"Ik wist niet eens hoe ik de was moest doen": deze onwaarschijnlijke lessen zijn een hit bij jongvolwassenen

Nog maar een paar jaar geleden had je misschien gelachen als iemand had gezegd dat hij een cursus volgde om te leren hoe je de was moest doen of hoe je je energierekening moest begrijpen. Tegenwoordig is het geen grap meer: het is een fenomeen. En een populair fenomeen. Jongvolwassenen, op zoek naar onafhankelijkheid, storten zich massaal op deze onverwachte cursussen die beloven de chaos van het dagelijks leven om te zetten in iets beheersbaars.

Een erkend gebrek aan praktische vaardigheden

Veel jongvolwassenen geven toe dat ze niet over de praktische vaardigheden beschikken om zich in de echte wereld te bewegen. Sommigen aarzelen nog steeds bij de wasmachine, omdat ze twijfelen of ze een vriend of hun ouders moeten bellen, of het gewoon moeten opgeven. Anderen weten niet hoe ze een rekening moeten ontcijferen, bevriezen voor een huurovereenkomst, of voelen zich machteloos wanneer ze geconfronteerd worden met de mysterieuze kunst van het koken van iets anders dan pasta. Kortom, volwassenheid kan plotseling komen en komt niet altijd met een handleiding.

Dit is precies waarom verschillende Amerikaanse en Canadese universiteiten hebben besloten actie te ondernemen. Hun observatie is simpel: hoewel hun studenten misschien literaire teksten kunnen analyseren of een applicatie kunnen programmeren, zijn ze niet per se toegerust om hun dagelijks leven te leiden. Dus waarom zouden we hen geen 'echte' cursussen aanbieden die ontworpen zijn om hen te helpen een gezonde, zelfverzekerde en duurzame autonomie op te bouwen?

Generatie Z staat voor de grote sprong

Vooral Generatie Z lijkt deze steun nodig te hebben. Omdat ze vaak in een zeer beschermende omgeving zijn opgegroeid, verlaten ze soms op latere leeftijd het ouderlijk huis en, wanneer ze eindelijk de sprong wagen, worden ze geconfronteerd met een muur van onbekende verantwoordelijkheden. Wanneer alles nieuw is – administratieve taken, financiën, huisonderhoud, relaties met huisgenoten – voel je je gemakkelijk overweldigd. Een van de sterke punten van deze generatie ligt echter in het vermogen om snel te leren en zich aan te passen, vooral wanneer de aangeboden middelen ondersteunend, toegankelijk en niet-oordelend zijn. En dat is precies wat deze programma's bieden.

Scholen voor volwassenen: van Maine tot Californië

Neem deel aan de Adulting School in Portland, Maine (VS). Hoewel de naam je misschien doet glimlachen, is het succes ervan reëel. In deze workshops leer je hoe je een sollicitatiegesprek aanpakt zonder in paniek te raken, hoe je conflicten aanpakt zonder je evenwicht te verliezen, hoe je je financiën begrijpt zonder je overweldigd te voelen en zelfs hoe je je huis onderhoudt zonder op te branden. Deze sessies, vaak interactief, zijn ontworpen om je zelfvertrouwen te geven en je eraan te herinneren dat je prima in staat bent om het leven met zelfvertrouwen tegemoet te treden, zelfs als je net begint.

Aan de Universiteit van Waterloo in Ontario, Canada, is de digitale gids "Adulting 101" onmisbaar geworden. Het beantwoordt simpele, maar cruciale vragen: Hoe doe je de was zonder dat het misgaat? Hoe houd je je huis schoon? Hoe kook je met een beperkt budget zonder je gezondheid in gevaar te brengen? Hoe red je het om met huisgenoten te wonen of je mentaal welzijn te behouden? De aanpak is pragmatisch, positief en gericht op welzijn. Het doel is niet om perfect te zijn, maar om onafhankelijk, capabel en bovenal lekker in je vel te zitten.

In Berkeley, Californië (VS), gaat een cursus genaamd "adulting" nog een stap verder. Deze omvat budgetteren, koken, solliciteren, timemanagement en zelfs interpersoonlijke relaties. Kortom, een compleet pakket om met vertrouwen en gemak de volwassenheid in te gaan. De docenten geven niet alleen kennis door, ze ontmaskeren alledaagse taken, laten zien dat ze haalbaar zijn en helpen studenten vaardigheden te ontwikkelen die hen hun hele leven van pas zullen komen.

Een reële behoefte bevestigd door experts

Deze initiatieven spelen in op een reële behoefte, zoals blijkt uit het werk van psycholoog Jean Twenge. Volgens haar zijn jongere generaties vaak minder zelfstandig dan voorgaande generaties, niet door een gebrek aan vaardigheden, maar doordat ze minder betrokken zijn geweest bij praktische huishoudelijke taken. Wanneer ze naar de universiteit gaan of gaan werken, worden ze geconfronteerd met een reeks onbekende verantwoordelijkheden, wat veel stress met zich meebrengt. Cursussen voor volwassenen proberen deze onzekerheid weg te nemen door concrete antwoorden te bieden op vragen die in eerste instantie verre van voor de hand liggen.

Wat je eigenlijk leert in deze cursussen

Waaruit bestaan deze cursussen precies? Ze zijn eenvoudig, essentieel en ongelooflijk nuttig.

Je leert hoe je een huurcontract leest zonder dat je voor verrassingen komt te staan, hoe je een realistisch budget beheert zonder je beperkt te voelen, hoe je gezond kunt koken, zelfs met een klein budget, hoe je de was kunt doen zonder zorgen, en hoe je een badkamer of keuken kunt onderhouden zonder dat het een onoverkomelijke klus wordt.

Ook menselijke relaties komen aan bod: hoe je in een gedeelde accommodatie kunt leven, hoe je zonder spanning kunt communiceren en hoe je voor je geestelijke gezondheid kunt zorgen.

Het zijn allemaal vaardigheden die het verdienen om gewaardeerd te worden, omdat ze bijdragen aan een aangenamer en evenwichtiger dagelijks leven.

Uiteindelijk laten deze programma's zien dat 'volwassen worden' geen natuurlijk instinct is dat van de ene op de andere dag ontstaat. Het is een leerproces, soms chaotisch, maar altijd verrijkend. Er is geen schande om niet meteen alles te weten. Integendeel: erkennen dat je een helpende hand nodig hebt, is al een teken van volwassenheid. Door theorie en praktijk met elkaar te verenigen, bieden deze programma's jongvolwassenen een ondersteunende ruimte om te ontdekken, te proberen, fouten te maken en te slagen.