Den enkle teknikken som gjør at duften varer fra morgen til kveld

Tar du på deg parfyme om morgenen, men innen middag er det bare en svak duft igjen på huden? Det er en frustrasjon som deles av mange. Selv de mest prestisjefylte duftene kan miste intensitet utover dagen hvis de ikke påføres riktig. Heldigvis finnes det et veldig enkelt triks – ofte oversett – som kan hjelpe parfymen din til å vare fra morgen til kveld. Og nei, det handler ikke om å påføre mer.

Fuktighetsgivende hud: den viktigste refleksen

Teknikken det er snakk om er like enkel som den er effektiv: påfør parfyme på godt hydrert hud. Hvorfor er dette så viktig? Parfyme fester seg mye bedre til næret hud enn til tørr hud. Når huden mangler fuktighet, absorberer den raskt de flyktige komponentene i parfymen, og reduserer dermed levetiden. Omvendt lar godt hydrert hud duftmolekylene vare lenger ved å redusere fordampningen.

Trikset er å påføre en fuktighetskrem eller en nøytral (parfymefri) balsam på områdene der du skal spraye parfymen. Noen merker tilbyr til og med bodylotioner som matcher duften deres for å ytterligere forbedre holdbarheten.

Bonustips: Litt fet hud holder bedre på dufter enn tørr hud. Derfor er naturlige kroppsoljer, som søt mandel- eller jojobaolje, også utmerkede bærere.

Hvor og hvordan du skal påføre parfymen din for optimal levetid

Foruten fuktighet spiller hvor og hvordan du påfører parfymen din en avgjørende rolle. Her er noen enkle, men effektive tips:

Fokuser på kroppens pulspunkter: håndleddene, innsiden av albuene, bak ørene, nakken og bak knærne. Disse områdene sprer duften bedre takket være kroppsvarmen.

Ikke gni håndleddene etter påføring: dette bryter ned parfymemolekylene og endrer sammensetningen.

Spray omtrent 15–20 cm fra huden for jevn fordeling.

Du kan også parfymere klærne dine (forutsatt at de ikke er delikate som silke), fordi tekstilfibre holder på lukt godt.

Parfymer som naturlig varer lenger

Ikke alle parfymer er skapt like når det gjelder holdbarhet. Noen er laget for å vare, mens andre er mer ustabile av natur. Her er noen nyttige retningslinjer:

Såkalte «orientalske» eller treaktige parfymer, som inneholder noter av vanilje, rav, patchouli eller musk, er generelt mer vedvarende.

Eau de parfum (EDP) varer lenger enn eau de toilette (EDT) fordi den er mer konsentrert i essensen.

Til slutt spiller kvaliteten på råvarene en rolle: nisje- eller eksklusive parfymemerker bruker ofte ingredienser som holder seg bedre over tid.

Et minimalistisk, men effektivt tips

Fordelen med denne metoden? Den krever verken dyre kjøp eller en radikal endring i rutinen. Ved å ganske enkelt legge til et fuktighetsgivende trinn rett før du påfører parfyme, forlenger du levetiden til favorittduften din gjennom dagen. Og alt dette uten å overdrive eller fylle rommet med duften. Dette trinnet passer perfekt inn i en minimalistisk skjønnhetstilnærming som respekterer både huden din og parfymen din.

Kort sagt, det er ikke nødvendig å påføre på nytt eller tømme flasken for at parfymen din skal vare. Nøkkelen ligger i å forberede huden din, spesielt ved å tilføre fuktighet. Det er et enkelt triks, men det utgjør hele forskjellen. Prøv det: du blir kanskje overrasket over å se hvor mye lenger parfymen din varer, uten noen form for retusjering eller kunstige tilsetningsstoffer.