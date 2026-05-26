«Han ville ikke slippe taket»: Et par forteller om møtet med en tigerhai på Hawaii

Et hawaiisk par hadde en rystende opplevelse utenfor kysten av Maui. Mens de padlet kajakk, møtte Cheslei Akima og Alika Dickerson en tigerhai ansikt til ansikt, som var større enn kajakken deres. De ble enige om å fortelle om dette møtet til lokale medier, noe som tjener som en påminnelse om behovet for forsiktighet i farvannene rundt øygruppen.

Et uventet møte utenfor kysten av Maui

Ifølge People magazine skjedde hendelsen 23. mai 2026, tidlig på ettermiddagen, utenfor kysten av Olowalu på Mauis vestkyst. Paret var omtrent en kilometer fra land da situasjonen endret seg dramatisk. «Plutselig, omtrent tre meter foran kajakken, dukket det opp en finne. Jeg lurte på hva det var, og så begynte den å fare mot oss», fortalte Cheslei Akima. Dyret, som kunne identifiseres med sine lysegrå striper, var en tigerhai, som så ut til å være lengre enn deres nesten fire meter lange kajakke.

En imponerende konfrontasjon

Situasjonen ble raskt alarmerende da haien grep tak i kajakken og begynte å kaste den rundt. «Den ville ikke slippe taket», sa den unge kvinnen. For å prøve å drive dyret vekk, måtte Alika Dickerson dessverre slå den flere ganger. «Den tredje gangen slapp den endelig taket. Den stupte litt, sprutet på oss med halen og svømte vekk», forklarte han, fortsatt rystet. Tilbake på land oppdaget paret at haien hadde etterlatt bittmerker på kajakken.

Er tigerhaien en art man bør se opp for?

Selv om haibitt på mennesker fortsatt er sjeldne på Hawaii, med bare 3 til 4 hendelser per år, påpeker lokale myndigheter at tigerhaien er den arten som oftest er involvert i slike møter. Det er imidlertid viktig å ikke demonisere disse dyrene: haier befinner seg naturlig i toppen av kystnære næringskjeder og spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen i marine økosystemer.

I mange tilfeller forklares interaksjoner med mennesker med den økende tilstedeværelsen av menneskelig aktivitet i deres habitat. Ved å oppholde seg i områder der det allerede er haier, bidrar mennesker til å øke sannsynligheten for møter. Disse bittene skyldes oftest forvirring eller opportunistisk utforskning, spesielt siden mangelen på deres vanlige byttedyr kan føre til at dyret tester andre matkilder. Stimuliene knyttet til disse hendelsene kan deretter innlemmes i deres atferd uten nødvendigvis å antyde en intensjon rettet mot mennesker.

Til syvende og sist, selv om de er preget av denne opplevelsen, har ikke Cheslei Akima og Alika Dickerson gitt opp havet. De oppfordrer imidlertid andre brukere til å utvise ekstrem forsiktighet: unngå grumsete farvann, ikke bade i daggry eller skumring, og favorisere overvåkede strender.