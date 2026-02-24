Search here...

Denne øyenbrynstrenden fra 2000-tallet gjør comeback

Tips og triks
Léa Michel
@elsaroshe/TikTok

Trodde du hadde lagt dem nederst i sminkepungen sammen med de glitrende lipglossene dine? Overraskelse: de ultratynne øyenbrynene fra 2000-tallet er tilbake i søkelyset. En trend som splitter meninger ... og appellerer til en ny generasjon som er klar til å leke med reglene.

Y2K-vekkelsen tar tak i øyenbrynene

Etter år dominert av tykke, naturlige og fyldige øyenbryn, er det tid for nitid presisjon. Siden slutten av 2025 og begynnelsen av 2026 har tynne, veldefinerte øyenbryn gjort et bemerkelsesverdig comeback på TikTok og Instagram. Veiledninger for «Over-plucked brows revival» florerer: pinsett i hånden, spiss blyant, rene og dristige linjer.

Dette comebacket er en del av en bredere bølge av nostalgi. Y2K-estetikken oversvømmer nok en gang sosiale medier: lavsittende jeans, blanke lepper og intense, røykfylte øyne. I denne sammenhengen gjør det ultratynne øyenbrynet comeback, et nikk til en tid da skjønnhet omfavnet sterke kontraster.

@elsaroshe Burde jeg…? #øyenbryn #tynneøyenbryn ♬ noe originalt - ikke rør, det er kunst

En stil som deler meninger ... og det er bra

Som enhver slående trend er ikke ultratynne øyenbryn universelt elsket. De som foretrekker dristige bryn anser dem som utdaterte, for strenge eller til og med risikable. For andre forstørrer disse minimalistiske buene øynene og skaper et sofistikert utseende. Til syvende og sist avhenger alt av dine preferanser.

Skjønnhet er ikke en fast regel. Den utvikler seg, eksperimenterer og leker med ytterpunktene. Etter år med overflod og oppoverbørstede øyenbryn, tilbyr kirurgisk presisjon et alternativ.

Ikoner fra i går og i dag

Det er umulig å snakke om denne trenden uten å tenke på Pamela Anderson, som hadde ultratynne blyantøyenbryn på høyden av 2000-tallet. Før henne brukte Angelina Jolie dem allerede intenst på 90-tallet, og formte blikket hennes med en delikat og dramatisk linje.

I dag er neste generasjon klar. Gabbriette, en modell med en punk-aura, omfavner disse tynne buene med en rå, moderne vri. Amelia Gray, den nye motemusen, kombinerer dem med sofistikert sminke med høy kontrast. Resultatet: et teatralsk, nesten filmatisk utseende. Disse øyenbrynene går ikke ubemerket hen, og det er nettopp deres sjarm.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Gabbriette (@gabbriette)

Våg uten å svikte deg selv

Hvis ideen fascinerer deg, er det ingen grunn til å forhaste seg med pinsetten og gjøre noe ugjenkallelig. Du kan teste effekten med sminke: concealer for å subtilt kamuflere den naturlige linjen, en tynn blyant for å tegne en smalere bue på nytt. Dette lar deg eksperimentere uten at det går på bekostning av etterveksten. Ansiktet ditt er unikt, og det er også øyenbrynene dine. Enten de er tykke, buede, fyldige, sparsomme eller ultratynne, bidrar de til identiteten din. Nøkkelen er å velge et utseende som gjenspeiler hvem du er.

Moralen i historien er at tilbakekomsten av ultratynne øyenbryn beviser én ting: skjønnhet elsker sykluser. Det som i går ble ansett som utdatert, blir ønskelig i dag. Utover trender er det som virkelig betyr noe din frihet til å leke med imaget ditt. Du kan elske fyldige øyenbryn og beholde dem med stolthet. Du kan eksperimentere med en tynn bue for et slående utseende. Din skjønnhet trenger ikke å følge en algoritme; den følger din kreativitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Fett hår: denne feilen under sjamponering kan være årsaken, ifølge en ekspert

