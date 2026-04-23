Blant unge mennesker er det et sterkt comeback av ikoniske parfymer fra 90- og 2000-tallet.

Mellom sosiale medier og vintagekultur opplever ikoniske parfymer fra 90- og 2000-tallet en spektakulær gjenoppblomstring i popularitet blant yngre generasjoner. Dufter som lenge har vært assosiert med begynnelsen av «mainstream»-parfyme er nå tilbake i sentrum for skjønnhetstrender. Historiske merker som Calvin Klein og ikoniske parfymer som Thierry Mugler Angel og Lolita Lempicka bringes jevnlig tilbake i søkelyset i viralt innhold.

Flasker som har blitt gjenstand for generasjonsbegjær

Det som er tiltalende i dag er ikke bare duften, men også den visuelle identiteten til disse parfymene: umiddelbart gjenkjennelige flasker, særegne estetiske koder og historiefortelling dypt forankret i sin tid. Merker som Cacharel Anaïs Anaïs og CK One legemliggjør denne minimalistiske eller romantiske estetikken som gjør et sterkt comeback i dagens trender.

TikTok og Instagram som nostalgiakseleratorer

Gjenoppblomstringen av disse duftene forsterkes i stor grad av sosiale medier, hvor nostalgisk innhold blomstrer. På TikTok får «parfymer fra 2000-tallet» millioner av visninger, ofte assosiert med tenåringsminner eller en bevisst retro-estetikk. Denne trenden er en del av en bredere bevegelse som allerede er observert innen mote og musikk, hvor referanser til 90- og 2000-tallet stadig blir tolket på nytt.

Parfyme som et identitetsobjekt

For Generasjon Z er parfyme ikke lenger bare en fast olfaktorisk signatur, men et element av personlig uttrykk. Å vende tilbake til kjente dufter lar dem gjenopprette forbindelsen med en opplevd enklere æra, men også hevde sin estetiske identitet. Denne «tilbake til klassikerne»-trenden forvandler vintageprodukter til ekte kulturelle gjenstander.

Tilbakekomsten av ikoniske parfymer fra 90- og 2000-tallet illustrerer et bredere fenomen av generasjonsnostalgi. Med sosiale medier, retroestetikk og et ønske om autentisitet er disse duftene ikke lenger bare skjønnhetsprodukter: de blir kulturelle markører som overskrider generasjoner.