Det uventede skjønnhetsverktøyet som noen bruker for å gi håret volum

Sosiale medier flyter over av overraskende skjønnhetstips, og noen går viralt på bare noen få dager. Det siste? Bruk av ... en vippetang for å gi volum ved røttene. Ja, tilbehøret som vanligvis er forbeholdt øyevipper, finner nå veien inn i hårpleierutinene til noen innholdsskapere.

«Root boost»-versjonen av vippebøyeren

Trikset ble popularisert på Instagram av innholdsskapere som @makeupbynadi. Prinsippet er enkelt: bruk en klassisk vippebøyer på små hårsekker på toppen av hodet for å lage en liten krøll ved røttene.

Ved å forsiktig klype håret oppover i noen sekunder, løfter røttene seg litt fra hodebunnen. Resultatet: en luftigere effekt, som etter en voluminøs føning. På papiret kan ideen virke usannsynlig. Likevel er logikken ganske god. Takket være den buede formen fungerer vippebøyeren litt som et mini-stylingverktøy som er i stand til å lage en krøll rett ved hårroten.

«Hårhacks» invaderer sosiale medier

Dette tipset er en del av en mye større trend: «skjønnhetshacks» og gjenbrukte rutiner. På TikTok og Instagram får innhold med emneknaggen #hairhack millioner av visninger. Innholdsskapere konkurrerer med hverandre om å forvandle hverdagsgjenstander til improviserte hårtilbehør.

Spisepinner til å lage en knute, et glass som brukes til å strukturere en voluminøs hestehale, eller klemmer strategisk plassert under føning ... det er ingen mangel på kreative tips. Hva gjør dem så tiltalende? Tilgjengeligheten. Du trenger ikke å kjøpe ti nye produkter: ideen er ofte å gjenoppfinne det du allerede har på badet.

Volum er ikke et krav

Selv om media og sosiale nettverk stadig snakker om «flatt hår du bør unngå» eller «perfekt volum», er det viktig å huske at naturlig fint eller tynt hår absolutt ikke er en feil. Noen elsker livlige frisyrer og dramatiske røtter, mens andre foretrekker glatt, flagrende eller rett hår. Og begge deler er like vakre.

Volum er ikke en skjønnhetsstandard som skal oppnås for enhver pris. Hår har forskjellige teksturer, tettheter og oppførsel, og det er noe av det som gjør det unikt. Disse tipsene bør derfor forbli morsomme alternativer for de som liker å eksperimentere med frisyrene sine, aldri en påbud om å forvandle sitt naturlige hår.

Et tips å prøve forsiktig

Som alle ukonvensjonelle teknikker krever denne litt forsiktighet. Metallet i vippebøyeren kan skade noen hårlengder hvis du klemmer den for hardt, spesielt på fint, skadet eller sprøtt hår. Ideelt sett bør du være veldig forsiktig og aldri trekke hardt i røttene.

Et annet viktig poeng: denne teknikken bør kun brukes på tørt hår. Vått hår er mye mer skjørt og mer utsatt for brudd. Eksperter fraråder også å bruke en oppvarmet vippebøyer nær hodebunnen. Den klassiske versjonen er helt tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt uten unødvendig risiko.

Alternativer som også fungerer veldig bra

Hvis denne teknikken ikke appellerer til deg, finnes det mange andre måter å bringe bevegelse til hårrøttene på.

Miniklips plassert på kronen av hodet under føning er fortsatt en veldig populær metode. Borrelåsruller, som brukes på tørt eller litt varmt hår, lar deg også skape en fin voluminøs effekt uten overdreven varme.

Den klassiske duoen med rundbørste og hårføner er også et trygt kort for de som liker myke og spenstige hårutløsninger.

Til slutt kan noen volumgivende pudder som påføres direkte på røttene gi en fyldigere effekt på sekunder, spesielt på fint hår.

Til syvende og sist fremhever denne trenden én ting: skjønnhet kan også være en kreativ lekeplass. Å eksperimentere, gi gjenstander nytt bruk og ha det gøy med håret kan rett og slett være en lettvint måte å gjenoppfinne rutinen din på, uten press eller universelle regler.