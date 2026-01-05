Denne brannmannen redder en hund fra vannet: handlingen hans beveger internett

En brannmann fra Nîmes utførte en spektakulær redningsaksjon sent i desember 2025, da han stupte ned i det iskalde vannet i Canal de la Fontaine for å redde en hund i nød. Denne spontane handlingen, filmet og delt på sosiale medier, rørte raskt tusenvis av internettbrukere.

En heroisk refleks i møte med fare

Mens han var på patrulje nær kanalen, oppdaget brannmannen dyret som kjempet desperat i det kalde vannet. Uten å nøle kledde han delvis av seg og hoppet ned i kanalen for å svømme mot hunden. Til tross for strømmen og den iskalde temperaturen klarte han å gripe tak i det paniske dyret og bringe det trygt tilbake til bredden.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 36 Quai des Orfèvres (@36quaidesorfevres)

En redningsaksjon som rørte hjertene til internettbrukere

Videoen av redningsaksjonen, som ble delt av France Bleu Gard Lozère og en rekke dyrerelaterte beretninger, utløste en umiddelbar bølge av følelser. «Rørende», «Bravo, ren heltemot », «En sann usunget helt» : kommentarene strømmet inn, som roste brannmannens mot og menneskelighet. Hunden, synlig utmattet, men uskadd, ble tatt hånd om umiddelbart etter redningsaksjonen for behandling og identifisering.

Denne hendelsen illustrerer perfekt den avgjørende rollen brannmenn spiller i nødhjelp mot dyr. Når de jevnlig konfronteres med hunder som har falt i kanaler, elver eller dammer, griper de inn med samme dedikasjon, enten det gjelder et menneske eller en firbeint venn. I Nîmes, som andre steder, tjener disse enkle, men avgjørende handlingene som en påminnelse om at brannmannens yrke strekker seg langt utover å slukke branner: det er et oppdrag med universell hjelp.