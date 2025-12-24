Deskundigen hebben 6 typen mensen geïdentificeerd die cadeaus geven... tot welk type behoor jij?

Op deze kerstdag is je zak eindelijk ingepakt en liggen de cadeaus klaar om uitgepakt te worden. Zoals elk jaar zijn er verschillende soorten kerstelfjes: degenen die handgemaakte cadeaus maken, degenen die nauwgezet hun verlanglijstje op hun telefoon afwerken, en degenen die kiezen voor meer traditionele cadeaus, soms op het laatste moment uitgekozen. Experts die door HuffPost werden geïnterviewd, hebben zes profielen van cadeaugevers geïdentificeerd... welke ben jij?

De materialist

Men zegt vaak: "Het gaat om de gedachte", maar wat er onder het kraftpapier en de metallic linten schuilgaat, is behoorlijk onthullend. Op kerstavond, wanneer je dubbelagent speelt voor de Kerstman , laat je je ware aard zien. Sommigen zijn trots op hun cadeaus, anderen zijn minder opschepperig en geven de voorkeur aan de anonimiteit van Secret Santa. Tussen de oma die het hele gezin met plezier handgemaakte truien geeft en jij, altijd in het zadel met het chicste en meest trendy cadeau, is er een wereld van verschil.

Voor jou zijn een doos chocolaatjes en een prachtig boeket bloemen zelfs geen reserveplan. Die staan helemaal niet op je lijstje. Als je het type bent dat dure horloges, designertassen of elektrische scooters aan vrienden en familie cadeau geeft, word je bestempeld als 'materialistisch'. En maak je geen zorgen, dat is geen negatieve term. Je probeert niet indruk te maken of met je rijkdom te pronken. Je cadeau is misschien luxueuzer en opvallender, maar het speelt slim in op een wens of behoefte, of die nu urgent is of niet.

"Dit type persoon werkt meestal in een sector met direct klantcontact of waar imago van groot belang is. Hun motto: 'Je moet eruitzien als een honkbalspeler om een honkbalspeler te zijn'," legt Alyse Dermer, oprichtster van Mr. Considerate, uit aan HuffPost.

Het sentimentele

Je hebt een hekel aan onpersoonlijke cadeaus zoals Wonderbox-cadeausets of kant-en-klare manden. In plaats van te blijven hangen voor displays vol grote strikken en bordjes met 'cadeau-ideeën', ga je liever je eigen weg. Je geeft de voorkeur aan cadeaus met betekenis, die recht uit het hart komen. Cadeaus met de initialen van je geliefden of die een stukje van hun verhaal vertellen.

Je weet hoe je de harten van je geliefden kunt raken met persoonlijke of op maat gemaakte cadeaus. Je wilt dat je cadeau net zo uniek is als de persoon die het ontvangt. Onder de kerstboom leg je sieraden met gegraveerde namen, fotoboeken of familieportretten in cartoonstijl. Wanneer het grote uitpakmoment aanbreekt, is het niet ongebruikelijk om een vreugdetraan over de wang van de ontvanger te zien rollen. "Deze persoon is attent, nostalgisch en hecht waarde aan menselijk contact", merkt Dermer op.

De projector

Je cadeaus zijn vaak onhandig. Je bedoelt er geen kwaad mee, maar je geliefden trekken er misschien een vies gezicht bij of forceren een beleefde glimlach. Het is moeilijk om te horen, maar je geeft cadeaus die de volgende dag op eBay belanden of stof verzamelen in een la. Cadeaus kopen is eigenlijk een taak waar je enorm tegenop ziet. Als je iemand ervoor kon betalen, zou je geen seconde aarzelen. Omdat je de smaak van je geliefden niet kent, geef je een cadeau dat je zelf graag had willen ontvangen, en soms werkt het, soms niet.

De aandacht is gericht op iemand die keukenrobots cadeau geeft aan drukke vrouwen, sportschoolabonnementen aan bankhangers of Hello Kitty-armbandjes aan zestienjarigen. Deze cadeaus zijn op het randje van ongepast, maar de gever heeft niet de intentie om te kwetsen of te vernederen.

De uitsteller

Je hebt een duidelijk beeld voor ogen en je weet precies wat je dierbaren van de Kerstman verwachten. Alleen zorgt je relaxte houding ervoor dat je afwijkt van je oorspronkelijke doel en je plannen moet bijstellen. Je wacht tot het laatste moment en als je eindelijk in de winkel bent, is het uitverkocht. In plaats van een aromadiffuser koop je dan maar een simpele wierookbrander van Action. Terwijl de meer georganiseerde mensen onder jullie hun cadeaus een maand van tevoren kopen en profiteren van aanbiedingen, doe jij je kerstinkopen tegelijk met je boodschappen voor het kerstdiner.

De luisteraar

Je neemt cadeaus heel serieus. Sterker nog, je bent een geweldige luisteraar, en dankzij deze zeldzame eigenschap weet je je dierbaren altijd blij te maken. Je onthoudt alles wat je vrienden en familie je vertellen, wetende dat het ooit nog eens van pas zal komen (vooral met Kerstmis). Om al die wensen, die je tussen de roddels door hoort, bij te houden, heb je misschien zelfs een handig lijstje op je telefoon gemaakt. En als de persoon aan de andere kant dan antwoordt met "Ik heb niets nodig" op de vraag naar cadeaus, dan ondervraag je hem of haar subtiel. Grootmoeders zijn hier meesters in!

De gemakszoeker

Als je de voorkeur geeft aan de eenvoudigste aanpak en op zoek bent naar makkelijke cadeaus, dan ben je een praktisch ingestelde persoon. Je kiest altijd voor 'veilige' cadeaus, beproefde favorieten: een doos chocolaatjes, een cadeaubon van een bekende winkel, een eenvoudige plaid. Je zou het risico niet nemen om parfum van Sephora of een boek uit een boekhandel te kiezen. Dat betekent echter niet dat je je geliefden verwaarloost: iedereen heeft immers zijn eigen manier om liefde te uiten.

Het gaat er niet zozeer om wat het cadeau is, maar om het gebaar. Een klein, handgeschreven kaartje en een paar lekkernijen zijn soms meer waard dan een peperduur gadget dat niet eens op de verlanglijst stond.