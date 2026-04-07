Een passagier beweert dat ze vanwege haar gewicht uit een vliegtuig is gezet; internetgebruikers reageren hierop.

Een Amerikaanse passagier, Keirstyn Catron, beweert dat haar de toegang tot een vlucht werd geweigerd vanwege haar gewicht, wat tot grote verontwaardiging op sociale media heeft geleid. Haar verhaal, gedeeld op TikTok, heeft het debat over het beleid van luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot cabineruimte opnieuw aangewakkerd.

Een passagier zegt dat haar de toegang tot het vliegtuig is geweigerd.

Een Amerikaanse contentmaker, die zichzelf Keirstyn Catron (@lilcatron) noemt, beweert een vernederende situatie te hebben meegemaakt tijdens een vlucht vanaf LaGuardia Airport in New York in november 2025. Volgens haar verhaal op TikTok vroeg een medewerker van de luchtvaartmaatschappij haar of ze op een standaardstoel kon zitten voordat ze aan boord ging.

De jonge vrouw legt uit dat de confrontatie plaatsvond in het bijzijn van andere passagiers, wat ze omschrijft als "een ongemakkelijke publieke ervaring". Ze beweert vervolgens dat ze niet mocht instappen op haar geplande vlucht, omdat haar lichaamsomvang een reden zou zijn. In haar video uit Keirstyn Catron (@lilcatron) haar gevoelens van schaamte en onbegrip over de situatie. Ze gelooft dat ze is beoordeeld op basis van een vooronderstelling over haar vermogen om in een standaardstoel te passen.

Beleid met betrekking tot de beschikbare ruimte aan boord

Veel luchtvaartmaatschappijen hanteren regels met betrekking tot stoelbezetting, met name wanneer een passagier vanwege zijn of haar lichaamsgrootte meer ruimte nodig heeft. Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden passagiers de mogelijkheid om een extra stoel te kopen om het comfort van alle reizigers te garanderen.

Volgens berichten in diverse Engelstalige media heeft de betreffende luchtvaartmaatschappij een beleid ingevoerd dat stelt dat "passagiers die meer ruimte nodig hebben, gevraagd kunnen worden om vooraf een extra stoel te reserveren". Deze maatregelen, door luchtvaartmaatschappijen gepresenteerd als "bedoeld om de veiligheid en het comfort aan boord te garanderen", zijn regelmatig onderwerp van discussie over hun praktische toepassing en hun impact op de reiservaring van de passagier.

Een video die veelvuldig op sociale media is gedeeld.

Nadat de video op TikTok was geplaatst, werd deze online massaal gedeeld en becommentarieerd. Veel internetgebruikers spraken hun steun uit voor de passagier en veroordeelden wat zij als een stigmatiserende situatie beschouwden. Andere reacties benadrukten de noodzaak om de ontvangst en toegankelijkheid van vliegreizen voor mensen met diverse lichaamsvormen te verbeteren. De video is volgens media die over het verhaal berichtten honderdduizenden keren bekeken.

Sommige internetgebruikers zijn van mening dat dit soort situaties wijst op een gebrek aan aanpassingsvermogen van de luchtvaartindustrie aan de diversiteit van haar personeelsbestand. Anderen wijzen erop dat luchtvaartmaatschappijen ook rekening moeten houden met veiligheids- en logistieke eisen.

Een terugkerend debat over de toegankelijkheid van luchtvervoer.

De kwestie van de beschikbare ruimte aan boord van vliegtuigen is regelmatig onderwerp van publiek debat, met name over de zogenaamde standaard stoelafmetingen. Verschillende organisaties pleiten voor "meer rekening houden met de diversiteit aan lichaamsvormen bij het ontwerp van de cabine".

Experts uit de sector wijzen erop dat "de geleidelijke vermindering van de beenruimte door de jaren heen een gevolg is van economische overwegingen, maar ook problemen kan opleveren voor sommige passagiers." De getuigenis van Keirstyn Catron (@lilcatron) maakt dan ook deel uit van een breder debat over de toegankelijkheid van vliegreizen en hoe luchtvaartmaatschappijen technische beperkingen, passagierscomfort en het voorkomen van discriminatie met elkaar kunnen verzoenen.

De viraliteit van Keirstyn Catrons getuigenis (@lilcatron) illustreert het groeiende belang van sociale media bij het onder de aandacht brengen van individuele reiservaringen. Het onderstreept tevens de aandacht van het publiek voor kwesties als inclusie en respect voor passagiers. De discussie over de toegankelijkheid van vliegreizen zal naar verwachting voortduren naarmate de sector zich blijft ontwikkelen om aan de steeds toenemende wereldwijde vraag te voldoen.