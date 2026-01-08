De terugkeer van de "voedingsindustrie" in 2026: waarom zoveel jongeren er enthousiast over zijn.

Voorbij zijn de fantasieën van bliksemcarrières en slapeloze nachten vol ambitie. Onder jongeren onder de 30 lijkt zich tegen 2026 een duidelijke trend af te tekenen: de wens naar stabiel, stressarm werk dat tijd overlaat voor het privéleven. Volgens diverse onderzoeken ruilt een groeiend aantal jonge professionals (met name millennials en generatie Z) competitieve omgevingen in voor banen die als eenvoudiger en minder in het oog springend worden beschouwd, maar wel synoniem staan voor rust. Deze verschuiving daagt onze relatie met succes uit en herdefinieert wat het betekent om "succesvol te zijn in je professionele leven".

Banen met weinig druk zijn zeer gewild.

Deze beroepen hebben één ding gemeen: ze bieden een duidelijk kader, regelmatige werktijden, weinig interne concurrentie en een duidelijke scheiding tussen werk en privéleven. Accountancy steekt er met kop en schouders bovenuit. Het garandeert een goed salaris, vaste werktijden, weinig reizen en geruststellende voorspelbaarheid.

Maar ook de vaak onderschatte handvaardigheidsberoepen doen er niet voor onder: elektriciteit, loodgieterswerk, logistiek. Deze beroepen bieden zeldzame stabiliteit, praktische vaardigheden en een sterke vraag op de arbeidsmarkt. Daarbij komen nog de kortere opleidingsprogramma's en de snelle instroom op de arbeidsmarkt.

Minder stress, meer tijd voor jezelf

Volgens een onderzoek van Fortune, gepubliceerd in december 2025 , geeft 68% van de jongvolwassenen de voorkeur aan een rustige en stabiele baan boven een prestigieuze maar stressvolle carrière. Enkele van de genoemde voordelen zijn: een aanzienlijke vermindering van angstgevoelens (-42%), een betere nachtrust en meer tijd voor vrije tijd en sociale contacten.

De New York Post bevestigt deze verschuiving: 62% van de ondervraagden zegt de voorkeur te geven aan banen met weinig druk om hun mentale gezondheid te behouden. " Ik gebruik geld om te leven, niet om mezelf dood te werken," vertelde een jonge medewerker van een backoffice aan de krant.

Een reactie op de cultuur van "altijd meer".

Achter deze bewuste keuze schuilt een groeiende vermoeidheid ten opzichte van de "hustle culture" die populair is geworden op sociale media. Onvermoeibaar werken, meerdere projecten tegelijk aannemen, jezelf onmisbaar maken: dit zijn allemaal modellen die tegenwoordig als bronnen van uitputting worden gezien.

De lockdowns van 2020 en 2021, de golf van burn-out, de onzekerheid over banen en de toenemende angst onder jongeren hebben deze idealen diepgaand aan het wankelen gebracht. Een onderzoek van HelloWork laat zien dat 79% van de jongeren onder de 30 mentale gezondheid als een bepalende factor beschouwt bij hun carrièrekeuzes.

Het nieuwe sleutelwoord? Balans. Een stabiel professioneel leven dat ruimte biedt voor sport, reizen, familie en persoonlijke passies. Werk wordt een middel, niet langer een doel op zich. In werkelijkheid is het geen afwijzing van werk, maar een herdefiniëring van prioriteiten. Waar eerdere generaties succes associeerden met status en maatschappelijke vooruitgang, lijkt de huidige generatie (althans een deel ervan) waarde te hechten aan levenskwaliteit, vrije tijd en consistentie met haar waarden.