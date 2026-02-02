Hvorfor hesters intuisjon fascinerer forskere, ifølge en studie

Hester er ikke bare fantastiske følgesvenner: de ser ut til å være i stand til å «lese» følelsene våre. En fersk fransk studie avslører at disse dyrene har en forbløffende følsomhet for menneskelige emosjonelle signaler, i stand til å oppdage frykt eller glede gjennom luktesansen, noe som bekrefter en ekte emosjonell smitte mellom arter.

En unik luktopplevelse

For å forstå denne ekstraordinære evnen utviklet forskere ved INRAE , ledet av Léa Lansade, et originalt eksperiment. De samlet kroppsluktene til 30 frivillige etter at de hadde sett filmer som fremkaller enten frykt (skrekkfilmer) eller glede (komedier), ved hjelp av prøver plassert under armhulene deres. Disse prøvene ble deretter presentert for 43 walisiske hopper i tre situasjoner: menneskelig interaksjon, plutselig åpning av en paraply og utforskning av et ukjent objekt.

Resultatene var slående. Hester som ble utsatt for fryktinngytende lukter var mer årvåkne, ble mer skremt og holdt større avstand. I motsetning til dette fremkalte gledesfylte lukter mer avslappet og nysgjerrig atferd.

Frykt og glede: målbare reaksjoner

Hoppene snuste de nye duftene lenger, noe som demonstrerte sin evne til å skille dem fint. Fascinerende nok brukte de fortrinnsvis venstre nesebor for positive signaler, noe som korresponderer med spesifikk hjerneprosessering assosiert med hyggelige følelser.

Fysiologisk økte hjertefrekvensen deres som respons på fryktfremkallende lukter, uten en økning i kortisol, noe som indikerer en adaptiv tilstand av årvåkenhet snarere enn kronisk stress. Som Léa Lansade forklarer: «Lukten av frykt setter hester i høy beredskap, noe som skaper en emosjonell smitte.» Med andre ord, følelsene våre krysser bokstavelig talt arter.

En intuisjon som går langt utover syn og hørsel

Denne følsomheten overgår hesters allerede kjente evne til å lese ansiktsuttrykkene og vokalintonasjonene våre. Deres luktintuisjon fremhever en naturlig og kraftig empati, som kan utnyttes i dyreassistert terapi eller hesteterapi. Hester reagerer ikke bare; de tolker subtilt signalene våre og justerer atferden sin deretter, noe som bidrar til et sterkt og gunstig følelsesmessig bånd for begge parter.

Mot andre følelser og konkrete anvendelser

Selv om denne studien fokuserer på frykt og glede, planlegger forskerne å utforske andre følelser, som tristhet eller sinne, samt emosjonell gjensidighet: kan hester påvirke våre følelser like mye som vi påvirker deres?

Det gjenstår spørsmål om den nøyaktige naturen til denne oppfatningen: er det et instinkt arvet fra evolusjonen eller en sosial ferdighet tilegnet gjennom (dessverre) domestisering? Fremtidig forskning, inkludert andre raser og hannhester, vil gjøre det mulig for oss å generalisere resultatene og bedre forstå hvordan vi kan bruke disse evnene til å fremme felles velvære.

Til syvende og sist viser denne studien at følelsene våre ikke er begrenset til oss selv: de kan oppdages, føles og til og med forsterkes av hester. Hester blir dermed sanne emosjonelle partnere, i stand til å styrke vårt velvære og berike våre samhandlinger.