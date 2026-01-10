Search here...

Disse prisvinnende dyrelivsbildene vil få deg til å smile igjen.

Dyreliv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

På brøkdelen av et sekund klarer naturfotografer å fange den rå essensen av livet. Refocus Photographer of the Year Awards 2025 avslører en serie eksepsjonelle fotografier som forvandler flyktige naturscener til uforglemmelige kunstverk.

Et livs mesterverk: et perfekt ran

Hovedpremien i Refocus Photographer of the Year Awards 2025 går til Baiju Patil for «The Perfect Heist», et suspendert øyeblikk når en rosa hegre fanger en fisk i myrene i Bharatpur, India. Femten år med speiding og venting i skjul var nødvendig for å fange dette glimtet av rovdyr, i det nøyaktige øyeblikket byttet forsvinner inn i jegerens nebb. Det rosenrøde lyset, komposisjonens geometri, øyeblikkets usynlige spenning: alt bidrar til å forvandle denne jaktscenen til et nesten malerisk bilde av stille kraft.

Luftballetter og himmelske kamper

I de isete høydene eller over bølgene får dueller mellom rovfugler, terner og måker et preg av brutal koreografi. En kongeørn stuper ned på målet sitt i «Sky Hunters»; andre steder støter to sjøfugler sammen i en ballett av fjær, med vingene vidåpne og klørne utstrakt. Disse øyeblikkene avslører den rå skjønnheten i overlevelse: en poesi i øyeblikket fanget med hastigheten til et vingeslag.

Når det uendelig små blir episk

Makrofotografi tilbyr imidlertid et helt annet perspektiv: et perspektiv av usynlige verdener. Hoppende edderkopper som hopper på øyenstikkere, stokkpadder som sluker skorpioner og biller ... Hver forstørrede scene blir et mytologisk drama, hvor hver detalj – hoggtenner, skjell, duggdråper – får en monumental dimensjon. Takket være spesialiserte objektiver avslører disse fotografene et fascinerende parallelt univers.

Dyrlig mildhet: den andre siden av det ville

Utvalget til Refocus Photographer of the Year Awards 2025 viser ikke bare frem naturens «vold». Noen bilder fanger uventede ømhetstemerker: en løveunge som koser seg inntil moren sin, en isbjørn som forsiktig bærer ungen sin på ryggen, en elefantunge som søker den betryggende snabelen til matriarken sin. Disse bildene motvirker rovdyrets hardhet og minner oss om at morsinstinkt, beskyttelse og kunnskapsoverføring også er grunnleggende for naturen.

En sjelden alkymi mellom tålmodighet og teknologi

Bak hvert bilde ligger det måneder – noen ganger år – med venting, feil og justeringer. Noen fotografer bruker droner for å nærme seg dyr uten å forstyrre dem, mens andre er avhengige av lydløse kameraer, installert eksternt og utløst i det rette øyeblikket.

Arbeidet til disse prisvinnende fotografene ved Refocus Photographer of the Year Awards 2025 er derfor ikke bare teknisk: det stammer fra en form for hengivenhet, der teknologi settes i undringens tjeneste, i absolutt respekt for arten og dens miljø.

