Økologisk og naturlig kosmetikk er i ferd med å bli en fast del av kvinners skjønnhetsrutiner. Drevet av et krav om åpenhet og respekt for miljøet utvider engasjerte merkevarer tilbudet sitt.

Fra ansiktspleie til parfymer, sminke og kosttilskudd dekker det tilgjengelige utvalget alle trinn i en ansvarlig skjønnhetsrutine .

Her er en komplett oversikt som hjelper deg med å velge effektive naturlige produkter som passer for alle kroppsformer og hudtyper.

Hovedkategoriene av økologiske og naturlige kosmetikkprodukter

Økologisk kosmetikk omfatter flere forskjellige kategorier: ansiktspleie, kroppspleie, hårpleie, sminke, parfyme og kosttilskudd.

Hver kategori møter spesifikke behov samtidig som de deler felles verdier: naturlighet , effektivitet og etisk forbruk .

Et sertifisert økologisk produkt skiller seg fra konvensjonelt kosmetikkprodukt ved sine nøye utvalgte botaniske ingredienser .

Ecocert- og Cosmébio-merkene garanterer strenge kriterier: minimum 95 % naturlige og naturlig fremstilte ingredienser, minst 95 % planteingredienser fra økologisk landbruk, og minst 10 % av alle ingredienser fra økologisk landbruk.

Disse sertifiseringene gir reell sikkerhet og total åpenhet angående formlene.

Disse produktene kombinerer sensorisk appell , ytelse og etisk forpliktelse. De passer for alle hudtyper, inkludert de mest sensitive, og svarer til et økende ønske om generell velvære som i økende grad er tilstede i våre daglige valg.

Merker forpliktet til effektiv ansikts- og antialdringspleie

Patyka , en sann pioner, oppnådde Ecocert-sertifisering allerede i 2002, en historisk nyhet i skjønnhetsverdenen. Formlene deres inneholder i gjennomsnitt 99 % naturlig utvunnede ingredienser, beriket med botaniske og bioteknologiske aktive ingredienser av høy kvalitet.

Laget i Frankrike, 100 % veganske , med resirkulerbar emballasje , disse produktene legemliggjør alliansen mellom effektivitet og etikk.

Tata Harper tilbyr på sin side 100 % naturlige formuleringer for eksklusiv, sertifisert økologisk ansiktspleie. Merket fokuserer på premium aktive ingredienser for synlige og målbare resultater.

Estime & Sens kompletterer dette utvalget med sin Cosmébio-merkede bio-ekspert-tilnærming, særlig med sitt Vital Protection Serum og sin Velvet Cream i en miljøansvarlig refillversjon.

Når det gjelder antialdringsbehandling , tilbyr parafarmasier utmerkede og rimelige alternativer.

Filorga Lift Firming Mask, Lierac Premium Silky Cream med et gratis serum, eller Payot Source Adaptogenic Moisturizing Spray Cream basert på adaptogene planter og horsehound er blant de viktigste referansene .

Roc Eye Repair Dark Circle Corrector bekjemper effektivt tegn på tretthet for en lysere hudtone.

Vårt utvalg av naturlige kropps- og hårpleieprodukter

Enfance Paris fengsler med sine milde og rene formler, som passer for alle hudtyper, selv de mest sensitive. Bodylotionene og de beroligende oljene gir et solid grunnlag for en pleiende kroppspleierutine.

Egyptian Magic , en ikonisk allsidig balsam laget utelukkende av naturlige ingredienser, fukter, reparerer og beskytter både ansikt og kropp. Denne allsidigheten gjør den til et must for minimalistiske skjønnhetssett.

For deodoranter tilbyr Corpus formler fri for kontroversielle kjemikalier , som kombinerer effektivitet og sikkerhet for daglig bruk.

Når det gjelder dusjsåpe, er det ingen mangel på naturlige og rimelige alternativer: Marilou Bio med agurk og melon, Cottage med økologisk honning og frangipani, Le Petit Marseillais med verbena og sitron, eller til og med MKL i en økologisk superfettet versjon med hvit fersken.

