Tilsetning av chilipepper i lipglossen din: hvorfor dette trikset ikke anbefales

En lipgloss, en dråpe sterk saus, noen sekunder med tålmodighet … og millioner av visninger. «Spicy Lips»-trenden lover fyldigere lepper på et blunk. Men bak «wow»-effekten minner ekspertene oss om at leppene dine fortjener mildhet, ikke brenning.

Et triks som har eksistert en stund.

Lenge før TikTok sirkulerte ideen allerede. På 2000-tallet skrøt noen skjønnhetsmagasiner av de «stimulerende» egenskapene til chilipepper for å gi leppene en «øyeblikkelig fyldigere» effekt. Noen få dråper fortynnet capsaicinbasert olje, og voilà: rødere, fyldigere lepper, klare for en fotoshoot.

Tjue år senere gjenoppliver sosiale medier dette gamle trikset. Under emneknaggen #SpicyLips blander influencere sterk saus, Tabasco eller sriracha med sin vanlige lipgloss før de påfører den rikelig. Resultatet: virale videoer, fylt med grimaser, rennende øyne og tilfredshet over den umiddelbare fyldige effekten.

Hvorfor det fungerer (på overflaten)

Mekanismen er enkel. Chilipepper inneholder capsaicin, en aktiv ingrediens som forårsaker lokal vasodilatasjon. I praksis utvider blodårene seg, blodstrømmen øker, og leppene blir litt røde og hovne opp. Effekten gir et inntrykk av fylde og friskhet. Effekten varer vanligvis mellom 20 og 40 minutter, akkurat nok tid til en selfie eller en spontan utflukt. Dette raske resultatet er imidlertid faktisk basert på en betennelsesreaksjon, og det er der problemet ligger.

Hva hudleger kritiserer ved trenden

Lepper er ikke som annen hud. Overflaten deres er tynn, skjør og mangler den robuste beskyttende barrieren som finnes andre steder i ansiktet. Å påføre chilipepper er som å utsette dette delikate området for intens kjemisk irritasjon.

Eksperter advarer om at svie, kraftig prikking, vedvarende rødhet og til og med blemmer kan forekomme, spesielt hos personer med sensitiv hud. Gjentatt eksponering for denne typen irritasjon kan svekke hudbarrieren, fremme kronisk tørrhet, fremheve fine linjer og øke risikoen for infeksjon.

Et annet bekymringsverdig poeng: matsauser er ikke formulert for kosmetisk bruk. De kan inneholde tilsetningsstoffer, konserveringsmidler eller smakstilsetninger som ikke er egnet for påføring på slimhinner. For ikke å snakke om risikoen for kryssallergier med visse krydder. Kort sagt: den fyldige effekten er faktisk en mikrobetennelse. Det er ikke en behandling; det er en forsvarsmekanisme i kroppen din.

Hva om du ikke hadde noe å korrigere?

Til syvende og sist reiser denne trenden et bredere spørsmål: hvorfor er det nødvendig å forvandle leppene dine for enhver pris? Dagens standarder favoriserer ofte veldig fyldige, veldefinerte lepper. Men bare fordi samfunnet fremmer et visst ideal, betyr det ikke at du skal føle deg selvbevisst om tynne lepper. Munnen din, enten den er fyldig, tynn, asymmetrisk osv., er en del av identiteten din. Den smiler, den snakker, den uttrykker seg. Den trenger ikke å være overdrevent dramatisk for å være vakker.

Kort sagt, det er legitimt å ønske å føle seg bra med utseendet sitt, men det bør aldri innebære smerte eller risikable eksperimenter. Kroppen din er tilstrekkelig og verdig oppmerksomhet akkurat som den er. Varig skjønnhet svir ikke; den respekterer, fukter og forbedrer. Og fremfor alt begynner det med å akseptere hvem du allerede er: den perfekte deg.