Svelger vi virkelig edderkopper i søvne? Hva vitenskapen sier

Du har sikkert hørt dette ryktet: vi skal visstnok svelge opptil åtte edderkopper i året mens vi sover, med munnen åpen og bevisstløs. Det er en skremmende tanke, men vær trygg: denne myten er fullstendig feil. Vitenskapen tilbyr en mye mer betryggende versjon av virkeligheten.

Et rykte født for å teste vår troverdighet

Denne myten stammer fra 1990-tallet og skyldes i stor grad kreativiteten til journalisten Lisa Birgit Holst. I 1993 publiserte hun en artikkel i PC Professional magazine der hun listet opp «absurde fakta», med mål om å demonstrere hvor lett internettbrukere deler usannsynlig informasjon uten verifisering. Blant dem var ideen om at vi svelger edderkopper i søvne. Ingen reell statistikk, ingen vitenskapelige studier: bare et bevisst absurd eksempel.

Og likevel spredte budskapet seg som ild i tørt gress. Kjede-e-poster, forum, deretter sosiale medier ... den lille anekdoten ble en «sannhet» i den kollektive fantasien. Fra forskernes perspektiv har det aldri blitt funnet bevis som støtter dette scenariet. Tvert imot, alle observasjoner motbeviser det.

Edderkopper flykter fra mennesker ... selv om natten

Fra et biologisk synspunkt er ideen nesten umulig. Edderkopper er skapninger som er svært følsomme for omgivelsene sine. Den minste bevegelse, varme eller menneskelig pust varsler dem umiddelbart om potensiell fare. Kroppene deres er dekket av sansehår som er i stand til å oppdage vibrasjoner og lyder, noe som gjør dem til utmerkede inntrengingsdetektorer. En åpen munn mens man sover representerer derfor ikke en mulighet, men et signal om å flykte.

Dessuten motsier deres naturlige oppførsel denne myten. De er hovedsakelig aktive om natten, og jakter på små insekter som fluer og mygg. Å nærme seg et sovende menneskeansikt ville være meningsløst: det er ingen grunn til å risikere livet bare for å falle i munnen på en sovende. Og hvis en edderkopp, ved en eller annen usannsynlig vending, skulle berøre ansiktet ditt, ville refleksen din være umiddelbar: selv i dyp søvn utløser uvanlig kontakt vanligvis umiddelbar oppvåkning.

Ekspertene er kategoriske.

Rod Crawford, kurator ved Burke Museum of Natural History i Seattle og edderkoppekspert, oppsummerer det perfekt: «Edderkopper nærmer seg ikke med vilje en sovende person.» Scientific American og en rekke andre vitenskapelige medier bekrefter konsensusen: ideen er rent fiksjonell og biologisk urealistisk.

Hvorfor vedvarer denne myten?

Suksessen til dette ryktet stammer fra en enkel mekanisme: det spiller på vår instinktive frykt. Hvem har ikke grøsset ved tanken på et lite dyr som kryper på dem mens de sover? Hjernen vår husker sjokkerende eller motbydelig informasjon bedre, en refleks arvet fra evolusjonen for å beskytte oss mot fare.

Videre sirkulerer spennende eller skremmende innhold mye raskere enn vitenskapelige fakta i den digitale tidsalderen. Myten om de svelgte edderkoppene har alle ingrediensene til å gå viralt: søvn, et fryktet dyr og en antatt «skjult sannhet». Bak denne anekdoten ligger en verdifull lærdom: bekreft kildene dine og forbli kritisk til sensasjonspreget informasjon.

Kort sagt, sov godt, for ingen vitenskapelig studie støtter denne ideen. Edderkopper flykter naturlig fra mennesker og har ingen grunn til å krype inn i munnen din om natten. Så neste gang noen nevner disse berømte åtteårige edderkoppene, kan du trygt svare: det er en urban legende.