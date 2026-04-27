Reizen tijdens de zwangerschap roept veel vragen op. Is vliegen wel veilig voor jezelf en je ongeboren baby ? Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen voordat je je ticket boekt?

We zullen deze vragen beantwoorden met helder en praktisch advies.

Goed nieuws: als er geen complicaties optreden, is vliegen tijdens de zwangerschap tot en met de 36e week prima mogelijk.

Comfort, veiligheid, medische documenten... hier vindt u alles wat u moet weten om zorgeloos te reizen.

De risico's van vliegreizen tijdens de zwangerschap: wat u moet weten

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vormt vliegen tijdens de zwangerschap geen bijzonder gevaar voor de moeder of de baby.

Er zijn echter een aantal punten die verduidelijking behoeven om met een gerust hart op reis te kunnen gaan.

Luchthavenbeveiligingscontroles

De veiligheidscontrole op de luchthaven werkt met metaaldetectoren , niet met röntgenapparatuur.

Deze detectoren vormen absoluut geen gevaar voor een zwangere vrouw. U hoeft zich dus geen zorgen te maken tijdens de veiligheidscontrole.

Atmosferische straling en drukverhoging

Het onderwerp atmosferische straling komt vaak ter sprake. In werkelijkheid vormen deze stralingen alleen een risico voor mensen die bijna dagelijks vliegen, zoals sommige bemanningsleden.

Voor een eenmalige reis blijft de blootstelling grotendeels verwaarloosbaar. De cabinedruk vormt bovendien geen gevaar voor de baby .

Na de 36e week van de zwangerschap wordt vliegen echter afgeraden. Het grootste risico is niet zozeer medisch van aard, maar betreft vooral de mogelijkheid van een onverwachte bevalling aan boord.

Een scenario dat we liever vermijden, ook al zijn er in de geschiedenis van de burgerluchtvaart al geboortes aan boord van vliegtuigen voorgekomen.

Eerste trimester: reizen is mogelijk, maar misselijkheid en overgeven kunnen vliegen onaangenaam maken.

kunnen vliegen onaangenaam maken. Tot 36 weken: geen contra-indicaties bij afwezigheid van complicaties

Na 36 weken: reizen wordt ten zeerste afgeraden vanwege het risico op vroeggeboorte tijdens de vlucht.

Medische voorzorgsmaatregelen voor en tijdens de vlucht

Voordat u een vliegreis plant, is het essentieel om uw arts te raadplegen . Elke zwangerschap is uniek en alleen een zorgverlener kan de individuele situatie van elke zwangere vrouw beoordelen.

Hierdoor kan hij zijn aanbevelingen aanpassen aan het trimester, de medische voorgeschiedenis en de algemene gezondheidstoestand.

Essentiële medische documenten

Wij raden u ten zeerste aan om vóór vertrek een compleet dossier samen te stellen. Een recente medische verklaring en een kopie van het medisch dossier dienen door de reiziger te worden meegenomen.

Deze documenten kunnen door de luchtvaartmaatschappij worden vereist of van onschatbare waarde blijken in geval van gezondheidsproblemen op de bestemming.

Bereid je goed voor op de vlucht.

Tijdens de vlucht zijn er verschillende dingen die u kunt doen om uw comfort en gezondheid te behouden. Voldoende drinken is essentieel, omdat de lucht in de cabine bijzonder droog is.

Vergeet ook niet om elk uur even op te staan en een stukje door de gang te lopen om de bloedsomloop te stimuleren.

Kies een comfortabele en ruime zitplaats , bij voorkeur aan de gangpadzijde voor gemakkelijke beweging. Draag compressiekousen om het risico op flebitis te voorkomen. Kies voor loszittende, ademende kleding die zich aanpast aan een veranderend figuur. Zorg dat je tijdens de hele vlucht voldoende drinkt.

Vliegen en zwangerschap: regels om te kennen voordat je boekt

Elke luchtvaartmaatschappij hanteert een eigen beleid met betrekking tot het vervoer van zwangere vrouwen . Het is daarom essentieel om dit vóór de aankoop van uw ticket rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij na te vragen.

Sommige maatschappijen vereisen een medisch attest dat niet ouder is dan 48 uur voor de vlucht, met name in de laatste fase van de zwangerschap.

Andere maatschappijen verbieden mogelijk simpelweg het instappen na een bepaald aantal weken. Deze regels verschillen per luchtvaartmaatschappij en een onaangename verrassing op de luchthaven zou bijzonder stressvol zijn.

We raden ook ten zeerste aan om een reisverzekering af te sluiten die specifiek is ontworpen voor zwangere vrouwen. In geval van een medische complicatie in het buitenland of een onverwachte ziekenhuisopname kan een specifieke dekking echt het verschil maken.

Sommige verzekeringen dekken ook kosten die verband houden met een vroeggeboorte in het land waar men woonachtig is.

Controleer de algemene voorwaarden van het bedrijf voordat u tickets koopt.

Zorg dat u de benodigde documenten bij de hand hebt, met name het medisch attest.

Sluit een reisverzekering af die specifiek zwangerschap dekt.

Praktische tips voor de bestemming en uw verblijf daar.

Eenmaal op uw bestemming aangekomen, blijft u alert. Afhankelijk van de regio die u bezoekt, kunnen de lokale gezondheidssituaties direct van invloed zijn op de gezondheid van moeder en kind.

Bepaalde tropische of ontwikkelingsregio's kennen specifieke infectierisico's.

Vaccinaties en gezondheidsmaatregelen, afhankelijk van de bestemming.

Het onderwerp vaccinaties tijdens de zwangerschap verdient speciale aandacht. Niet alle vaccins zijn geschikt voor zwangerschap, met name levende verzwakte vaccins.

Voordat u vertrekt, helpt een consult met een specialist in reizigersgeneeskunde om de voorzorgsmaatregelen te bepalen die zijn afgestemd op de betreffende bestemming en uw persoonlijke situatie.

We raden u ook aan om bij aankomst te controleren of er medische voorzieningen beschikbaar zijn . Het kennen van het adres van een lokaal ziekenhuis of kliniek geeft een geruststellend gevoel en zorgt ervoor dat er snel hulp geboden kan worden indien nodig.

Afhankelijk van de bestemming kan het zorgniveau aanzienlijk verschillen.

Informeer naar de specifieke gezondheidsrisico's van de bestemming.

Controleer of de aanbevolen vaccins geschikt zijn voor zwangerschap.

Informeer vóór vertrek naar de beschikbare medische voorzieningen op uw bestemming.

Neem een geschikte EHBO-kit mee, goedgekeurd door uw arts.

Reizen tijdens de zwangerschap vereist een goede organisatie, maar niets is onoverkomelijk.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen, nauwgezette medische begeleiding en kleding die is aangepast aan elke fase van de zwangerschap, blijft reizen een toegankelijk en verrijkend avontuur voor aanstaande moeders.