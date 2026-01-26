Aangenomen worden door een robot: de angstaanjagende explosie van AI-sollicitatiegesprekken

Terwijl kandidaten AI gebruiken om hun cv te verbeteren, presentatietips te verzamelen of een aantrekkelijke e-mail te schrijven, wenden bedrijven zich ook tot deze digitale tools om sollicitaties te beoordelen en hun volgende werknemer te selecteren. AI neemt HR-taken over, maar het ontbreekt soms aan objectiviteit en, bovenal, aan empathie.

Een recruitment 2.0-aanpak die steeds aantrekkelijker wordt voor bedrijven.

AI is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en vergroot soms onze kansen op een baan aanzienlijk. Misschien heb je chatGPT al eens gebruikt tijdens je zoektocht naar een baan en jezelf wat denkwerk bespaard door een aantal diensten aan te vragen. Of het nu gaat om het herschrijven van een e-mail, het vereenvoudigen van een sollicitatiebrief of het oefenen voor lastige vragen, AI is je persoonlijke coach, je alleskunner.

Als je zelf ook maar één alinea zou schrijven, zou je volledig de weg kwijt zijn. Je moet weten dat bedrijfsleiders ook profiteren van deze gehoorzame en efficiënte beroepsbevolking om nieuw talent aan te trekken. Vanwege personeelstekorten of tijdgebrek delegeren werkgevers deze belangrijke taak aan hersenloze robots. En ze vragen ze niet alleen om cv's op relevantie te rangschikken, maar om de rol van een HR-professional op zich te nemen.

Stel je voor, je hebt de verschillende fasen van het sollicitatiegesprek doorlopen en je bent aangekomen bij dat cruciale moment: de virtuele ontmoeting via het scherm. Je opent de link die je per e-mail hebt ontvangen en daar verschijnt een gezicht dat niets meer is dan een verzameling pixels, een vrouw gemaakt van algoritmes, niet van vlees en bloed. Je merkt dat je communiceert met een robot op dezelfde manier als met een echt persoon. Dit futuristische scenario wordt werkelijkheid. De Franse startup HR Engine bijvoorbeeld, claimt recruiters "twee dagen werk" te besparen met hun AI-systeem voor bedrijven. Een tijdsbesparing, zeker, maar een aanzienlijk verlies aan menselijk contact.

Van cv-screening tot sollicitatiegesprekken, AI heeft vrijwel het laatste woord.

Deze AI, die je cv scant en elke regel nauwkeurig analyseert, geeft je praktisch een professionele diagnose. Het is niet zomaar een hulpmiddel om problemen op te lossen; het is de regisseur van het wervingsproces. Het regelt alles, van het eerste contact tot de praktische oefeningen. En het is net een aflevering van "Black Mirror" in het echt.

Deze machine, die geen intuïtie begrijpt, stelt een psychologisch profiel op van elke kandidaat. Ze is verantwoordelijk voor het beoordelen van sollicitaties op basis van verschillende criteria. De eigenaren van deze robots proberen mensen gerust te stellen door te stellen dat de AI uitsluitend op vaardigheden vertrouwt. Ze zijn geprogrammeerd om niet te selecteren op uiterlijk of geslacht, maar op basis van een gekwalificeerd individu. Ze zouden daarom neutraal moeten zijn. Dit is erg nuttig om vriendjespolitiek en beslissingen op basis van uiterlijk te voorkomen.

De AI achter werving en selectie is problematisch.

Deze AI's, getemd door grote bedrijven, houden uw toekomst in handen. Dat is behoorlijk beangstigend als je de schandalen ziet die hieruit voortvloeien. Data-uitbuiting, illegale handel in foto's, stereotypering – AI opent de deur naar allerlei vormen van misbruik en ongelijkheid.

In plaats van de stille onrechtvaardigheden in de professionele wereld te bestrijden, kan AI ze ook normaliseren. "Om te kiezen, gebruikt AI de data die eraan wordt toegevoerd. Dus als er altijd mannen in deze posities hebben gezeten, zal de AI denken dat zij competenter zijn en mannelijke profielen bevoordelen", vreest Marie Content, sociaalrechtadvocaat bij BG2V, in de columns van het medium Les Echos .

In een onderzoek uit 2020 pleitte APEC (Association for the Employment of Managers) voor een doordacht en gematigd gebruik van AI. "Kunstmatige intelligentie zou slechts een aanvullend hulpmiddel moeten zijn om soms de meest tijdrovende taken uit te voeren, maar kan in geen geval als onfeilbaar worden beschouwd", aldus het onderzoek. Dit toont aan dat AI zijn beperkingen heeft bij werving en selectie.

AI, die totaal niet beïnvloed wordt door je gevoeligheid, welsprekendheid of liefde voor woorden, kiest je bagage in plaats van wie je werkelijk bent. Met andere woorden: verwacht niet dat je de "favoriet" zult zijn. Stel je eens een wereld voor waarin je ook een virtuele kloon hebt die je deugden voor de camera kan bezingen.