gepaste verjaardag verwacht. In de collectieve verbeelding hoort bij een verjaardag steevast drinkwedstrijden, chique outfits en een avondje uit in een club. Dit feest, zogenaamd een replica van de film Project X, wordt dan een groots spektakel. Het woord "genieten" heeft echter meerdere betekenissen, en op een bepaalde leeftijd heeft het niet meer dezelfde betekenis als op je achttiende.

Want plezier maken hoeft niet per se te betekenen dat je tot in de vroege uurtjes drinkt en zingt tot je stem het begeeft. Een feest hoeft niet sensationeel te zijn om onvergetelijk te zijn. Soms is het eten van een zelfgemaakte sandwich met uitzicht op ruige bergtoppen en het proosten met waterflesjes samen met vrienden de beste manier om iets te vieren.

De luxe van niets plannen

Een van de charmes van deze aanpak is het gebrek aan druk. Je hoeft geen tafel zes weken van tevoren te reserveren, geen outfit te vinden die een verhaal waard is, of te controleren of iedereen op hetzelfde moment beschikbaar is. Kies gewoon een route die past bij het niveau van de groep, pak wat snacks in en ga op pad.

Deze eenvoud kan zelfs een vorm van luxe worden. Een paar uur lang blijven meldingen onderin de tas liggen en wordt de telefoon meer gebruikt om een landschap vast te leggen dan om elke minuut van de dag te documenteren. We lopen, we praten, we maken grapjes, soms zijn we stil. En niemand kijkt op de klok om te weten hoe laat het is om naar de volgende activiteit over te gaan.

Wandelen vervangt zeker niet alle manieren om een verjaardag te vieren . Sommigen dansen liever de hele nacht door, anderen genieten van een diner in hun favoriete restaurant, of verzamelen hun hele familie rond een grote tafel. Misschien is de sleutel juist om niet langer één enkele manier van vieren als de norm te beschouwen.

Je hebt immers niet per se confetti nodig om de gelegenheid te vieren. Soms zijn een wandelpad, een rugzak en een paar vrienden meer dan genoeg om van dit nieuwe jaar een onvergetelijke mijlpaal te maken.