LGBT-fobie: waarom sociale media een groot probleem zijn geworden

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie , Transfobie en Bifobie op 17 mei is het de moeite waard om sociale media eens nader te bekijken. Deze media zijn een centrale plek geworden voor socialisatie en expressie. Hoewel ze zichtbaarheid en uitwisseling bevorderen, kunnen ze ook vormen van discriminatie versterken.

Een ruimte van vrijheid die ambivalent is geworden.

Sociale media spelen tegenwoordig een essentiële rol in ons dagelijks leven. Ze stellen ons in staat om op de hoogte te blijven, ervaringen te delen en gemeenschappen op te bouwen. Voor veel LGBTQIA+-personen vormen ze een belangrijke ruimte voor zichtbaarheid, steun en zelfbevestiging. Deze ruimte kan worden ervaren als een positieve uitbreiding van het sociale leven, waar iedereen aanknopingspunten en ondersteunende gesprekken kan vinden.

Deze vrijheid van meningsuiting gaat echter ook gepaard met een verhoogde blootstelling aan LGBT-fobe retoriek . Digitale platforms, vanwege hun toegankelijkheid, worden soms broedplaatsen voor discriminerende opmerkingen of vijandig gedrag. In 2025 werden in Frankrijk bijna 4900 homofobe of transfobe vergrijpen geregistreerd.

Anonimiteit en de snelheid van de uitwisselingen zijn het probleem.

Een van de factoren die de verspreiding van LGBT-fobie online bevordert, is anonimiteit. Achter een scherm voelen sommige gebruikers zich minder verantwoordelijk voor hun woorden en kunnen ze gedrag vertonen dat ze in het echte leven niet zouden vertonen. Dit kan leiden tot beledigingen, intimidatie of spot gericht op seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Daarbij komt nog de snelheid waarmee content zich verspreidt. Een bericht kan in zeer korte tijd viraal gaan, waardoor de impact ervan enorm wordt vergroot. Zelfs na verwijdering laten sommige berichten een blijvend spoor achter, met name op psychologisch vlak. Deze dynamiek maakt de bestrijding van haatdragende content bijzonder complex en vereist constante waakzaamheid.

#17Mei #LGBTfobie 🏳️‍🌈| Homofoob en transfoob geweld is strafbaar: tot €45.000 boete en 3 jaar gevangenisstraf. 💻 Rapport: https://t.co/9WWYqthUEF 📞 Slachtoffers/getuigen: 17, 112 of 114 🌈 Laten we ons mobiliseren tegen haat en discriminatie. pic.twitter.com/7pUz2M8ewG — Prefect van de Ardennen 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet08) 17 mei 2026

De rol van algoritmen in de zichtbaarheid van content.

Algoritmes van sociale media spelen ook een belangrijke rol. Ze zijn ontworpen om de betrokkenheid te maximaliseren, maar kunnen soms polariserende content promoten. Hoewel ze niet direct verantwoordelijk zijn voor haatspraak, kunnen ze wel bijdragen aan de zichtbaarheid ervan door content te bevoordelen die sterke reacties oproept. Deze dynamiek kan digitale omgevingen creëren waarin extremistische retoriek gemakkelijker circuleert dan genuanceerde of inclusieve boodschappen, waardoor bestaande spanningen worden verergerd.

Ruimtes die ook ondersteuning en zichtbaarheid bieden.

Ondanks deze negatieve aspecten blijven sociale media een belangrijke plek voor solidariteit en bewustwording. Talrijke initiatieven ontstaan er om LGBTQIA+-fobie te bestrijden, informatie te delen en positieve verhalen te belichten. Deze platforms bieden veel LGBTQIA+-personen ook de mogelijkheid om steun te vinden en een zelfverzekerder zelfbeeld op te bouwen. Positieve content , persoonlijke verhalen en preventiecampagnes dragen bij aan het veranderen van attitudes en het bevorderen van een meer inclusieve cultuur.

Deze 17e mei herinnert ons eraan dat de strijd tegen LGBT-fobie ook de digitale wereld aangaat. Het creëren van respectvollere online ruimtes draagt bij aan een samenleving waarin iedereen volledig kan bestaan, zonder angst of uitsluiting.