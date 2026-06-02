En veterinær advarer om de lite kjente risikoene ved å sove med kjæledyret ditt.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kristina Petrick / Unsplash

Å dele seng med en hund eller katt er en av livets små gleder for mange. Denne betryggende nærheten styrker ofte båndet med kjæledyret sitt. Ifølge veterinær Tom Mason bør imidlertid denne vanen håndteres med noen forholdsregler for å sikre alles velvære.

Parasitter som kan invitere seg selv under dynen

Dette er det første poenget spesialisten tar opp: selv et perfekt elsket og godt stelt kjæledyr kan bære visse parasitter. Lopper, flått eller midd kan dermed lettere havne i sengetøyet når en hund eller katt sover i sengen. Veterinæren minner oss også om at noen indre parasitter i sjeldne tilfeller kan overføres til mennesker. Risikoen er fortsatt lav, men den er høyere for små barn, eldre eller personer med svekket immunforsvar.

Gode nyheter: noen få enkle trinn kan allerede begrense eksponeringen. Å rengjøre hundens poter med en passende klut etter hver tur, holde parasittbehandlingene oppdaterte og regelmessig vaske sengetøyet er alle gode vaner.

Søvn som noen ganger er mindre gjenopprettende

Endrer hunden din ofte stilling? Bestemmer katten din seg for å utforske leiligheten klokken 3 om natten? Disse små bevegelsene kan forstyrre søvnen din uten at du engang merker det. Det motsatte er også sant. Mennesker kan også forstyrre vennenes hvile. Og i likhet med oss trenger hunder og katter god søvn for å holde seg sunne og i balanse hver dag.

Å sove med hunden din: et personlig valg fremfor alt

Betyr dette at du bør forvise hunden eller katten din fra soverommet? Ikke nødvendigvis. Eksperter anbefaler hovedsakelig å være klar over de potensielle ulempene for å ta en informert beslutning. Hvis du liker å sove med kjæledyret ditt, og det fungerer bra, er det ingen forpliktelse, ingen skam og ingen dramatikk i å fortsette. Hvert menneske-dyr-par finner sin egen balanse. For de som foretrekker et alternativ, lar en koselig kurv i nærheten av sengen deg opprettholde denne betryggende nærheten samtidig som du minimerer noen av ulempene.

Det viktigste er å prioritere hygiene, komfort og velværet til alle involverte. Tross alt finnes det ingen riktig måte å være en omsorgsfull hundeeier på.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Disse matvarene, som er svært vanlige i hjemmene, kan være farlige for hunder.

