Disse skjønnhetsmerkene sies å ha en betydning avhengig av plasseringen deres.

Hva om føflekken din kunne avsløre mye om deg? I århundrer har visse tradisjoner gitt den en betydning avhengig av hvor den befinner seg. En fascinerende, noen ganger morsom, symbolsk tolkning å oppdage som et lite spill ... uten å glemme hva vitenskapen faktisk kan lære oss.

Ett lite merke, tusen tolkninger

En føflekk på kinnet, en annen nær øyet, eller til og med på hånden: i ulike kulturer har plasseringen av dem lenge vært assosiert med personlighetstrekk eller visse aspekter ved livet. Denne praksisen har et navn: moleosofi. Den var allerede til stede i antikkens Hellas, utviklet seg i Europa under renessansen og har også ekvivalenter i noen kinesiske og indiske tradisjoner.

Disse tolkningene var ofte knyttet til fysiognomi, som forsøkte å utlede en persons karakter fra deres fysiske trekk. I følge tradisjonen kunne en føflekk på kinnet assosieres med en sosial personlighet, en nær øyet med stor følsomhet, eller en på hånden med en viss fingerferdighet. Alle disse små historiene gir disse naturlige markeringene en nesten mystisk dimensjon.

Når skjønnhetsmerker blir et sant språk

Manien stoppet ikke ved eldgamle oppfatninger. I Europa på 1700-tallet ble de berømte «skjønnhetslappene» til og med et motetilbehør. Disse kunstige skjønnhetsmerkene, som ble limt på ansiktet, kunne plasseres på forskjellige steder for å formidle et budskap eller antyde et karaktertrekk. En «velplassert» skjønnhetslapp kunne derfor bli et ekte sosialt utsagn. Bak disse kodene lå fremfor alt et ønske om å leke med utseendet sitt, forføre og kommunisere på en annen måte.

Så, hva sier egentlig vitenskapen?

Det er her vi må skille det symbolske fra det medisinske. Til dags dato finnes det ingen vitenskapelige data som tillater oss å hevde at plasseringen av en føflekk avslører din personlighet, din fremtid eller din skjebne. Biologisk sett tilsvarer en føflekk vanligvis en lokalisert klynge av melanocytter, cellene som er ansvarlige for å produsere melanin. Dens utseende og distribusjon avhenger spesielt av genetiske faktorer og soleksponering. Med andre ord, føflekken din på kinnet forteller deg ikke om du er spesielt sosial. Men vær så snill å synes denne tolkningen er morsom, hvis den resonnerer med deg.

Det eneste kartet du trenger å vite: det på huden din

Selv om symbolske tolkninger kan vekke nysgjerrighet, finnes det en annen, mye mer nyttig måte å se dem på daglig basis: å spore utviklingen av føflekker. For å overvåke dem bruker hudleger ofte ABCDE-regelen:

A står for asymmetri;

B som i uregelmessige kanter;

C som i ikke-homogen farge;

D står for diameter, spesielt når den overstiger 6 mm;

E står for Evolution, når et merke nylig har endret utseende.

En normalt godartet føflekk er vanligvis regelmessig og stabil. Imidlertid krever en rask endring i størrelse, form eller farge en legekonsultasjon.

Når bør du oppsøke lege?

Regelmessig overvåking kan være spesielt viktig hvis du har lys hud, mange føflekker, en familiehistorie med melanom eller hyppig soleksponering. En føflekk som blør spontant, klør vedvarende, blir betent eller forandrer seg raskt, bør også overvåkes. I slike situasjoner er det best å konsultere helsepersonell: bare en medisinsk undersøkelse kan nøyaktig fastslå årsaken.

Så, avslører føflekken din virkelig karakteren din? Du kan tro på det, smile av disse gamle oppfatningene, eller bare betrakte dem som et sjarmerende stykke kulturarv. Alle har rett til sin egen mening, men én ting er sikkert: foran speilet ditt er det mest interessante kartet det som lar deg forstå huden din og oppdage eventuelle endringer.