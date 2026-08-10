Disse parfymenotene er kvinners favoritter, ifølge en studie.

Hva om nesen din hadde sine favoritter? En studie utført ved Imperial College London undersøkte parfymene som ble best vurdert av forbrukerne. Resultatet: tre store luktfamilier skilte seg ut, med en stor overraskelse når det gjaldt kombinasjonene som virkelig gjorde en forskjell.

En studie som gransker de mest populære parfymene

For å forstå hva som gjør en duft tiltalende, tok forskerne Vaiva Vasiliauskaite og Tim Evans i bruk en ganske original metode. I stedet for å spørre deltakerne hvilke duftnoter de foretrakk, analyserte de tusenvis av anmeldelser lagt igjen av kvinnelige brukere av parfymer for kvinner. Deretter kryssrefererte de disse vurderingene med den detaljerte sammensetningen av duftene for å identifisere ingrediensene og akkordene som statistisk sett var assosiert med de høyeste vurderingene. Denne tilnærmingen tillot dem å observere preferanser gjennom virkelige erfaringer, i stedet for bare å stole på selvrapporterte meninger.

Trioen som skiller seg ut fra mengden

Tre luktfamilier skiller seg spesielt ut: blomsternoter, musk og vanilje. Disse notene er assosiert med en mer positiv forståelse av dufter, men studiens betydning stopper ikke der. Forskere antyder at disse notene ikke bare er tiltalende på grunn av sine egne iboende egenskaper; de kan også fungere som forsterkere, og fremheve de andre ingrediensene i parfymen. Vanilje kan for eksempel gi en varm og omsluttende fasett til en komposisjon, mens blomsternoter kan tilføre dybde og dimensjon. Musk bidrar ofte til å skape en myk og harmonisk følelse.

Hemmeligheten? Våg å lage uventede kombinasjoner.

Den kanskje mest interessante oppdagelsen ligger et annet sted. Enkelte svært populære noter, som lavendel eller geranium, dukker jevnlig opp i anerkjente parfymer. Likevel er det noen mindre åpenbare kombinasjoner som virker tettere knyttet til de høyest rangerte komposisjonene. Blant disse bemerker forskere spesielt jasmin sammen med mynte, eller musk ledsaget av vetiver og vanilje.

Dette viser bare at duoer og akkorder kan inneholde herlige overraskelser innen parfyme. En kjent note kan bli mye mer original når den møter en uventet fasett. Kjenthet er tiltalende, men kombinasjonen kan skape det lille ekstra som gjør en duft minneverdig.

Ikke stopp ved bare én tone

Har du en svakhet for vanilje? Det betyr ikke nødvendigvis at du liker alle parfymer som inneholder den. Det samme gjelder jasmin, musk eller treaktige noter. For å finne en duft som passer deg, er det best å se på hele komposisjonen og, fremfor alt, hvordan de forskjellige notene samhandler med hverandre.

Vanilje kombinert med tresorter, friske noter eller blomster vil skape et helt annet inntrykk. Og fremfor alt, la duften utvikle seg på huden din. En duft kan avsløre nye fasetter etter noen få minutter, og deretter endre seg igjen i løpet av timer. Din egen hud, dine minner og din luktfølsomhet spiller også en rolle.

En parfyme har ikke noe kjønn

Selv om studien refererer til «feminine parfymer», er dette rett og slett kategorien forskerne har studert, ikke en regel å følge. Det er ingen noter reservert for kvinner eller menn. Du kan bruke vanilje, vetiver, musk, rose, lavendel eller en hvilken som helst annen note du liker, uavhengig av kjønn. Klassifiseringene «for henne» og «for ham» er primært drevet av markedstrender og markedsføring. Til syvende og sist er det beste kriteriet ditt eget: hvis en duft behager deg og får deg til å føle deg bra, er den perfekt for deg.

Til syvende og sist fremhever denne studien en vakker sannhet: de mest elskede parfymene er ikke nødvendigvis basert på en enkelt stjernenote, men på den subtile balansen mellom flere ingredienser. Blomster, musk og vanilje ser ut til å ha et forsprang, men nesen din er fortsatt den ultimate dommeren.