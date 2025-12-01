‘Stoppen’: deze schokkende trend onder Generatie Z schudt de arbeidsmarkt op

Een nieuwe trend zorgt voor ophef op sociale media: "quittoking". In plaats van een discrete en traditionele ontslagname, kiezen sommige Generatie Z'ers ervoor om het moment te filmen en online te delen. Deze praktijk wekt evenveel nieuwsgierigheid als controverse op in de professionele wereld.

Wat is stoppen?

"Quitting", zoals de naam al doet vermoeden, is een samentrekking van "quit" en "TikTok". Het houdt in dat je jezelf filmt terwijl je je baan opzegt en het moment live deelt op sociale media, soms met humoristische of creatieve enscenering. Dit fenomeen maakt deel uit van een bredere trend onder Generatie Z om hun authenticiteit te benadrukken en te experimenteren met nieuwe manieren om hun relatie met werk uit te drukken.

De jongeren in kwestie, geboren tussen 1997 en 2012, zien hun carrière niet per se als een lineair of heilig pad. Voor hen is een baan een plek waar ze zich gerespecteerd, gewaardeerd en vervuld moeten voelen. Wanneer een functie niet langer aan deze criteria voldoet, wordt ontslag geen ontsnapping, maar een daad van zelfbevestiging. Door hun ontslag te filmen, transformeert het vervolgens een potentieel stressvol moment in een weloverwogen, bijna artistiek gebaar, en deelt het dit met een gemeenschap die deze keuze begrijpt en steunt.

Waarom ontstaat deze trend nu?

"Stoppen" is geen digitale rage; het weerspiegelt een diepgaande verandering in de manier waarop Generatie Z naar werk kijkt. Deze generatie hecht waarde aan flexibiliteit, een goede balans tussen werk en privéleven en erkenning voor hun inspanningen. In plaats van een werkomgeving te accepteren die niet bij hun waarden past, kiezen ze ervoor om te vertrekken, soms met een flinke impact.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de jonge professionals van vandaag zijn opgegroeid in een wereld waarin delen, zichtbaarheid en authenticiteit essentieel zijn. TikTok, Instagram en andere socialemediaplatforms hebben een cultuur gevormd waarin persoonlijke ervaringen publieke content kunnen worden. In deze context wordt het filmen van iemands ontslag een manier om iemands verhaal te vertellen, een mijlpaal in iemands professionele leven te markeren en de herwonnen vrijheid te vieren.

Tot slot maakt "ontslag nemen" deel uit van een bredere beweging die waarde hecht aan welzijn op het werk. Generatie Z weigert hun mentale gezondheid of persoonlijke voldoening op te offeren voor blinde loyaliteit aan het bedrijf. Het verlaten van een baan die niet bij hen past, wordt dan een positieve daad, een manier om voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd hun grenzen en autonomie te benadrukken.

Reacties van werkgevers

Hoewel deze trend de behoefte aan authenticiteit en transparantie weerspiegelt, creëert het ook spanningen. Veel werkgevers beschouwen "quittoking" als een provocerend, zelfs respectloos gebaar. Een werknemer die voor de camera zijn of haar werkplek verlaat, kan worden opgevat als een publieke uitdaging aan professionele normen, en soms als negatieve publiciteit voor het bedrijf.

Sommige managers vrezen ook de gevolgen voor de reputatie van het bedrijf en de interne dynamiek. Een humoristisch bedoelde video kan verkeerd worden geïnterpreteerd, en het wijdverspreid delen ervan op sociale media kan de impact van het vertrek van een werknemer versterken. Andere werkgevers beginnen dit fenomeen echter vanuit een ander perspectief te bekijken en erkennen dat deze acties vooral een behoefte aan erkenning weerspiegelen en een verlangen om frustraties te uiten die anders misschien verborgen zouden blijven.

Tussen zelfbevestiging en nieuwe vormen van communicatie

"Stoppen" laat ook een verschuiving zien in de manier waarop mensen communiceren en hun professionele identiteit uitdragen. Het filmen van iemands ontslag is niet zomaar een daad van rebellie; het is een manier om de controle over je eigen verhaal te nemen. In een wereld waar carrières steeds flexibeler worden en professionele paden divers, symboliseert dit soort gebaar een nieuwe manier van denken over werk: minder als een verplichting en meer als een persoonlijke ervaring die gecreëerd moet worden.

Bovendien stimuleert deze aanpak reflectie op transparantie en bedrijfscultuur. Door openlijk hun ongenoegen of verlangen naar verandering te uiten, zetten jongeren organisaties ertoe aan hun management, interne communicatie en talentbehoud te heroverwegen. Bedrijven beginnen zo het belang te erkennen van het creëren van een meer inclusieve, respectvolle en bevredigende werkomgeving.

Een tweesnijdende trend

Het zou echter simplistisch zijn om ontslag nemen alleen maar in een positief daglicht te stellen. Deze praktijk brengt risico's met zich mee: het publiekelijk aankondigen van ontslag kan een negatieve invloed hebben op iemands zoektocht naar een baan, vooral als bepaalde uitspraken als lasterlijk worden ervaren. Het vereist daarom een delicate balans tussen assertiviteit en het beheren van iemands professionele imago.

Deze trend verdient het echter om met een open blik te worden bekeken. Het laat zien dat de arbeidsmarkt evolueert, dat jongere generaties streven naar meer autonomie en betekenis in hun werk, en dat traditionele ontslagmethoden niet langer aan alle verwachtingen voldoen. Het laat zien dat een carrière niet langer kan worden gezien als een reeks beperkingen, maar als een reeks bewuste en lonende keuzes.

Uiteindelijk is "stoppen" veel meer dan alleen een TikTok-trend: het is een indicator van de ingrijpende transformaties die de professionele wereld teisteren. Het illustreert een generatie die waarde hecht aan persoonlijke vervulling, authenticiteit en transparantie, maar tegelijkertijd bepaalde gevestigde normen ter discussie stelt. Tussen zelfbevestiging en een zoektocht naar zingeving is deze trend even schokkend als aanzettend tot nadenken, en dwingt ze werkgevers en werknemers om hun methoden en verwachtingen te heroverwegen.