Waarom hebben sommige mensen van nature meer haar dan anderen?

Sommige mensen hebben een overvloedige haargroei op hun lichaam, terwijl anderen bijna geen haar hebben. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dit verschil niet alleen te wijten aan testosteronspiegels. Hormonen, genetica en familiegeschiedenis spelen allemaal een rol bij het vormgeven van de unieke lichaamsbeharing van elke persoon.

Hormonen, de geleiders van lichaamshaar.

Haargroei wordt voornamelijk beïnvloed door androgenen, een groep hormonen waartoe testosteron behoort. De echte sleutelspeler is echter DHT (dihydrotestosteron), een actievere variant van dit hormoon, dat wordt geproduceerd door een enzym dat in het lichaam aanwezig is.

De rol ervan wordt het meest merkbaar tijdens de puberteit. Onder invloed ervan kan het fijne donsachtige haar dat het lichaam bedekt, zich ontwikkelen tot dikker, donkerder en sterker haar op bepaalde plekken, zoals het gezicht, de borst, de armen of de rug. Een verrassend detail: we hebben allemaal, of bijna allemaal, hetzelfde aantal haarzakjes. Het verschil zit hem dus niet in het aantal, maar in het type haar dat ze produceren.

Alles hangt af van de gevoeligheid van de haarzakjes.

Waarom hebben twee mensen met vergelijkbare testosteronspiegels niet dezelfde hoeveelheid lichaamshaar? Het antwoord ligt in de haarzakjes. Hun gevoeligheid voor hormonen verschilt van persoon tot persoon en deze eigenschap wordt grotendeels bepaald door genetica. Bij sommige mensen reageren de haarzakjes sterk op androgenen, wat een dichtere haargroei bevordert. Bij anderen is de reactie veel subtieler. Met andere woorden, het gaat niet alleen om de hoeveelheid hormonen, maar ook om hoe je lichaam ze interpreteert.

Ook je genen vertellen je verhaal.

Je familiegeschiedenis speelt een grote rol in je lichaamsbeharing. Onderzoekers hebben een gen geïdentificeerd, EDAR genaamd, dat betrokken is bij de vorming van haarzakjes vanaf het embryonale stadium. Bepaalde varianten van dit gen beïnvloeden de dikte en structuur van lichaamsbeharing. Deze varianten komen vaker voor in bepaalde populaties, wat verklaart waarom lichaamsbeharing vaak meer uitgesproken is bij mensen van Mediterrane, Midden-Oosterse of Zuid-Aziatische afkomst, en over het algemeen minder bij mensen van Oost-Aziatische afkomst. Deze verschillen maken simpelweg deel uit van de natuurlijke diversiteit van de mens.

Meer zichtbare lichaamsbeharing bij vrouwen: is dit normaal?

Absoluut. Bij vrouwen is toegenomen lichaamsbeharing meestal genetisch bepaald of erfelijk. Het is een natuurlijke variatie zonder gezondheidsgevolgen. In sommige gevallen kan een plotselinge toename van lichaamsbeharing echter verband houden met een hormonale disbalans, zoals het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS), wat leidt tot een verhoogde productie van androgenen. Als deze verandering gepaard gaat met andere symptomen of zich snel voordoet, is het raadzaam een arts of andere zorgverlener te raadplegen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Een natuurlijke eigenschap, simpelweg.

De hoeveelheid lichaamsbeharing zegt niets over je gezondheid, je vrouwelijkheid of je mannelijkheid. Deze eigenschap is het resultaat van een subtiele wisselwerking tussen genetica, hormonen en de gevoeligheid van de haarzakjes.

In werkelijkheid is lichaamsbeharing een uiting van biologische diversiteit. Elk lichaam heeft zijn eigen balans, gevormd door erfelijkheid en evolutie. Dit volkomen natuurlijke verschil herinnert ons eraan dat er niet slechts één manier van zijn bestaat, maar een veelheid aan variaties, die allemaal even normaal zijn.