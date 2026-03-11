Midtøsten-krigen: I Dubai er dyr ofre for masseforlatelse

Konflikten i Midtøsten eskalerer daglig og kaster en rekke byer ut i kaos. Dubai, et fristed for influencere og en by preget av luksus og overflod, har blitt mål for flere angrep. Selv om lokale myndigheter oppfordrer folk til ikke å få panikk, har utlendinger hastet med å pakke koffertene sine og glemt kjæledyrene sine igjen.

Dyr, de usynlige ofrene for konflikten

En katt fanget på en balkong, dens mjauing et rop om hjelp. Kattunger overlatt til seg selv i en nærmest spøkelsesby. En hund bundet til en lyktestolpe, ventende på eieren sin som aldri vil komme tilbake, og dusinvis av andre vandrende i øde gater, med halsbåndene fortsatt festet. Det er umulig å forbli uberørt av disse scenene av øde og dyp dyrelidelse. Siden konflikten brøt ut i Midtøsten, har Dubai funnet seg selv i en sårbar posisjon. Denne byen, en gang hyllet som et eldorado, har gradvis sunket inn i usikkerhet, noe som tvinger utlendinger til å bestille flyreiser til «tryggere» land, som ligger utenfor «krigssonen».

Til tross for sine beroligende uttalelser, klarte ikke landets ledere å overvinne det beryktede «overlevelsesinstinktet». Influencerne som befolker dette landet i De forente arabiske emirater forlot villaene og svimlende toppleilighetene sine for å søke tilflukt og redde sine egne liv, og etterlot kjæledyrene sine med en dyster skjebne. Siden denne masseflukten har dyrehjem blitt overveldet av forespørsler, og dyrevelferdsorganisasjoner er rasende over en slik mangel på medmenneskelighet.

Disse dyrene, forlatt som søppel i et fiendtlig miljø, befant seg plutselig uten familie. Ifølge vitnesbyrdet til en frivillig fra UAE Animal Community-kontoen, formidlet av Telegraph , ba noen til og med veterinærer om det utenkelige: «Å avlive sine friske dyr ... fordi de ikke vil bære flyttekostnadene eller papirarbeidet.»

Utvandrere flykter fra Dubai og forlater kjæledyrene sine på gater og utenfor redningssentre mens de skynder seg for å forlate Gulfstaten https://t.co/zQBUTrzueI — Daily Mail (@DailyMail) 9. mars 2026

Influencere i sentrum av kontroversen

De «tungvinte» administrative prosedyrene er et tilbakevendende tema i influenceres argumenter. Dette var tilfellet for internettsensasjonen Maddy Burciaga, som forlot smogen for å sole seg under den blå himmelen på Mauritius. Mens hun fortsetter å legge ut historier om palmer og finne seg til rette i sitt nye tropiske liv, forble hunden hennes, Maya, i Dubai. Hun presiserte situasjonen og minnet alle om at hunden hennes var i gode hender: hos barnepiken deres. Hun spesifiserte også at det ikke var en enveisreise, og at familien snart ville bli gjenforent.

Til tross for dette forsøket på forsvar, la ikke Animal League fingrene i ørene. «En hund ville aldri forlate sitt menneske for å redde sin egen hud. Hunder er klare til å gå gjennom en krig for å bli hos menneskene sine. Det er hele forskjellen mellom lojalitet ... og komfort», raste det på X (tidligere Twitter), og pekte på en åpenbar mangel på empati. Disse hundene og kattene, som alltid hadde kjent varmen i et hjem, gikk fra endeløs hengivenhet til absolutt elendighet på bare noen få dager, rett og slett fordi papirene deres ikke var «i orden». Og dyrehjemmene , småskala anlegg i Dubai, er så overfylte at de ikke kan redde alle disse hjemløse dyrene.

Forenkling av prosedyrer er avgjørende for dyrevelferden.

Selv om influencere har råd til villaer med havutsikt, designerklær og luksusbiler, har internettbrukere trukket frem at de også har råd til et privatfly for å løse de «administrative problemene» knyttet til sine pelskledde følgesvenner. Dette er hva livsstilsinnholdsskaperen Jade Lavoie, som har 1,3 millioner følgere, angivelig gjorde. Et mye mer fornuftig og logisk valg enn å forlate kjæledyret sitt i ørkenen eller i utkanten av brennende byer. For vanlige reisende, som ikke har budsjett til å reise som kjendiser, er det litt mer komplisert. Å nå det lovede landet med sin trofaste firbeinte venn krever tålmodighet.

«Vilkårene for dyr som kommer inn i EU, særlig kravet om rabiesantistofftitre, som må testes 30 dager etter vaksinasjon og 3 måneder før ankomst til Frankrike», forklarer Brigitte Bardot-stiftelsen . Gitt situasjonens hastverk og stadig hyppigere missilvarsler, er det vanskelig å overholde disse fristene. I 2022 gjorde imidlertid Ukraina et unntak fra loven med en spesiell bestemmelse som tillater flyktninger å ta med seg dyrene sine, uavhengig av omstendigheter.

I en by der alt virker mulig, bør det å sørge for grunnleggende sikkerhet for kjæledyr være normen, ikke et unntak. Bilder av sultende kattunger på balkonger og løshunder som streifer rundt i øde gater er stille oppfordringer til global bevissthet. For bak hvert forlatt dyr ligger en historie om sviktet lojalitet. Forlatelse er ikke en løsning; det er en plage, en illustrasjon av dybden av menneskelig fordervelse.