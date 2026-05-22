Hudbeskyttelse: en refleks som noen hudleger anser som en prioritet

Selv om solen er livsviktig og gir en rekke fordeler – syntese av vitamin D, en antidepressiv effekt og terapeutisk effekt på visse hudsykdommer som psoriasis – utgjør den også en betydelig trussel mot huden vår når den ikke håndteres riktig. Med det varmere været som nærmer seg, understreker den franske nasjonale foreningen for hudleger og venerologer (SNDV) viktigheten av å bruke passende solbeskyttelse under alle omstendigheter. Ifølge SNDV-fagfolk er det første trinnet å nøyaktig vurdere hudtypen din, fototypen din og intensiteten av soleksponeringen du vil møte.

Risikoen ved overdreven soleksponering

På kort sikt er konsekvensene av overdreven eller langvarig soleksponering synlige: den beryktede solbrentheten, en overfladisk brannskade forårsaket av UVB-stråler, reflekterer direkte skade på cellene i epidermis. Men det er de langsiktige effektene som bekymrer hudleger mest. Gjentatt soleksponering fører til molekylære endringer i cellegenomet, som bare delvis repareres av kroppen. Denne akkumuleringen resulterer over årene i akselerert hudaldring, forekomst av aldersflekker og fremfor alt en økt risiko for hudkreft, enten det er karsinom eller melanomer, hvor sistnevnte er den mest aggressive.

Konseptet «solkapital»

For å bedre forstå de nødvendige forholdsreglene bruker hudleger et talende bilde: «solkapital», sammenlignbart med et «poengbasert førerkort». Hvert individ er født med en begrenset mengde av denne kapitalen, som ikke kan fylles opp. Enhver ubeskyttet eksponering utarmer den. Derfor er det viktig å bevare denne kapitalen gjennom hele livet, og å være ekstra årvåken når du har en lys hudtype eller er utsatt for intenst sollys. Denne logikken dikterer at vi bør vurdere solbeskyttelse ikke bare i ferier, men også i hverdagen.

Å kjenne fototypen din er det første du må gjøre.

For å velge riktig beskyttelse er det viktig å identifisere fototypen din, det vil si hudens naturlige følsomhet for solen.

Fototype I tilsvarer svært lys hud, noen ganger dekket med fregner, ledsaget av rødt hår: disse menneskene blir systematisk solbrent.

Fototype II refererer til lys hud med venetiansk blondt eller rødbrunt hår, som ofte blir rødt, men kan bli brun.

Fototype III inkluderer lys hud som bare rødmer ved intens eksponering.

Fototype IV refererer til mørk hud, sjelden utsatt for solbrenthet. Jo lavere fototype, desto større behov for beskyttelse.

God praksis for fotobeskyttelse

Å kjenne huden din er et utgangspunkt, men det er å tilegne seg de riktige daglige vanene som utgjør forskjellen.

Hudleger anbefaler på det sterkeste å unngå all eksponering mellom klokken 12 og 16, perioden hvor sollyset er mest intenst og mest skadelig.

Når du er utendørs, er det best å holde seg i skyggen, enten den er naturlig (under et tre) eller kunstig (under en parasoll).

Beskyttende klær spiller også en viktig rolle: en bredbremmet hatt, solbriller og UV-beskyttende klær utgjør den første forsvarslinjen.

I tillegg bør man regelmessig påføre et egnet solbeskyttelsesprodukt på utsatte områder.

Å velge riktig produkt basert på eksponering

Siden 2006 har solkremer blitt klassifisert i fire kategorier basert på solfaktor: lav (solfaktor 6 til 14), middels (15 til 29), høy (30 til 50) og veldig høy (50+). Valget avhenger av hudtype og intensiteten av soleksponeringen. Ved ekstrem eksponering – isbreer, tropene, lange dager på stranden – anbefales veldig høy beskyttelse, spesielt for lys hud. Merk at beskyttelsesnivået reduseres betydelig hvis det påføres en utilstrekkelig mengde: påfør derfor rikelig og påfør på nytt annenhver time, samt etter bading eller kraftig svetting.

Spesiell oppmerksomhet til barn

Barns solbeskyttelse krever spesiell oppmerksomhet. Deres mer skjøre hud er mer utsatt for varige skader. Streng overholdelse av soleksponeringstider er viktig, i likhet med strenge beskyttende klær. Hudleger anbefaler bruk av mineralbaserte solkremer, som tolereres bedre og gir bedre beskyttelse for sensitiv hud. Det er også viktig å huske at bruk av solkrem, selv en med høy beskyttelse, aldri bør oppmuntre til langvarig soleksponering.

Å bevare hudens naturlige forsvar mot solen handler først og fremst om å ha en bevisst og bærekraftig tilnærming til soleksponering. Ved å kombinere kunnskap om huden din, solbeskyttelsespraksis og passende produkter, kan alle nyte solen trygt. Ifølge hudleger bør hovedfokuset være omfattende og gjennomtenkt beskyttelse, som brukes året rundt.