Denne teknikken lar deg gi volum til fint hår uten å gre det bakover.

Elsker du voluminøst hår, men hater tanken på å skade håret for å oppnå det? Gode nyheter: det finnes en enkel tørketeknikk for å løfte røttene uten å gre tilbake. Og fremfor alt, husk at det å ha fint eller flatt hår absolutt ikke er en ulempe: volum er rett og slett et alternativ hvis du vil ha det gøy med frisyren din.

Hemmeligheten: tørk røttene i motsatt retning

Fint hår har en tendens til å falle naturlig i vekstretningen, noe som kan få det til å se flatere ut. For å skape bevegelse, lek med denne naturlige tendensen når du føner det.

Med hårføneren din, rett den varme luften mot røttene mens du orienterer hårstråene i motsatt retning av der de vanligvis går.

Flytt dem bakover, deretter fremover eller sidelengs, og varier retningene. Målet er ikke å tvinge fiberen, men å midlertidig gi den en ny retning.

Når håret er tørt, forblir det litt løftet fra hodebunnen og gir mer tekstur.

Gesten som forandrer alt: kald luft

Dette er sannsynligvis det enkleste trinnet å hoppe over ... og likevel spiller det en avgjørende rolle.

Etter at du har tørket en seksjon mens røttene holdes hevet, bytt til en kald luftinnstilling i noen sekunder. Denne temperaturendringen hjelper fiberen med å beholde formen den holdt under tørkingen.

Du kan også bruke små, flate klemmer til å holde røttene litt løftet mens de avkjøles, slik at du får tid til å jobbe med resten av håret. Uten denne avkjølingstiden vil røttene sannsynligvis raskt gå tilbake til sin naturlige posisjon, og den voluminøse effekten vil miste sin effekt.

Skum eller spray: velg letthet

For å utfylle denne teknikken er det ikke nødvendig å bruke en mengde produkter. Fint hår har generelt godt av luftige teksturer, som en lett mousse eller en volumgivende spray.

Påfør produktet på fuktige hårrøtter, unngå lengdene for å unngå å tynge dem ned. En liten mengde er tilstrekkelig: tilsvarende en valnøttstor mengde mousse er nok til hele håret.

Den riktige fremgangsmåten? Start med en liten mengde produkt og tilsett mer om nødvendig. For fint hår er ikke «mer» nødvendigvis din beste venn: for mye produkt kan raskt gi det motsatte av den ønskede effekten.

To små tips for å øke lindringen

Du kan også eksperimentere med skillen din. Hvis du alltid bruker den på nøyaktig samme sted, forskyv den noen centimeter. Hår som er vant til å falle i én retning vil naturlig skape litt motstand og tekstur ved røttene.

Et annet alternativ er klipp. Noen litt kortere hårstrå på toppen kan tilføre bevegelse og gi inntrykk av fyldigere hår. For å finne det rette alternativet er det best å diskutere det med frisøren din, slik at de kan tilpasse klippingen til hårtekstur og preferanser.

Vaner som får røttene til å falle av

Selv med en velbehersket tørketeknikk kan visse handlinger raskt få resultatet til å forsvinne.

Det første du bør unngå er å påføre rike behandlinger, masker eller pleiende produkter direkte på hårrøttene. De kan tynge ned hårfibrene og hindre løfting.

Prøv deretter å ikke manipulere håret ditt hele tiden gjennom dagen. Ved å berøre det gjentatte ganger overfører du talg og risikerer å trekke røttene mot hodebunnen .

Til slutt, ta vare på børsten til før tørking. Når volumet er skapt, kan kraftig børsting glatte ut røttene og gjøre opp noe av arbeidet som er gjort.

Og viktigst av alt, det er ikke nødvendig å «korrigere» det fine håret ditt.

Å ha fint, flatt eller tynt hår er selvsagt ikke et problem som må løses. Hver hårtekstur har sine egne særtrekk, og fint hår kan være like vakkert, elegant og fullt av personlighet som veldig tykt hår. Volum kan ganske enkelt bli et stylingverktøy, akkurat som en annen deling, bølger eller en ny klipp. Hvis du liker ideen om å legge til mer dimensjon, lar denne teknikken deg gjøre det forsiktig, uten å med vilje gre eller floke håret.

I praksis bør du huske disse tre trinnene: tørk hårrøttene i flere retninger, fiksér frisyren med en kald luftstrøm, og påfør produktet sparsomt. Noen få minutter er alt som trengs for å eksperimentere med en ny måte å bruke håret på, uten å prøve å endre den naturlige teksturen.