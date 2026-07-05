In Dubai bestaat een strand dat alleen voor vrouwen toegankelijk is: wat verandert dat nou echt?

Stel je een strand voor met een bord van een man met een streep erdoor, waar je je kruiswoordpuzzel kunt maken zonder nageroepen te worden en in de golven kunt duiken zonder je als een stuk vlees te voelen. Dit kleine stukje paradijs, dat zo uit Barbieland of de fictieve stad Tana lijkt te komen, bestaat echt, verscholen tussen torenhoge wolkenkrabbers en terrassen met airconditioning. Dit strand, dat op initiatief van de stad Dubai is aangelegd en alleen toegankelijk is voor vrouwen, belooft een idyllische vakantie in een oase van rust.

In Dubai is een uniek strand geopend.

Voor de meeste stranden staan borden die roken, luidsprekers en watersportuitrusting verbieden. Dit fijne zandstrand, dat de torenhoge wolkenkrabbers van Dubai verbindt met de azuurblauwe lagunes, draagt een andere inscriptie. Deze is werkelijk uniek. Bij de ingang staat een doorgestreept mannelijk figuur, waarmee mannen duidelijk wordt gemaakt dat ze niet welkom zijn.

Het is een exclusief vrouwenstrand waar alleen vrouwen speciale toegang hebben. Hoewel Dubai gezien de huidige geopolitieke situatie misschien niet de meest aantrekkelijke bestemming is, kan het er wel prat op gaan 's werelds eerste strand te hebben gecreëerd dat volledig aan vrouwen is gewijd. Dit strand, dat is afgeschermd voor de privacy van vrouwen , ligt aan de Al Mamzar-baai. Het is volledig opnieuw ontworpen als onderdeel van een grootschalig project voor de transformatie van de kustlijn in dit deel van de Verenigde Arabische Emiraten.

Palmbomen staan tegenover torenhoge glazen wolkenkrabbers en de hypnotiserende blauwe zee lonkt. Het is een ansichtkaartwaardig tafereel, zonder een man te bekennen. In deze vrouwelijke ruimte, de verwezenlijking van een langgekoesterde fantasie, zijn er geen mannen die telefoonnummers vragen, over zonnebrillen heen gluren of zonnebadsessies verstoren met versierpogingen uit een andere eeuw . Vrouwen kunnen in alle rust zwemmen, onbezorgd van de zon genieten en deze zilte ontsnapping tot in de schemering voortzetten. Dit strand, ontworpen in een regio met een van de laagste criminaliteitscijfers ter wereld, bevestigt het hoge veiligheidsniveau van Dubai.

Nachtzwemmen, vrouwelijk personeel en verscherpt toezicht.

Dit strand, dat op een vrolijke fata morgana lijkt en perfect in een feministische film zou passen, biedt meer dan alleen een uitgestrekt wateroppervlak en fijn zand met luxe zitjes. Het is een plek die we ons zelfs in onze wildste dromen niet hadden kunnen voorstellen. Zowel inwoners als toeristen kunnen er 24/7 zwemmen, zelfs na zonsondergang. De omgeving van het strand baadt in perfect licht, waardoor het ideaal is om te spetteren, zelfs 's nachts, wanneer de hitte draaglijker is.

En achter de verrekijkers bij de observatiepost bevinden zich alleen vrouwen. Al het personeel dat is ingehuurd om het strand te bewaken, de toegang te controleren en een oogje in het zeil te houden op het water, is vrouw. De vrouwen voelen zich daardoor alsof ze de enige soort op aarde zijn. Dit strand, omgeven door stevige hekken en afgescheiden van andere delen van Al Mamzar, is een paradijs voor wie op zoek is naar meer privacy en rust. Het volgt in de voetsporen van gendergescheiden ruimtes, speciaal ontworpen voor vrouwen. Na vrouwenvriendelijke sportscholen en zwemlessen die specifiek voor vrouwelijke zwemmers zijn bedoeld, ontstaan er nu stranden ter ere van deze vrouwen.

Wat moeten we denken van deze volledig door vrouwen gecreëerde zandruimte?

Hoewel dit strand, dat alleen voor vrouwen toegankelijk is, een oase van rust lijkt in een openbare ruimte waar mannen vaak de dienst uitmaken, en de illusie wekt dat je op een andere planeet bent beland, een planeet van zusterschap, is het niet overal even populair. En niet alleen bij mannen, die gefrustreerd zijn omdat ze niet langer kunnen gluren. "Slecht idee, vrouwen weer gescheiden", reageerde een internetgebruiker op sociale media. "Het lijkt me dat mannen en vrouwen in principe samen horen te leven. Het is een kwestie van wederzijds respect", voegde een ander eraan toe.

Want uiteindelijk vergroot dit strand, in plaats van gendergelijkheid te bevorderen, juist de kloof tussen mannen en vrouwen, en niet alleen in architectonisch opzicht. Het illustreert ook een fundamenteel probleem: vrouwen worden geïsoleerd in plaats van dat mannen worden opgeleid. Nog een paradox: dit strand, ontworpen om overmatige waakzaamheid te verminderen, werd gebouwd in een stad die juist tot de meest voorbeeldige steden behoort als het gaat om de veiligheid van vrouwen.

Want terwijl sommigen dit strand zien als een oase van vrijheid, interpreteren anderen het als een vorm van zelfverloochening. Zou het doel niet moeten zijn om op elke handdoek te kunnen liggen, in elke badplaats, zonder je kleding te hoeven verantwoorden of bang te hoeven zijn lastiggevallen te worden? Door de groepen te scheiden, bieden we een directe oplossing voor het probleem, zonder de onderliggende oorzaken aan te pakken.