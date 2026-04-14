Een internetgebruiker deelt haar manier om kleding op te vouwen en zo ruimte in haar koffer te besparen.

Anaëlle G.
Het inpakken van een koffer kan al snel een hele opgave worden, met gekreukte kleren en ruimtegebrek als gevolg. Op social media deelt content creator @mademoiselleImanne een simpele maar ingenieuze methode om de ruimte optimaal te benutten. Haar geheim? Kleding plat inpakken in plaats van op te stapelen of op te rollen.

Een overzichtelijke en visueel aantrekkelijke organisatie

De techniek is gebaseerd op een heel eenvoudig idee: leg elk kledingstuk plat neer in goed gestructureerde lagen. Het resultaat is dat je koffer meteen een stuk overzichtelijker wordt. Geen chaos meer waarbij alles door elkaar ligt. Door deze vouwmethode te gebruiken, creëer je een nette, bijna visuele organisatie waardoor je je outfits in een oogwenk kunt herkennen. Elk kledingstuk vindt zijn eigen plek zonder de andere te verdringen, wat een prettig gevoel van orde geeft.

Deze manier van inpakken kan ook je relatie met het klaarmaken van je koffer veranderen. Je hebt niet langer het gevoel dat je het vertrekproces moet doorstaan; je stelt bijna moeiteloos een zorgvuldig samengestelde outfit samen.

@mademoiselleimanne PhD in inpakken ☺️ #packwithme#travel #tiktokfashion #summer ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Meer toegankelijke (en beter bewaarde) kleding

Naast de esthetische aantrekkingskracht biedt deze methode een echt praktisch voordeel. Door je kleding plat neer te leggen, hoef je niet alles uit te pakken om bijvoorbeeld een T-shirt te pakken. Elke categorie kan logisch worden georganiseerd: bovenkleding aan de ene kant, onderkleding aan de andere, of zelfs complete outfits bij elkaar. Dit bespaart je tijd op je bestemming, vooral als je graag een bepaalde harmonie in je kledingkeuze behoudt.

Nog een belangrijk punt: kleding kreukt over het algemeen minder. Doordat de stof niet overmatig wordt samengedrukt of strak opgerold, kan deze beter ademen. Je favoriete kledingstukken, of ze nu losvallend, aansluitend of juist heel fijn zijn, behouden daardoor beter hun vorm.

Een simpele tip waar iedereen het mee eens is.

Op TikTok werd deze methode al snel populair. In de reacties onder de video van @mademoiselleImanne prezen velen de techniek als simpel, effectief en prettig in gebruik. Wat vooral aantrekkelijk is, is dat er geen speciale accessoires of vaardigheden voor nodig zijn. Je hoeft geen ingewikkelde vouwtechnieken onder de knie te krijgen of te investeren in dure organizers. Het sluit ook aan bij een bredere trend: het vereenvoudigen van het dagelijks leven met behoud van een bepaalde esthetiek. Een goed ingepakte koffer betekent bovendien een zorgeloos gevoel tijdens het reizen.

Net als elke tip is deze techniek natuurlijk geen absolute regel. Je kunt hem aanpassen aan je eigen behoeften, gewoonten en het soort kleding dat je inpakt. Je koffer weerspiegelt immers je reisstijl, en wat je aanpak ook is, het belangrijkste is dat je je goed voelt in je kledingkeuze, in kleding waarin je je comfortabel en zelfverzekerd voelt.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
"Perfect zijn" op je pasfoto: de zorgwekkende trend

