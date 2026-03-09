Av 18 600 hunder vant han en av de mest prestisjefylte hundekonkurransene.

Hvert år samler Crufts hundeutstilling eliten innen hundeverdenen. I år, 2026, var det én hund som skilte seg ut blant mer enn 18 600 deltakere og vant den ettertraktede tittelen «Best in Show». I Birmingham, Storbritannia, anerkjenner denne seieren årevis med avl, trening og forberedelse for hundene og deres eiere som kommer fra hele verden.

Crufts, verdens største hundeutstilling

Crufts-utstillingen, som arrangeres av Kennelklubben, regnes som et av de mest prestisjefylte arrangementene i hundeverdenen. Utstillingen ble opprettet i 1891 av Charles Cruft, og finner nå sted hvert år på National Exhibition Centre (NEC) i Birmingham og tiltrekker seg titusenvis av besøkende.

I fire dager deltar tusenvis av hunder av alle raser i ulike konkurranser: rasebedømmelse, agilitydemonstrasjoner, lydighetsprøver og til og med koreograferte show med eierne sine. Arrangementet har blitt et must for oppdrettere, bransjefolk og hundeelskere.

2026-utgaven var intet unntak. Mer enn 18 600 hunder fra Storbritannia og en rekke andre land konkurrerte i de ulike kategoriene, med et rekordantall internasjonale deltakere. Ved slutten av disse konkurransene kan bare én hund vinne den endelige tittelen: «Best in Show», som utpeker den beste hunden i hele konkurransen.

Bruin, kronet til «konkurransens beste hund»

I år, 2026, er hovedvinneren Bruin, en fire år gammel Clumber Spaniel. Hunden, som tilhører oppdretter og programleder Lee Cox, ble valgt av dommerne til å representere «utstillingens beste hund i 2026».

For å oppnå denne utmerkelsen vant Bruin først sin gruppekategori før han konkurrerte mot de andre vinnerne i finalen. Tittelen «Best in Show» tildeles etter nøye evaluering av spesialiserte dommere, som analyserer flere kriterier, inkludert:

helse og fysisk form

struktur og morfologi

kvaliteten på bevegelsene

hundens temperament

Ifølge eieren hans er Bruin «en hund for livet», i stand til å forbli både rolig og fokusert under presentasjoner for dommerne. Seieren hans ble møtt med entusiastisk applaus da resultatet ble kunngjort.

En viktig seier for en sjelden rase

Utover hans individuelle prestasjon, vekker Bruins seier også oppmerksomhet til rasen hans. Clumber Spaniel regnes som en sårbar britisk rase av Kennelklubben, med færre enn 300 valper registrert hvert år. Denne typen anerkjennelse på et internasjonalt arrangement kan bidra til å øke bevisstheten om disse mindre vanlige rasene.

I finalen konkurrerte Bruin mot vinnerne fra de ulike gruppene i konkurransen, inkludert en walisisk corgi, en tibetansk mastiff og en cavalier king charles spaniel. Meghan, en petit basset griffon vendéen, fikk tittelen «Reserve Best in Show», som tilsvarer andreplassen i den endelige rangeringen.

Et arrangement som «feirer båndet mellom mennesker og hunder»

Utover konkurransen presenterer Crufts seg selv som «en feiring av båndet mellom hunder og menneskene som oppdretter eller trener dem». Programmet inkluderer også aktiviteter for publikum: agilitydemonstrasjoner, lærerike show og konkurranser for unge entusiaster. Hvert år tiltrekker arrangementet titusenvis av besøkende og har omfattende mediedekning i Storbritannia.

Enkelte dyrevelferdsorganisasjoner, både i Frankrike og i utlandet, fortsetter å uttale seg. De understreker at hunder – og dyr generelt – ikke bør betraktes som avlsprodukter eller «utstillingsdyr» som avles, trenes eller skapes utelukkende for å vinne premier og utmerkelser. For disse organisasjonene gjenoppliver disse konkurransene regelmessig debatten om dyrs plass i samfunnet og avlspraksisene som oppmuntres av slike arrangementer.

Bruin gikk seirende ut av konkurransen, og møtte over 18 600 konkurrenter fra en rekke land, og ble kronet til «Beste hund i Crufts 2026». Denne seieren markerer ikke bare et viktig øyeblikk for eieren hans, men også for synligheten til Clumber Spaniel, en fortsatt relativt sjelden rase.