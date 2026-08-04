Tijdens een gynaecologisch onderzoek veroorzaakte een Meta-bril bezorgdheid bij een patiënte.

Routinematige gynaecologische controles worden vaak met angst en onzekerheid tegemoet gezien. Tussen de beugels voelen vrouwen zich vaak kwetsbaar en in een machteloze positie. Tijdens deze zeer intieme afspraak merkte een patiënte op dat de zorgverlener die haar onderzocht een bril met een ingebouwde camera droeg: de beruchte Meta. En het was niet voor een grondiger onderzoek, maar puur voor voyeuristische doeleinden. Een huiveringwekkend verhaal dat de gevaren van deze augmented reality-brillen illustreert.

Het verhaal van een patiënt die het slachtoffer werd van een afschuwelijke praktijk.

Het is een moment waar vrouwen weken voor de noodlottige datum al tegenop zien. Over het algemeen is een afspraak bij de gynaecoloog een zeer onaangename ervaring. In Frankrijk heeft meer dan de helft van de vrouwen deze intieme controle al uitgesteld of afgezegd uit angst voor oordeel, pijn of de uitslag. Jezelf bijna volledig ontkleed voor een zorgverlener zien staan met een zaklamp, terwijl de diepten van je vulva worden onderzocht, is bijzonder ongemakkelijk. Het is moeilijk om ontspannen te blijven in zo'n gênante en onnatuurlijke positie. Veel vrouwen hebben een slechte ervaring gehad en bewaren een traumatische herinnering aan hun eerste uitstrijkje of deze medische afspraak.

In een bericht op het account @grandebavardeuse vertelde een jonge vrouw haar verhaal, of liever gezegd haar beproeving, in de spreekkamer van de gynaecoloog. Dit bericht volgde op een oproep van de accountbeheerder aan getuigen, die als volgt luidde: "Ben je ooit zonder je medeweten gefilmd door iemand met een Meta-bril?" Tijdens het onderzoek merkte de vrouw, die de auteur voor de anonimiteit Eva noemde, iets opvallends op. Niet een afstandelijke houding of een kortaf toon, maar een bril die inmiddels berucht is geworden. Deze zwarte bril met dikke randen en geïntegreerde glazen zat recht op de neus van de gynaecoloog.

Het licht was niet aan, dus probeerde ze zichzelf gerust te stellen totdat ze het recept kreeg. Met een beetje computerkennis is het echter vrij eenvoudig om de camera te manipuleren en ongestraft te filmen, ogenschijnlijk zonder problemen. Meta veroordeelt dit technologische misbruik ten zeerste. Door op Google naar de naam van deze man te zoeken, ontdekte de patiënt een reeks negatieve recensies waarin hetzelfde probleem werd beschreven.

Een getuigenis kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Nog niet zo lang geleden leken Meta-brillen iets uit een sciencefictionfilm, een typisch product van een "Black Mirror"-serie. Maar tegenwoordig worden ze gepresenteerd als een technologie van de toekomst, een symbool van vooruitgang. Zelfs Kylie Jenner promoot ze, net als andere influencers. Dankzij AI kunnen ze tekst in realtime vertalen, scènes nauwkeurig beschrijven, foto's maken op aanvraag en muziek streamen zonder afgesloten te zijn van de buitenwereld. Het is een uitvinding die als revolutionair wordt beschouwd.

Hoewel ze hoop bieden aan slechtzienden en onmisbare hulpmiddelen zijn bij reizen naar onbekende plaatsen, hebben ze ook hun beperkingen en kunnen ze inbreuk maken op beeldrechten. In de verkeerde handen worden ze een formidabel wapen voor roofdieren. Dit heeft ze zelfs de nogal suggestieve bijnaam "pervertbril" opgeleverd. De activistische contentmaker @grandebavardeuse ontving talloze reacties op haar oproep tot getuigenissen, wat bewijst dat dit een nieuwe, moderne plaag is. Op sociale media vrezen vrouwen dat hun gezicht, of erger nog, hun lichaam, in al zijn glorie aan de online gemeenschap wordt getoond.

Een technologie die voor kwaadwillige doeleinden wordt gebruikt.

Deze AI-gestuurde brillen werden geboren met grootse ambities: het dagelijks leven van de gemiddelde mens gemakkelijker maken. Maar net als de meeste gadgets die voor het grote publiek beschikbaar zijn, hebben ze uiteindelijk vooral de werkwijze van seksistische verleiders en zedendelinquenten vereenvoudigd. De getuigenissen verzameld door @grandebavardeuse, die uitstekend belastend bewijsmateriaal vormen, zijn slechts een weerspiegeling van een angstaanjagende realiteit, of zelfs een 2.0-versie van een misdaadverhaal.

Sinds de introductie van deze Meta-brillen voelen vrouwen wereldwijd zich nog onzekerder. Volgens een onderzoek van de Zweedse pers zouden de Ray-Ban Meta-smartbrillen intieme beelden van mensen hebben vastgelegd zonder hun medeweten en deze naar een onderaannemer in Kenia hebben gestuurd. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan filmen groepen mannen masseuses in salons in de Verenigde Staten, eveneens zonder hun toestemming.

De Meta-brillen, die uit goede bedoelingen zijn ontstaan, zijn een bron van controverse geworden en wekken wantrouwen bij vrouwen op. Voor vrouwen zijn ze eerder een gevaarlijk instrument dan een nobele revolutie.