Hår som blir fett raskt: de vanligste og mest undervurderte årsakene

Sjampo om morgenen, en glatt hestehale om kvelden: for mange er dette en kjent og noe frustrerende situasjon. Hvorfor blir håret vårt fett så raskt, noen ganger på under 24 timer? Svaret er ikke alltid der du forventer. I virkeligheten kan flere hverdagslige faktorer, ofte oversett, spille en mye større rolle enn enkel genetikk. Her er en oversikt over de vanligste årsakene, med råd fra hudleger.

For ofte hårvask: rebound-effekten

Dette er den viktigste, og mest paradoksale, årsaken. Når du har fett hår, har du en tendens til å vaske det hver dag. Bortsett fra at denne refleksen, langt fra å hjelpe, faktisk kan forverre problemet. Ifølge Columbia Skin Clinic irriterer for hyppig eller for hard sjamponering hodebunnen, som deretter begynner å produsere enda mer talg for å beskytte seg selv. Dette er det som kalles «rebound-effekten».

Synderen ligger ofte i produktets formel: sjampoer som inneholder sulfater (som natriumlaurylsulfat) har en tendens til å strippe hodebunnen, som deretter overreagerer ved å øke talgproduksjonen. Løsningen? Bruk sjampoene dine med mellomrom (annenhver dag, eller enda sjeldnere) og velg milde formler uten sterke sulfater.

Hormoner, de lunefulle allierte

Talgproduksjonen reguleres i stor grad av hormoner, spesielt androgener. Og svingningene i disse kan gjøre hodebunnen vår til en berg-og-dal-bane. Perioder med stress, menstruasjonssyklusen, graviditet, overgangsalder eller bruk av visse medisiner kan alle forårsake en plutselig økning i talgproduksjonen. Healthline påpeker også at kortisol, stresshormonet, kan spille en direkte rolle i talgkjertlenes aktivitet. Desto flere grunner til å innlemme avslapningsøyeblikk i rutinen din.

Opphopningen av stylingprodukter: en stille felle

Spray, hårspray, voks, serum, leave-in balsam ... Alle disse produktene, uansett hvor effektive de måtte være, kan bygge seg opp i hodebunnen og kvele hårsekkene. Resultatet: en tung følelse, en hodebunn som ikke puster like bra, og talg som bygger seg opp raskere. Spesielt tørrsjampo er en god rask løsning mellom hårvasker, men hvis den brukes for regelmessig, ender den opp med å danne et lag som fanger opp oljer og rester. Ideelt sett bør du bruke en rensende sjampo eller en mild hodebunnskrubb én gang i uken for å rense grundig uten å irritere hodebunnen.

Berøre håret ditt (eller knyte det opp når det er vått)

Det er en tilsynelatende harmløs og ofte ubevisst gest, men den er viktig. Å føre fingrene gjennom håret eller manipulere det i løpet av dagen overfører talg fra hendene til lengdene på håret. Det samme gjelder putevar og dyner som ikke skiftes regelmessig, eller hårbørster som aldri rengjøres: de samler opp talg, døde hudceller og produktrester, som deretter avsettes på nytt i håret dagen etter.

Klima, kosthold og spesifikke tilfeller. Klima spiller også en rolle: varme og fuktighet stimulerer talgproduksjonen, mens svette gjør den mer synlig. Et ubalansert kosthold, rikt på sukker eller ultrabearbeidet mat, kan også fremme betennelse og dermed overflødig talg. Omvendt bidrar omega-3-fettsyrer (finnes i fet fisk og linfrø) til å regulere talgproduksjonen. I noen tilfeller kan hår som blir fett veldig raskt også knyttes til seboreisk dermatitt, en hudtilstand som rammer omtrent 11 % av befolkningen, ifølge Cleveland Clinic . Hvis oljete hår er ledsaget av fet flass, kløe eller vedvarende rødhet, er det best å konsultere en hudlege, som kan tilby passende behandling.

Å ha hår som blir fett raskt er verken uunngåelig eller et tegn på dårlig hygiene. Det er ofte et resultat av mindre ubalanser mellom hormonene våre, hårpleierutinen vår og våre daglige vaner. Ved å bruke sjampoer med jevne mellomrom, velge skånsomme formler og ta vare på hodebunnen slik du ville tatt vare på huden din, kan du gradvis oppnå lysere hår som varer lenger. Og fremfor alt lærer du å jobbe med hodebunnen på en sunn måte.