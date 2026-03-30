Opgegroeid met smartphones: een IQ-voordeel voor millennials, volgens een onderzoek.

Schermen maken deel uit van ons dagelijks leven, maar de impact ervan op de hersenen blijft onderwerp van discussie. Sommige onderzoeken suggereren dat millennials profiteerden van een gunstigere omgeving voor cognitieve ontwikkeling. Dit idee is even intrigerend als tot nadenken stemmend in de manier waarop het onze relatie met technologie beschrijft.

Een generatie gevangen tussen twee werelden.

Millennials, geboren tussen begin jaren 80 en midden jaren 90, groeiden op in een cruciale periode. Hun jeugd speelde zich af zonder alomtegenwoordige smartphones of sociale media, en internettoegang kwam vaak later en was bovendien beperkter.

Dit detail maakt een groot verschil. Hun cognitieve ontwikkeling vond grotendeels plaats in een omgeving die minder verzadigd was met meldingen, eisen en schermen. Daardoor is er meer ruimte voor activiteiten die tijd en aandacht vergen, zoals lezen, creatief spelen of leren zonder constante onderbrekingen.

Voor sommige onderzoekers heeft deze context mogelijk een groter concentratievermogen en een grotere analytische capaciteit bevorderd. Een soort rustigere mentale trainingsomgeving, waar de hersenen zich in hun eigen tempo konden ontwikkelen.

Schermen: echte vrienden of valse vrienden van aandacht?

Tegenwoordig is de situatie veranderd. Schermen zijn overal, en daarmee een veelheid aan snelle prikkels: berichten, video's, korte filmpjes en constante meldingen. Neurowetenschapper Jared Cooney Horvath, een specialist op het gebied van leerprocessen, legt uit dat "deze frequente blootstelling van invloed kan zijn op hoe de hersenen informatie verwerken." De hersenen passen zich aan, maar niet altijd in de richting van langdurige concentratie.

Sommige onderzoeken suggereren een mogelijke impact op de concentratie, het geheugen en het vermogen om zich gedurende langere tijd in een onderwerp te verdiepen. Het constant wisselen tussen verschillende informatiebronnen kan ertoe leiden dat je snelheid boven diepgang verkiest. Internationale onderwijsrapporten hebben ook veranderingen in schoolprestaties waargenomen, wat vragen oproept over de rol van digitale hulpmiddelen in het leerproces.

Een voordeel… maar geen absolute regel

Betekent dit dat millennials een "IQ-voordeel" hebben? Niet zo snel. Experts benadrukken een cruciaal punt: cognitieve ontwikkeling hangt niet alleen af van schermen. Onderwijs, gezinsomgeving, toegang tot cultuur, persoonlijke nieuwsgierigheid en leefomstandigheden spelen allemaal een even belangrijke rol.

Met andere woorden: opgroeien zonder smartphone garandeert niet automatisch betere intellectuele vaardigheden, net zoals opgroeien met schermen je concentratievermogen niet per se veroordeelt. Onderzoek toont trends aan, geen definitieve conclusies. En bovenal moedigt het ons aan om na te denken over hoe we digitale hulpmiddelen gebruiken.

Digitale technologie biedt ook veel voordelen.

Want ja, technologie heeft ook serieuze voordelen. Directe toegang tot informatie, diverse leermiddelen, interactieve formats: schermen kunnen geweldige hulpmiddelen zijn om te leren, te ontdekken en je vaardigheden te ontwikkelen.

Het hangt er helemaal vanaf hoe je het gebruikt. Continu passieve content bekijken heeft niet hetzelfde effect als een online cursus volgen, een diepgaand artikel lezen of een nieuwe vaardigheid leren. Het doel is niet om schermen te demoniseren, maar om een balans te vinden die rekening houdt met je tempo, je concentratievermogen en je leerstijl.

Op weg naar nieuwe manieren van leren

De snelle technologische ontwikkelingen hebben onze leergewoonten ingrijpend veranderd. Tegenwoordig wissel je tussen korte en lange teksten, tussen directe informatie en reflectie. Dit nieuwe landschap vereist aanpassing: leren concentreren ondanks afleiding, pauzes nemen en content kiezen die je geest echt voedt.

Het idee dat millennials profijt hebben gehad van een minder verbonden jeugd onderstreept slechts één ding: je omgeving beïnvloedt je hersenen. Niets staat echter vast. Je vermogen om te leren, je te concentreren en te groeien blijft levend, flexibel en aanpasbaar.

Uiteindelijk is het meer dan een generatiekwestie; het is een uitnodiging om de controle over je digitale gewoonten terug te nemen, met respect voor je hersenen, je energie en je unieke manier van functioneren.