Denne katten, som har vært savnet i flere måneder, dukker opp igjen 250 km unna; historien om den tar internett med storm.

Dyreliv
Photo d'illustration : Septimiu Lupea/Pexels

Katten Filou, som forsvant i august 2025 fra en rasteplass langs motorveien i nærheten av Girona i Spania, har nettopp dukket opp igjen i Olonzac i Hérault-regionen i Frankrike, 250 km unna. Eierne hans, Patrick og Evelyne Sire, opplever et mirakel etter fem måneder med resultatløs leting.

En plutselig forsvinning i Catalonia

9. august 2025 rømte Filou gjennom et åpent vindu i familiens campingvogn på en rasteplass langs den spanske motorveien. Paret fra Hérault-regionen varslet umiddelbart lokale dyrehjem, anmeldte saken til politiet og la ut meldinger om savnede katter over hele Catalonia. Til tross for meldinger om katter som lignet på Filou, ga ingen spor noen konkrete resultater. I fem måneder mistet Evelyne søvnen : «Vi sjekket alle bildene av en løskatt på Facebook-grupper.» Håpet svekk i møte med avstanden og de potensielle farene.

Reddet 500 meter fra hjemmet sitt

9. januar 2026 skjedde et mirakel: en innbygger i Homps (500 meter fra Olonzac) fant en svekket svart og hvit katt i hagen sin. En mikrochip identifiserte ham: det var Filou! Kvinnen tok ham umiddelbart med til veterinæren. «Naboen min ropte på meg: 'Jeg har katten din!' Jeg løp tilbake. I blindveien så jeg ham i enden av hagen. Han var tynn, men fortsatt gjenkjennelig», forteller Patrick Sire, rørt til tårer.

250 km odyssé over grensen

Hvordan klarte Filou å reise 250 km, inkludert motorveier, elver og byområder? Reisekatter er avhengige av sin eksepsjonelle luktesans og følger ofte vassdrag eller kraftledninger som trekkruter. Hans underernærte tilstand bekrefter en ensom reise full av fare. Veterinærer bemerket skader på potene hans og alvorlig dehydrering, men Filou kom seg raskt takket være intensivbehandling. RFID-brikken hans, implantert i 2018, viste seg å være avgjørende.

Katteinstinkt trosser vitenskapen

Denne saken minner om andre katteeposer: katter som kommer hjem etter å ha reist 300 km, krysset hav eller fjell. Deres romlige hukommelse, kombinert med forbløffende utholdenhet, flytter grensene for hva som er tenkelig. Internett er i flammer: #FilouTheTraveler har fått tusenvis av delinger. Patrick og Evelyne forsterker nå alle håp: «Han vil aldri dra igjen.»

En leksjon i håp og teknologi

Filous historie beviser kattenes urokkelige tilknytning til hjemmene sine og hvor effektive mikrochiper er. I Olonzac feirer hele landsbyen denne usannsynlige tilbakekomsten i dag, et symbol på både dyrs og menneskers utholdenhet. Filou, mett og malende, har returnert til kurven sin, den uvitende helten i en grenseoverskridende saga.

Med menneskenes standhaftighet, fremmedes solidaritet og teknologiens avgjørende hjelp viser denne historien at håp kan gjenfødes selv etter måneder med stillhet. Et ekstraordinært eventyr som også oppmuntrer dyreeiere til aldri å gi opp ... og til å få kjæledyrene sine mikrochippet, for noen ganger kommer mirakler med en chip.

Disse prisvinnende dyrelivsbildene vil få deg til å smile igjen.

