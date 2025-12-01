Search here...

Ze draait het verkeerde telefoonnummer voor Thanksgiving... en sluit een onwaarschijnlijke vriendschap die al 10 jaar duurt.

Maatschappij
Fabienne Ba.
@Jamalhinton12/X

In 2016 stuurde Wanda Dench, een grootmoeder uit Arizona, per ongeluk een uitnodigings-sms voor Thanksgiving naar Jamal Hinton, een 17-jarige tiener, in plaats van naar haar kleinzoon. Geroerd door zijn speelse antwoord verwelkomde ze hem aan tafel, waarmee ze een vriendschap bezegelde die nu al tien jaar duurt.

De fout die alles veranderde

Wanda Dench stuurde een sms naar het verkeerde nummer en ontving dit antwoord van Jamal Hinton: "Wie bent u?" Ze antwoordde: "Uw oma!", samen met een selfie. Jamal Hinton stuurde vervolgens zijn eigen bericht: "U bent mijn oma niet, maar mag ik toch komen?" Ze accepteerde het bericht, trouw aan de geest van oma's die iedereen te eten geven. Wat een simpele anekdote had kunnen blijven, werd een traditie: elk jaar komt Jamal terug om Thanksgiving te vieren met Wanda en haar familie.

Een onmiddellijke en blijvende verbinding

Tijdens hun eerste Thanksgiving-maaltijd was de band tussen de zeventiger en de tiener meteen voelbaar. Ondanks Wanda's ziekte (borstkanker) en het verlies van haar man, ontmoetten ze elkaar elke Thanksgiving en deelden ze maaltijden, spelletjes en dankbaarheid aan de familietafel. Hun toevallige ontmoeting groeide uit tot een oprechte vriendschap, gevierd door miljoenen internetgebruikers, ontroerd door dit verhaal over onverwachte vriendelijkheid en een band die door toeval was gesmeed.

Een traditie die de wereld inspireert

Jamal plaatst hun reünie jaarlijks op X (voorheen Twitter) en raakt daarmee miljoenen mensen: "Het is het lot", vertrouwt Wanda toe. Zelfs virtueel, tijdens haar chemotherapie, blijft hun band bestaan, organiseert ze gesprekken en houdt ze de vlam van een vriendschap brandend die is ontstaan uit een toevallig telefoontje. Na verloop van tijd wordt hun verhaal een symbool van hoop: dat vriendelijkheid op elk moment kan ontstaan, zelfs uit een bericht dat per ongeluk is verzonden. En elk jaar, wanneer Thanksgiving aanbreekt, herinneren hun foto's naast elkaar de wereld eraan dat familie ook voor zichzelf kan kiezen.

Meer dan een simpele virale anekdote

Dit verhaal overstijgt sociale media: Wanda laat met Jamals hulp een tatoeage zetten, terwijl hij basketbalcoach en presentator wordt. Hun oprechte vriendschap, een symbool van eenheid in een verdeelde wereld, is zelfs het onderwerp van een Netflix-film in ontwikkeling. En hoewel hun dagelijkse leven evolueert, blijft één ding: deze stille belofte om er voor elkaar te zijn. Elke foto, elke gedeelde lach herinnert ons eraan dat sommige connecties niets te danken hebben aan bloed, maar alles aan vriendelijkheid en toeval. Een simpel fout getal dat, jaren later, nog steeds een inspiratiebron is voor degenen die nog steeds dromen van onverwachte en diepmenselijke connecties.

Kortom, een simpel sms'je naar het verkeerde nummer creëerde een band die tijd, tegenslag en generatieverschillen overstijgt. Tien jaar later bewijzen Wanda en Jamal dat een ogenschijnlijk onbeduidend gebaar de deur kan openen naar een diepe vriendschap, die net zo hartverwarmend kan zijn als een feestmaaltijd. Hun verhaal herinnert ons eraan dat de mooiste ontmoetingen soms ontstaan waar we ze het minst verwachten – en dat Thanksgiving uiteindelijk net zozeer een viering is van toeval als van dankbaarheid.