Innen hårpleie tilbyr John Masters Organics et omfattende utvalg skreddersydd for hver hårtype, med respekt for økosystemet. Cut By Fred fokuserer på innovative, rene aktive ingredienser, med et vegansk alternativ som spenner fra volumizere til intense balsamer.

Be Natural-produkter basert på jomfrukokos eller argan, tilgjengelig til -50%, og Delia Cosmetics keratinbehandlinger for tørt og sprøtt hår utfyller dette utvalget ideelt.

Naturlig sminke og ansvarlige parfymer for kvinner

Økologisk sminke bruker naturlige pigmenter og bærekraftige materialer for å minimere påvirkningen på planeten.

Tilgjengelige produkter inkluderer Technic øyenskygger, leppestifter og rouge, Delia Bio Green Philosophy neglelakk og Body Collection-produkter som er 70 % plantebaserte. Disse produktene lar deg ta vare på huden din uten å gå på kompromiss med verdiene dine.

For mer sofistikerte anledninger tilbyr eksklusive foundations som Estée Lauder Double Wear Longwear Matte Foundation, Giorgio Armani Luminous Silk eller BareMinerals SPF15 subtil luksus kombinert med bemerkelsesverdig hold.

Laura Mercier tilbyr på sin side en ultralett balsam-i-pudder-hudfarge med en myk og blandet finish.

Innen bærekraftige parfymer går trenden mot sofistikerte dufter med verdifulle essensielle oljer. Sol de Janeiro og deres geléduftende balsamer tilbyr en varm og gourmand olfaktorisk signatur .

Born to Bio-sertifisert økologisk med sin Peach Iced Tea, de tilgjengelige parfymene Folie Cosmetic og Linn Young, og Olfactory Layering-utgaven med sine 5 utvalgte miniatyrer lar deg analysere nye olfaktoriske noter uten å ødelegge budsjettet.

Kosttilskudd og helhetlig skjønnhet innenfra

Bevisst skjønnhet går nå utover utvortes behandling. Aime Skincare , grunnlagt av Mathilde Lacombe, kombinerer kosmetikk og probiotikabaserte kosttilskudd for å behandle hudproblemer som kviser, rosacea og dehydrering.

Denne omfattende mikroernæringstilnærmingen dekker hudpleie og sminke for synlige og varige resultater .

Atelier Nubio formulerer kosttilskuddene sine fra rå ingredienser for å fremheve skjønnheten innenfra.

Biocyte Collagen Express Marine Anti-Age i sticks, Granions Marine Collagen med hyaluronsyre og koenzym Q10, Arkopharma Forcapil for hår og negler eller Biocyte Terracotta Tanning er verdifulle allierte for daglig bruk.

Denne helhetlige tilnærmingen styrker hudens balanse og forsterker fordelene med eksterne behandlinger.

Start en bevisst og ansvarlig skjønnhetsrutine

Å innføre en økologisk skjønnhetsrutine starter med en personlig vurdering av hudens behov. Å identifisere dine sensitiviteter, preferanser og mål lar deg målrette deg mot de riktige produktene fra starten av.

En smidig overgang er fortsatt viktig: introduser behandlinger én om gangen, observer reaksjoner, juster om nødvendig.

Regelmessighet er viktig for at naturlige aktive ingredienser skal virke dypt og balansere huden.

For å velge pålitelige produkter anbefaler vi å sjekke Ecocert- og Cosmébio-etiketter, veganske formler og resirkulerbar emballasje.

La Savonnette Marseillaise-såper til 2,20 euro (5 for 10 euro) tilbyr et tilgjengelig første skritt mot mer naturlig hygiene.

Born to Bios avfallsreduksjonsprodukter lar deg komme i gang uten en betydelig investering.

Født til å berike enhver rutine enkelt og effektivt med økologiske essensielle oljer av sitrongress eller svartgran.

Gleden av å ta vare på seg selv går perfekt sammen med engasjerte handlinger.

Enkelhet, naturlighet og effektivitet danner triptyket av en blomstrende skjønnhet, tilgjengelig for alle og respektfull overfor planeten.