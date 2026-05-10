Deze plus-size model, die door een verzekeringsmaatschappij werd afgewezen vanwege haar gewicht, hekelt 'fatfobie'.

Zelfs in 2026 blijven sommige vooroordelen over gewicht diepgeworteld. Het Amerikaanse plus-size model Tess Holliday bracht dit onlangs aan het licht door een ervaring te delen die veel reacties op TikTok teweegbracht: ze werd een levensverzekering geweigerd vanwege haar gewicht. Haar openbare verklaring heeft het debat over fatfobie en de criteria die in bepaalde sectoren worden gehanteerd, opnieuw aangewakkerd.

Een beslissing die zij als onrechtvaardig ervoer.

In een TikTok-video vertelt Tess Holliday hoe ze in de VS werd afgewezen voor een levensverzekering. Met een toon die humor en vermoeidheid combineert, legt ze uit dat ze dacht dat ze aan de vereisten voldeed: niet-roker, geen alcoholgebruiker en geen bekende gezondheidsproblemen. Volgens haar was er echter één factor die de doorslag gaf: haar gewicht.

Het model, dat 1,60 meter lang is en meer dan 135 kilo weegt, benadrukt dat ze dagelijks sport, geen medische behandelingen ondergaat en geen onderliggende aandoeningen heeft. Volgens haar weerspiegelt deze situatie een breder probleem: een nog steeds zeer stereotiep beeld van het lichaam in bepaalde sectoren die te maken hebben met gezondheid en verzekeringen.

Het debat rondom de BMI is opnieuw opgelaaid.

Deze zaak brengt ook een vaak bekritiseerde maatstaf aan het licht: de body mass index, beter bekend als BMI. Deze indicator, die nog steeds veelvuldig wordt gebruikt om gezondheidsrisico's in de medische en verzekeringssector te beoordelen, wordt nu door veel specialisten in twijfel getrokken. Verschillende studies benadrukken dat de BMI geen rekening houdt met essentiële elementen zoals fysieke conditie, spiermassa, levensstijl en de algehele gezondheid van een persoon.

Onderzoek dat in 2024 werd gepubliceerd, toonde aan dat een grote meerderheid van mensen met obesitas aangaf te zijn veroordeeld, beschaamd of gestigmatiseerd in medische omgevingen. Voor body positivity-activisten is het probleem daarom niet alleen een kwestie van statistieken. Het gaat ook om de manier waarop lichamen die als 'abnormaal' worden beschouwd, worden waargenomen en de manier waarop sommige instellingen 'overgewicht' automatisch associëren met een slechte gezondheid.

Een figuur die zich al jaren inzet

Tess Holliday is al lange tijd een van de meest prominente figuren in de body positivity-beweging. In 2013 lanceerde ze de hashtag #EffYourBeautyStandards om onrealistische schoonheidsidealen aan de kaak te stellen en een meer diverse representatie van lichamen te bevorderen. Meer dan tien jaar later gelooft ze dat de strijd nog steeds even noodzakelijk is. In februari 2026 kondigde ze de officiële herlancering van de beweging aan en herinnerde ze iedereen eraan dat veel mensen nog steeds worden behandeld alsof hun lichaam een "probleem is dat moet worden opgelost".

Ze spreekt zich regelmatig uit over de discriminerende opmerkingen en het gedrag waarmee ze dagelijks te maken krijgt. In 2025 had ze al publiekelijk een ongepaste opmerking van een stewardess van United Airlines aan de kaak gesteld, die haar tijdens een vlucht had aangeraden om "af te vallen" voor haar kind.

Achter deze getuigenissen schuilt een bredere realiteit.

Het verhaal van Tess Holliday gaat veel verder dan haar persoonlijke ervaring. Weigering van diensten, opdringerige opmerkingen, medische oordelen en ongevraagde kritiek: veel dikke mensen melden dat ze dit soort situaties regelmatig meemaken. Deze zaak herinnert ons ook aan iets belangrijks: iemands gewicht bepaalt niet zijn of haar waarde, levensstijl of algehele gezondheid. Lichamen zijn divers en iedereen verdient het om met respect behandeld te worden, ongeacht zijn of haar uiterlijk.

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat er geen enkele juiste manier is om in je lichaam te leven. Sommige mensen willen afvallen, anderen niet, en iedereen zou zijn of haar eigen keuzes moeten kunnen maken zonder veroordeeld of gediscrimineerd te worden.

Met deze nieuwe openbare verklaring brengt Tess Holliday uiteindelijk een vraag aan het licht die vandaag de dag nog steeds zeer relevant is: waarom blijft uiterlijk bepalend voor de toegang tot bepaalde rechten of diensten?