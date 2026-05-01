I New York kan en ny regel på frisørskoler være banebrytende for millioner av kvinner.

Fra september 2026 tar staten New York et enestående skritt: opplæring i krøllete, bølgete og spiralformede hår blir obligatorisk på alle frisørskoler. Et tilsynelatende enkelt tiltak, men et som tar tak i flere tiår med stille hårdiskriminering.

Et problem som alle vet om, men som ingen løser.

Hvor mange ganger har vi hørt denne frasen i en salong: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal lage krøllete hår» ? Utelukkelsen av teksturert hår fra den generelle frisørpensumet er en direkte konsekvens av den segregerte historien til amerikanske salonger: opplæringsmanualer fokuserte nesten utelukkende på rett eller lett bølget hår, og utelot en hel del av befolkningen. Resultatet? Generasjoner av kvalifiserte frisører, dyktige med visse teksturer, men fullstendig uforberedt på andre.

60 % av befolkningen, 8 stater dannet

Paradokset er slående. Over 60 % av den amerikanske befolkningen har teksturert hår. Likevel har bare 8 av 50 stater frem til nå hatt obligatorisk opplæring i disse teksturene på frisørskoler. 75 % av frisørene sier at de ønsker mer opplæring i forskjellige hårtyper – men siden denne opplæringen ikke var obligatorisk, tilegnet de seg ikke disse ferdighetene før de begynte å praktisere. Dette opplæringsgapet har svært reelle konsekvenser for millioner av klienter.

Med loven signert endrer New York reglene

Guvernør Kathy Hochul signerte lovforslaget, som ble støttet av representant Michaelle Solages og senator Jamaal Bailey. Senator Bailey oppsummerte kortfattet problemet: «Gjeldende standarder klarer ofte ikke å forberede fagfolk tilstrekkelig på å jobbe med ulike hårteksturer. Dette gapet rammer kvinner og jenter av annen hudfarge uforholdsmessig hardt, som har vanskeligheter med å få tilgang til tjenester skreddersydd for deres behov.» Loven trer i kraft i september 2026.

Helt konkret, hva er det som endrer seg i skolene?

Det er ingenting revolusjonerende med opplæringsvolumet – det totale antallet timer forblir det samme. Det som endrer seg er hva som læres. Skoler må nå sette av tid til å analysere alle hårtyper, stelle naturlig hår, mestre flette- og hårforlengelsesteknikker og style teksturert hår – krøllforming, føning og naturlig styling. Dette er ferdigheter som virker åpenbare, men frem til nå har de rett og slett ikke vært en del av pensum.

«Et juridisk rammeverk mot diskriminering»

Michaelle Solages, selv en svart kvinne med teksturert hår, presiserte omfanget av reformen : «Det ble klart at det var behov for mer konkrete tiltak. Denne loven er et svar på det pågående behovet for mangfold og inkludering i kosmetikkindustrien, for å sikre at alle, uavhengig av hårtype, får den oppmerksomheten og ekspertisen de fortjener i salonger.» Utover spørsmålet om opplæring er det virkelige problemet diskriminering: å nekte å style noens hår fordi du ikke vet hvordan er også en form for ekskludering.

Og etter New York?

Ifølge New York State Beauty School Association skal skolene kunne innlemme disse nye kravene uten større vanskeligheter. Professional Beauty Association, som har støttet reformen fra starten av, uttrykte håp om at andre stater raskt vil vedta lignende lovgivning – og at New York vil bli en nasjonal modell. Spørsmålet er ikke lenger om det er mulig. New York har nettopp bevist at det er det.

Kort sagt, det å lære opp alle frisører til å håndtere alle hårtyper er en selvinnlysende sannhet som det tok flere tiår å bli obligatorisk. New York har nettopp tatt det skrittet. Og for millioner av kvinner som lenge har hørt «beklager, jeg vet ikke hvordan», er det mye mer enn en administrativ reform. Det er en anerkjennelse.