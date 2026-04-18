Toulouse kan skryte av en like rik som den er overraskende frisørscene for kvinner. Fra håndverksfarger til miljøansvarlige salonger, for ikke å glemme afrospesialister eller eksperter på formelle frisyrer, tilbyr den rosa byen en rekke adresser for enhver profil.

Enten du ønsker en komplett makeover, en spesiallaget hårklipp eller bare kvalitetspleie, finnes det en salong her som passer enhver kvinne og ethvert budsjett.

Vi har valgt ut de beste anbefalte adressene for å veilede deg gjennom dette hårpleielandskapet i Toulouse.

De beste salongene for hårklipp og farging av kvinner i Toulouse

Maud's Workshop er blant de fem vakreste salongene i Toulouse, med en poengsum på 4,8 oppnådd etter grundig inspeksjon.

Det ble grunnlagt i 2009 og fremviser en autentisk Toulouse- atmosfære, med en blanding av røde murstein og antikke parkettgulv.

Teamet er oppdatert på de nyeste trendene og tilbyr omfattende diagnostikk før hver service.

Spesialitetene inkluderer børsting, farging, rettetang, bleking, føning og glans.

Hver behandling er skreddersydd for den enkelte, med en rekke produkter som inneholder planteoljer og vitaminer. Salongen er åpen etter avtale fra mandag til lørdag.

Art de l'Âme , grunnlagt i 2007 med en vurdering på 4,7, viser et originalt prissystem: hver pris gjenspeiler de tekniske ferdighetene og spesialiteten til den valgte frisøren.

Ledet av Morgan, kreativ leder, trener denne salongen jevnlig teamet sitt til å mestre alle stiler.

L'Appart des Coiffeurs, vurdert til 4,8 siden 2014, tilbyr personlige konsultasjoner og verdifulle råd for hjemmerutiner, som dekker hårklipp for kvinner, menn og barn.

Toulouse-adresser som spesialiserer seg på miljøvennlig og plantebasert frisørsalong

Noen salonger i Toulouse har forvandlet sin økologiske forpliktelse til en ekte identitet. Madame Sans Gêne , en vintage- og familiedrevet salong i Saint-Cyprien-distriktet, har etablert seg som en pioner innen 100 % økologisk, bio- og vegansk plantebasert hårfarging .

Den vennlige atmosfæren og det omsorgsfulle teamet garanterer en personlig vurdering for hver klient.

Le Démêloir har en resolutt egalitær tilnærming med kjønnsløse priser, identiske for alle.

Den økologiske filosofien illustreres konkret: avfallssortering, hårresirkulering, vannsparing og etiske produkter av høy kvalitet.

Mer generelt samler flere salonger i Toulouse, spesielt i Saint-Cyprien, inn klippet hår for å lage forurensningsfiltre.

Disse etablissementene forbyr plast og sterke parfymer, og foretrekker naturlige oljer og infusjoner. Dette valget blir stadig mer populært blant kunder som er bekymret for hårets helse og miljøet.

De beste salongene i Toulouse for en formell frisyre eller et spesielt arrangement

Eksperter for ethvert viktig øyeblikk

Authentic Nomade har to butikker, en i Les Carmes og den andre i Saint-Cyprien, som er åpne fra tirsdag til lørdag. Denne salongen spesialiserer seg på oppsett, fletter og frisyrer til fester, og er også tilgjengelig i hele Occitanie.

Bryllup, utdrikningslag eller profesjonelt arrangement: teamet tilpasser seg hver anledning med raffinement.

I Côte Pavée-området tilbyr flere salonger løse oppsett, fletter og frisyrer designet med tanke på været i Toulouse. Lokal ekspertise er like viktig her som tekniske ferdigheter.

Lei en privat lounge for en intim opplevelse.

Salonger som Tia Gigi eller Valentin tilbyr muligheten til å privatisere lokalene sine for en intim og personlig opplevelse.

Å velge en salong som spesialiserer seg på formelle frisyrer garanterer full støtte på den store dagen, fra den første konsultasjonen til den siste hårnålen.

Kolorist og fargekunsthåndverkere du ikke bør gå glipp av i Toulouse

Valentin legemliggjør den håndverksmessige fargekunstneren i alle sine dimensjoner: hans raffinerte og private salong, som ligger i nærheten av Place des Carmes, ønsker hver klient velkommen etter en personlig diagnose.

Åpent fra mandag til lørdag , dyrker det ro og selvtillit ved hver avtale.

By Mélanie, som også ligger i Carmes, henvender seg utelukkende til kvinnelige kunder. Balayage, ombré, brasiliansk glatting, toning, striper eller behandling av krøller: tjenesten kan tilpasses 100 %.

Et boutique-område lar til og med kundene ta med seg behandlinger hjem for å forlenge resultatene.

Emilie at Home , en tidligere fargelegger utdannet hos Jacques Dessange, reiser direkte til kundenes hjem. Hun bruker en anerkjent naturlig produktlinje for klipp, farging og behandlinger.

I Toulouse praktiserer fargespesialister som har vært aktive siden 1991 også håraromaterapi, og bruker plantebaserte produkter og essensielle oljer for harmoniske og varige resultater.

Salonger i Toulouse som spesialiserer seg på afrohår og krøllete teksturer

Toulouse tilbyr et bemerkelsesverdig mangfold av salonger som spesialiserer seg på afro- og krøllete hår. Her er noen adresser som ligger rundt om i byen:

Eksotisk eleganse i Saint-Aubin, spesialisert i fletter og vevinger for hele familien

i Saint-Aubin, spesialisert i fletter og vevinger for hele familien Jollof Afro-European Hair Salon i Saint-Cyprien, eksperter på cornrows og afrohårpleie

i Saint-Cyprien, eksperter på cornrows og afrohårpleie Absamy Hair Beauty i Saint-Cyprien og Kams Beauty i Sept Deniers, tilbyr komplette tjenester for alle hårteksturer

I Bagatelle skiller en frisør som spesialiserer seg på naturlig krøllete hår seg ut for sine avrundede, voluminøse lagdelte klipp.

Å velge en salong som er trent i afrohårets spesifikasjoner garanterer en behandling som respekterer hårfiberen og nåværende naturlige trender.

Frisørløsninger tilgjengelig i Toulouse for alle budsjetter

Det krever ikke nødvendigvis et stort budsjett å få en god hårklipp i Toulouse. To steder skiller seg ut for sin rimelighet:

ABC d'Hair , anerkjent som et av de beste private profesjonelle etablissementene i Frankrike, tilbyr tjenester til konkurransedyktige priser. Frisørakademiet , en salongskole hvor studenter, under veiledning av erfarne frisører, utfører hårklipp og farging til reduserte priser.

Tia Gigi, i Chalet-distriktet, tilbyr kjønnsnøytrale og tilgjengelige priser, med mulighet for privatisering av salongen.

I noen områder som Compans eller rundt den japanske hagen, lar online booking via appen deg velge et tidspunkt og en frisør med noen få klikk.

Noen frisører i Toulouse anbefaler også effektive hjemmebehandlinger.

Å bruke milde sulfatfrie sjampoer for farget hår, eller behandlinger med svart te for å forlenge hårfargenes livlighet, er en enkel og økonomisk rutine.

Hårkvalitet dyrkes langt utenfor salongstolen.