Dit zijn voorzorgsmaatregelen die veel vrouwen nemen wanneer ze alleen gaan hardlopen.

Je hardloopschoenen aantrekken, een frisse neus halen en even een momentje voor jezelf nemen: dat is wat hardlopen voor velen betekent. Maar voor veel vrouwen gaat deze pauze ook gepaard met een reeks reflexen die bedoeld zijn om hun veiligheid te garanderen. Een Australische campagne brengt deze realiteit nu weer onder de aandacht.

Ren, maar blijf constant op je hoede.

Nu Internationale Vrouwendag 2026 nadert, heeft het Australische sportkledingmerk LSKD een campagne gelanceerd met de titel "Ze rent, maar ze rent nooit zomaar." Het doel is simpel: de realiteit achter het hardlopen laten zien, ver verwijderd van de beelden van vrijheid die vaak in reclames worden benadrukt.

De boodschap is gebaseerd op een opvallende observatie: volgens de campagne zegt 92% van de vrouwen zich zorgen te maken over hun veiligheid tijdens het hardlopen. Deze statistiek illustreert een wijdverbreide realiteit, ongeacht sportief niveau of ervaring.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Shelley Zalis (@shelleyzalis)

Een voorbereiding die veel verder gaat dan een warming-up.

Nog voordat ze aan hun hardlooprondje beginnen, nemen veel vrouwelijke hardlopers een reeks voorzorgsmaatregelen die bijna automatisch zijn geworden. Controleren of hun telefoon voldoende is opgeladen, een goed verlichte en drukke route kiezen, bepaalde gebieden of tijdstippen vermijden, een dierbare laten weten wat hun route is... deze gewoonten komen bovenop de traditionele fysieke voorbereiding.

Tijdens de race spelen andere reflexen een rol: sleutels binnen handbereik houden, het muziekvolume beperken om je bewust te blijven van je omgeving, of zelfs van route veranderen als een situatie onprettig aanvoelt. Afzonderlijk lijken deze handelingen misschien onbeduidend. Samen tonen ze echter constante alertheid.

Een mentale belasting die vaak onzichtbaar is.

Naast praktische voorzorgsmaatregelen belicht de campagne een subtielere realiteit: hyperwaakzaamheid. Voorbijgangers observeren, gedrag anticiperen, de straat oversteken, versnellen of vertragen afhankelijk van de omstandigheden... voor veel vrouwen zijn deze berekeningen bijna instinctief. Ze vormen een integraal onderdeel van hun uitje, soms al jarenlang. Deze constante alertheid kost energie en verandert een moment dat synoniem zou moeten zijn met welzijn in een oefening waarbij veiligheid voortdurend op de achtergrond aanwezig is.

Een boodschap die de hele samenleving uitdaagt.

De campagneslogan vat de ambitie samen: "Veiligheid mag geen strategie zijn." In plaats van vrouwen te herinneren aan de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen, nodigt LSKD hen uit om hun perspectief te veranderen. Het idee is om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor een zogenaamd veilige openbare ruimte niet alleen bij de vrouwen mag liggen die er gebruik van maken.

Het merk moedigt iedereen aan om respectvol gedrag te vertonen: houdingen vermijden die als intimiderend kunnen worden ervaren, ingrijpen bij ongepast gedrag en de impact van de eigen acties in twijfel trekken.

Een campagne die breed weerklank vindt.

Het initiatief, dat via sociale media werd gedeeld, genereerde al snel talloze reacties. Duizenden vrouwen deelden hun eigen ervaringen en beschreven de gewoonten die ze hadden ontwikkeld om rustiger te hardlopen. Het probleem heeft zelfs de Australische grenzen overschreden. Het belicht een realiteit die velen herkennen en die al door andere campagnes is aangepakt, met name in de sportwereld.

Door hardlopers een stem te geven, draagt dit initiatief bij aan de zichtbaarheid van een ervaring die vaak over het hoofd wordt gezien. Het opent tevens een bredere dialoog over hoe openbare ruimtes kunnen worden ingericht als plekken waar iedereen met een gerust hart aan lichaamsbeweging kan doen.

Uiteindelijk is de boodschap universeel: hardlopen moet in de eerste plaats een moment van vrijheid, plezier en zelfvertrouwen zijn, zonder dat veiligheid een constante zorg wordt.