Disse matvarene, som er svært vanlige i hjemmene, kan være farlige for hunder.

Hundene våre deler gjerne hverdagen vår, men ikke alltid tallerkenene våre. Noen basisvarer fra matbutikken, som er helt vanlige for oss, kan faktisk utgjøre en reell helserisiko for hundene deres. Å bedre identifisere disse matvarene betyr at de får et mer fredelig, komfortabelt og sunt liv. Her er de viktigste matvarene som bør oppbevares utilgjengelig for deres nysgjerrige neser.

Sjokolade, en velkjent falsk venn

Sjokolade er sannsynligvis det mest kjente eksemplet på et mattoksin hos hunder. Det inneholder teobromin, et stoff som hundens kropp eliminerer veldig sakte.

Avhengig av mengden som inntas og dyrets størrelse, kan effektene variere: fordøyelsesbesvær, uvanlig rastløshet, rask hjerterytme og i de mest alvorlige tilfellene alvorlige komplikasjoner. Mørk sjokolade er spesielt risikabelt fordi den har en høyere konsentrasjon av teobromin. For å beskytte kjæledyrets velvære er det derfor viktig å oppbevare den forsiktig, og aldri la en sjokoladeplate være innen rekkevidde for nesen.

Druer og rosiner: en giftighet som nå er bedre forstått

Druer og rosiner, som lenge har vært ansett som et «veterinærmysterium», er nå tydelig identifisert som farlige for hunder. Vitenskapelige studier, inkludert en publisert i Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, tyder på at vinsyre, som naturlig finnes i disse fruktene, kan være involvert i alvorlig nyreskade. Selv i små mengder kan de forårsake akutt nyresvikt.

Den ekstra vanskeligheten ligger i det faktum at ikke alle hunder reagerer på samme måte: en liten dose kan være ufarlig for én og problematisk for en annen. Derfor er forsiktighet fortsatt den beste tilnærmingen for å bevare deres velvære.

Løk og hvitløk: vær forsiktig med hundens blod

Løk, hvitløk, samt sjalottløk og gressløk, tilhører allium-familien. Bak den tiltalende aromaen for oss inneholder de forbindelser som kan svekke hunders røde blodceller.

Risikoen er anemi, som kan føre til tretthet, svakhet og lav energi. Og i motsetning til hva mange tror, påvirkes alle former for mat: rå, kokt, pulverisert eller innlemmet i ferdige retter. Å dele rester kan virke som en snill gest, men det er best å unngå krydder for å sikre et balansert kosthold.

Andre matvarer å følge nøye med på

Andre hverdagsprodukter fortjener også din oppmerksomhet.

Xylitol, et søtningsmiddel som finnes i noen tyggegummier og diettprodukter, er spesielt giftig for hunder. Det kan forårsake raske og alvorlige reaksjoner.

Macadamianøtter, avokado og kaffe er også blant matvarene man bør unngå, på grunn av deres potensielt skadelige effekter på hundens kropp.

Å kjenne til disse matvarene lar deg legge til enkle daglige vaner for å beskytte kjæledyrets helse. En godt beskyttet hund er en lykkeligere, mer avslappet hund, fullt tilgjengelig for å nyte livet ved din side. Ved inntak er en (svært) rask reaksjon viktig: å kontakte en veterinær lar deg handle effektivt og begrense risikoen for død.