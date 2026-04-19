Waarom is "looksmaxxing", deze obsessie met het uiterlijk onder jonge mannen, reden tot bezorgdheid?

Je uiterlijk optimaliseren, goed voor je lichaam zorgen, je goed voelen in je eigen vel: niets nieuws onder de zon. Een trend die is ontstaan op sociale media gaat echter een stuk verder. "Looksmaxxing" is even intrigerend als verontrustend, vooral onder jonge mannen.

Wanneer het lichaam een project wordt dat geoptimaliseerd moet worden.

Lookmaxxing is gebaseerd op een simpel... en gevaarlijk idee: je uiterlijk is de sleutel tot je succes. Flirten, sociale status, zelfvertrouwen – alles zou afhangen van je fysieke verschijning. Op platformszoals TikTok , Reddit en YouTube moedigt een overvloed aan content gebruikers aan om elk detail van hun gezicht en lichaam te analyseren: symmetrie, kaaklijn, ogen, verhoudingen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze schoonheidsranglijsten of -scores aanbieden, alsof er een universele formule voor 'perfecte mannelijkheid' zou bestaan.

Het gevolg is dat je lichaam al snel niet meer als een leefruimte wordt gezien, maar als een project dat voortdurend verbeterd, gecorrigeerd en geoptimaliseerd moet worden. Een visie die uitputtend kan worden en losgekoppeld raakt van de realiteit.

Praktijken die te ver kunnen gaan

Hoewel zelfzorg positief kan zijn, gaan sommige praktijken die met looksmaxxing worden geassocieerd veel verder dan dat. Denk hierbij aan technieken zoals "mewing" (het positioneren van de tong tegen het gehemelte om de kaak te corrigeren), intensieve kauwoefeningen, zeer strenge diëten en extreme fysieke training.

Nog verontrustender is dat er gevaarlijke methoden in omloop zijn, zoals het 'bottenbreken', waarbij gezichtsbeenderen worden bewerkt in een poging ze te hervormen. Zorgprofessionals waarschuwen voor zeer reële risico's: verwondingen, gewrichtsproblemen, zenuwschade... om nog maar te zwijgen van de psychologische impact. Want wanneer de gewenste resultaten uitblijven – wat vaak het geval is – kan de frustratie enorm zijn.

Een toenemende mentale druk

Achter dit streven naar "maximalisatie" schuilt ook een impact op de geestelijke gezondheid. Sommige specialisten zien een toename van lichaamsbeeldstoornissen bij mannen, met name dysmorfofobie. In dit geval kan iemand het gevoel hebben dat zijn of haar lichaam nooit gespierd genoeg is, nooit gedefinieerd genoeg, nooit "perfect" genoeg, zelfs als dit niet de realiteit is.

Deze focus op 'gebreken' kan leiden tot angst , gebrek aan zelfvertrouwen, sociaal isolement of zelfs onevenwichtige eetgewoonten. De valkuil? Denken dat het probleem uitsluitend aan je uiterlijk ligt, terwijl het vaak te maken heeft met hoe je jezelf ziet.

Een zeer rigide opvatting van mannelijkheid

Lookmaxing gaat niet alleen over esthetiek. Het promoot ook een sterk gecodificeerd beeld van mannelijkheid : een vierkante kaaklijn, een slank en gespierd lichaam, een dominante houding en een koude blik. Dit model laat weinig ruimte voor diversiteit in lichamen, stijlen of persoonlijkheden. Het kan ook mannelijkheidsnormen versterken, waarbij de waarde van een man wordt gekoppeld aan zijn uiterlijk en aantrekkelijkheid.

Voor sommige jongeren wordt deze zoektocht een manier om de controle terug te winnen in een wereld die als onzeker wordt ervaren. Maar die controle heeft een prijs: constante druk, voortdurende vergelijkingen en moeite om zich "goed genoeg" te voelen.

Een waarschuwing van professionals

Geconfronteerd met de omvang van het fenomeen, luiden psychologen en sociologen de alarmklok . Getuigenissen van jonge mannen die met dit probleem kampen, stapelen zich op: obsessie met spiegels, selfieverslaving en gevoelens van falen door onbereikbare idealen. Sociale media spelen een versterkende rol. Door constant dezelfde gezichten, dezelfde lichamen en dezelfde 'idealen' te zien, lijken deze beelden uiteindelijk normaal, ook al zijn ze vaak onrealistisch of zwaar bewerkt.

Naar een meer vredige benadering van het lichaam.

Gelukkig komen er alternatieven. Steeds meer specialisten pleiten voor een meer genuanceerde benadering van zelfbeeld: het ontwikkelen van kritisch denkvermogen met betrekking tot online content, het waarderen van lichaamsdiversiteit en het voorstellen van meer open modellen van mannelijkheid.

Je lichaam is geen probleem dat opgelost moet worden, noch een project dat winstgevend moet zijn. Het ontwikkelt zich, het uit zich, het begeleidt je elke dag. Goed voor jezelf zorgen kan een positief proces blijven, zolang het maar geen constante druk wordt. Je hebt het recht om je goed te willen voelen in je lichaam, zonder te hoeven voldoen aan één enkel ideaal.

Uiteindelijk komt in het debat over looksmaxxing een essentiële vraag naar voren: wat als je je goed voelen niet alleen afhangt van wat je in de spiegel ziet, maar ook van hoe je ervoor kiest naar jezelf te kijken?