Volgens een onderzoek zouden deze bestemmingen ideaal zijn voor soloreizen.

Solo reizen wordt steeds aantrekkelijker voor mensen die op zoek zijn naar vrijheid en nieuwe ontdekkingen. Voordat een ticket wordt geboekt, rijst echter vaak één vraag, vooral bij vrouwen: veiligheid. Een internationaal onderzoek wijst op verschillende bestemmingen die bekendstaan om hun stabiliteit en een geruststellende omgeving bieden om met een gerust hart aan een avontuur te beginnen.

IJsland, de ultieme bestemming voor soloreizigers.

Als het gaat om vredige bestemmingen, komt IJsland opnieuw als beste uit de bus. Volgens de Global Peace Index 2026, gepubliceerd door het Institute for Economics and Peace , behoudt het land voor het negentiende jaar op rij zijn eerste plaats.

Dit onderscheid is grotendeels te danken aan een zeer laag criminaliteitscijfer en de afwezigheid van een permanent leger. Lokaal vertaalt dit zich in een gevoel van rust, zowel in de steden als in de ongerepte natuur. De wegen zijn goed onderhouden, er zijn tal van accommodatiemogelijkheden en reizen is gemakkelijk te regelen – allemaal voordelen om het land in je eigen tempo te verkennen.

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Slovenië, een microkosmos van Europa die wacht om ontdekt te worden.

Slovenië staat op de vierde plaats en is een uitstekende optie voor wie door Europa wil reizen. Het grootste voordeel? De compacte omvang, waardoor je gemakkelijk van een bruisende hoofdstad naar groene bergen of de Adriatische kust kunt reizen.

De reistijden blijven relatief kort, waardoor reizen 's avonds laat beperkt blijft en het plannen van een reis eenvoudig is. Een ideale bestemming om te genieten van een prachtige diversiteit aan landschappen zonder urenlang onderweg te zijn.

Nieuw-Zeeland, perfect voor lange vakanties.

Nieuw-Zeeland staat op de tweede plaats in de Global Peace Index van 2026 en blijft een topbestemming voor avontuurlijke reizigers. Het land wordt met name gewaardeerd om zijn infrastructuur die is afgestemd op onafhankelijke reizigers, met een ruime keuze aan hostels en gastvrije accommodaties.

Solo reizen is daar een gevestigde cultuur, wat ontmoetingen en uitwisselingen bevordert. Een ander belangrijk voordeel is dat Engels de officiële taal is, wat dagelijkse taken en het reizen vereenvoudigt.

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Een nuttige classificatie, maar wel een die met de nodige nuance moet worden geïnterpreteerd.

Hoewel deze ranglijst een uitstekende indicator is, mag deze niet als absolute garantie worden beschouwd. De Global Peace Index meet voornamelijk de algehele stabiliteit van landen, waarbij rekening wordt gehouden met criteria zoals conflicten, militarisering en interne spanningen. Het weerspiegelt echter niet noodzakelijkerwijs de gevoelens of dagelijkse ervaringen van iemand die alleen reist. Elke bestemming heeft zijn eigen unieke kenmerken en de ervaring kan variëren afhankelijk van de reisroute, lokale gewoonten en het profiel van de reiziger.

Goede reflexen blijven essentieel.

Zelfs in de meest veilige landen kunnen een paar voorzorgsmaatregelen bijdragen aan een prettigere reis. Raadpleeg voor vertrek de officiële reisadviezen, deel uw reisschema met een vriend of familielid en reis, indien mogelijk, overdag. Ook het leren kennen van de lokale gebruiken helpt u om optimaal van uw verblijf te genieten.

Uiteindelijk dient deze ranglijst vooral als uitgangspunt bij het kiezen van je volgende bestemming. Het herinnert ons eraan dat er geen eenduidige realiteit is voor solo reizen: de omstandigheden kunnen sterk variëren van land tot land. Met een goede voorbereiding en de juiste informatie kun je met meer gemoedsrust op pad gaan en volop genieten van je avontuur.