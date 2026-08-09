Svømmebasseng: den hjemmelagde antikloroppskriften som holder hele sommeren lang

Om sommeren tilbringer vi mer tid i vannet enn på land. Vi driver med Middelhavets salte strømmer eller tar oss ut i klorerte bassenger. Selv om vi føler oss helt hjemme under våre vannaktiviteter, er ikke huden vår helt enig. For å beskytte den mot klor og nyte svømmeturene dine uten å bekymre deg for å skade den, er her en eliksir du kan putte i badeposen.

Klor, en alliert for vann, men ikke for huden

På høyden av sommeren er svømming en daglig aktivitet. Men før du hopper i vannet, dykker eller finner opp en ny svømmeteknikk, må du ikke glemme grunnleggende førstehjelp. Selv om du kanskje husker å smøre deg inn med solkrem for å beskytte deg mot UV-stråler og unngå å bli til en hummer, er ikke solen sommerens eneste usynlige fiende.

Klor, som forbedrer bassengvannet og svir i nesen hver gang du ligger på en solseng, ødelegger all din hudpleieinnsats. Det er nådeløst mot bakterier, og det er like ubarmhjertig mot huden din. Dette stoffet, som til og med ble brukt som krigsvåpen i forrige århundre, er svært irriterende, spesielt når det er tilstede i høye konsentrasjoner, spesielt i private svømmebassenger.

«Klor er faktisk ganske beskyttende mot infeksjoner og bakterier», sa Dr. Jimmy Mohammed til RTL . Selv om det desinfiserer svømmebassengvann, som raskt kan bli surt uten det, svekker det hudbarrieren og forringer effektiviteten til den hydrolipidiske filmen, som beskytter huden. Det har også ulempen at det akselererer dehydrering av huden. Dette forklarer hvorfor de tynneste områdene på kroppen din har teksturen til sandpapir i slutten av august, til tross for en rikelig påføring av fuktighetskrem.

En antiklorspray for hud beskyttet under alle forhold

Du kjenner til ordtaket: «Forebygging er bedre enn kur.» Så i stedet for å prøve å reversere skaden forårsaket av det lett kjemisk behandlede vannet, som får det til å virke som om du har drukket en kopp blekemiddel med hvert mislykkede dykk, beskytt det intelligent. I en video i DIY-stil deler innholdsskaperen @margolistique, som fokuserer på lavgiftsliv og helhetlig velvære, oppskriften sin på kloravvisende spray.

Dette er ikke et mirakelprodukt som vil gjøre deg fullstendig immun mot klor. Det er imidlertid et nyttig naturlig middel som hjelper deg med å gjenopprette huden din etter å ha badet i behandlet vann. Det finnes også i flere formuleringer.

Det første trinnet innebærer å bruke 250 ml filtrert vann og 1 teskje pulverisert vitamin C for å motvirke den oksiderende effekten av klor.

En annen beriket med 250 ml avkjølt kamille- eller ringblomst-infusjon, to planter kjent for sine beroligende egenskaper. Denne ble også tilsatt 1 teskje vitamin C.

Og en tredje variant som bruker samme base som den forrige oppskriften, med tillegg av en spiseskje aloe vera-gel. Den bidrar til å opprettholde hudbarrieren takket være dens fuktighetsgivende og beroligende egenskaper.

Denne sprayen hevder ikke å motvirke de skadelige effektene av klor på huden, men rett og slett å bevare mikrobiomet og dermed balansen, samt sommergløden. Det ville være synd å ha en vakker brunfarge, men hud som pergament.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Margaux | Kvinners helse og hormoner (@margolistique)

Andre gode fremgangsmåter for å begrense effekten av klor

Innholdsskaperen, som finner løsninger på alle sine plager i Moder Naturs enorme overflod, anbefaler å bruke denne sprayen før og etter svømming for å maksimere effektiviteten. «Jeg rister den, sprayer den på hud og hår før og etter svømming, og skyller den av når jeg kommer hjem», forklarer hun, og oppfordrer allmennheten til å bruke den riktig. For å fjerne klor før det kan skade huden din, ikke hopp over dusjen i kroppstemperatur etter at du har forlatt bassenget.

Velg deretter en behandling rik på fuktighetsgivende ingredienser, som aloe vera-gel eller en nærende krem, for å gjenopprette hudens smidighet. Og for håret ditt? Den samme tilnærmingen gjelder: en skånsom sjampo etterfulgt av en fuktighetsgivende balsam. Noen få minutter er alt som skal til for å si farvel til klorrester ... og hei til behagelig hud og hår som beholder sin fulle glans.

Selv om klor kan berolige folk og desinfisere de gigantiske bassengene der alle plasker rundt, er det ikke snilt mot huden. Men med noen gode allierte i skjønnhetsvesken og noen forebyggende tiltak, bør du kunne holde huden strålende frem til skolestart.