Hvorfor Sverige forbyr å la katten være alene hele dagen

Katter blir ofte oppfattet som uavhengige dyr som kan være alene i lange perioder. Noen land mener imidlertid at deres velvære krever mer oppmerksomhet. I Sverige krever dyrevernforskrifter at eiere ikke lar kattene sine være isolert i lengre perioder uten menneskelig interaksjon.

En lov som har som mål å beskytte dyrevelferd

Svensk dyrevelferdslovgivning anerkjenner med rette dyr som følende vesener som kan oppleve smerte, stress og ensomhet. Innenfor denne rammen krever forskriftene at eiere sjekker katten sin minst to ganger om dagen . Denne forpliktelsen betyr at en katt ikke kan være alene hele dagen uten at noen sjekker den. Målet er spesielt å muliggjøre tidlig oppdagelse av helseproblemer eller tegn på nød.

Menneskelig interaksjon anses som nødvendig

I motsetning til ideen om at katter er «helt uavhengige», anerkjenner svenske forskrifter at de også trenger stimulering og sosial interaksjon. Svenske myndigheter mener at «en katt som blir latt alene for lenge kan lide av kjedsomhet, stress eller atferdsproblemer». Loven oppfordrer derfor «mennesker til å samhandle med kjæledyrene sine daglig, enten det er gjennom lek, omsorg eller rett og slett regelmessig menneskelig tilstedeværelse».

En daglig overvåkingsplikt

Rent praktisk, hvis noen må være borte over en lengre periode, må de sørge for at noen sjekker dyret i løpet av dagen. Dette kan være en slektning, en nabo eller en profesjonell dyrepasser. Forskriftene spesifiserer også at «å la en katt være alene i flere dager med kun mat og vann anses ikke som akseptabelt.» Denne regelmessige overvåkingen gjør det også mulig å sjekke dyrets miljø og sikre at det har passende levekår.

Bredere regler for kattevelferd

Denne forpliktelsen er en del av et sett med standarder som har som mål å sikre gode levekår for husdyr. Svenske forskrifter inkluderer for eksempel anbefalinger angående:

plassen som er tilgjengelig for dyret

luftkvaliteten på stedene der han bor

tilstedeværelsen av egnet utstyr som klorestativer eller hvileområder

Disse reglene gjenspeiler en helhetlig tilnærming til dyrevelferd, som ikke er begrenset til ernæringsmessige behov, men også inkluderer atferdsmessige og emosjonelle behov.

Mulige sanksjoner for manglende overholdelse

Svenske myndigheter kan gripe inn dersom det mottas rapporter om mishandling eller omsorgssvikt. I noen tilfeller kan katteeiere motta advarsler eller bli pålagt å endre levekårene sine. Strengere straffer kan iverksettes dersom situasjonen setter kattens helse eller velvære i fare.

Ved å pålegge daglige besøk og regelmessig samhandling, tar Sverige sikte på å sikre kattenes velferd. Denne forskriften er basert på ideen om at disse dyrene, selv de som anses som uavhengige, trenger oppmerksomhet og tilsyn. Denne dyrevernmodellen, som er strengere enn i mange land, illustrerer hvor viktig svensk lovgivning er å respektere husdyrs fysiske og emosjonelle behov.