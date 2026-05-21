«Women looksmaxxing», skjønnhetstrenden blant unge kvinner som skaper bekymring

Glow-ups, utvidede hudpleierutiner, en besettelse av det «perfekte ansiktet» ... de siste månedene har et nytt ord tatt over TikTok og sosiale medier: «women looksmaxxing». Bak dette nesten futuristisk-klingende begrepet ligger en veldig reell trend, som presser noen unge kvinner til å optimalisere utseendet sitt ned til minste detalj. Og selv om det å ta vare på seg selv kan være positivt, begynner denne jakten på perfeksjon å reise alvorlige spørsmål.

En trend som oppsto på internett

«Looksmaxxing» kommer fra den engelske sammentrekningen av «looks» (utseende) og «maximizing». Ideen? Å bli den «mest attraktive» versjonen av seg selv som mulig gjennom en akkumulering av skjønnhets-, fitness- eller estetiske teknikker. Opprinnelig sirkulerte fenomenet hovedsakelig i mannlige nettsamfunn. I dag eksploderer det kvinnelige motstykket på sosiale medier, spesielt blant tenåringsjenter og unge kvinner.

Når skjønnhet blir et «prosjekt»

Prinsippet om «women looksmaxxing» er basert på kontinuerlig forbedring: ultra-presise hudpleierutiner, ernæringsråd, øvelser for å «forme» ansiktet, strategisk sminke, intensiv hårpleie og stadig mer vanlige kosmetiske prosedyrer. Hver detalj i kroppen blir et «prosjekt som skal optimaliseres».

På TikTok lover videoer knyttet til fenomenet ofte et spektakulært «før og etter». Noen innholdsskapere deler endeløse lister med vaner som visstnok er utformet for å gjøre dem mer attraktive: bedre holdning, «hvitere» tenner, «glasshud», «perfekt» formede øyenbryn eller til og med reduksjon av ansikts-«feil». Denne tilnærmingen forvandler noen ganger velvære til en veritabel søken etter estetisk ytelse.

Standarder som blir stadig vanskeligere å oppnå

Problemet, ifølge mange eksperter, er at denne trenden ofte er basert på urealistiske standarder. Filtre, retusjering og algoritmer skaper et inntrykk av konstant perfeksjon, noe som er vanskelig å oppnå i det virkelige liv. Som et resultat utvikler noen unge kvinner et mer rigid forhold til imaget sitt, med følelsen av at de alltid må «fikse» noe.

Det som også er bekymringsfullt er den mentale dimensjonen ved dette fenomenet. Å stadig sammenligne ansiktet eller kroppen sin med ultraperfeksjonerte modeller kan raskt svekke selvtilliten. Skjønnhet blir da mindre et rom for personlig uttrykk og mer en endeløs jakt på et pålagt ideal. Og på sosiale medier kan dette presset raskt bli en daglig foreteelse.

Stilt overfor fenomenet «kvinners lookmaxing», etterlyser et økende antall stemmer en mer nyansert tilnærming til diskursen om skjønnhet på nett. Et ansikt trenger ikke å være «optimalisert» for å ha verdi, og selvtillit bør aldri avhenge av en algoritme eller en viral trend. Det er helt greit å ville ta vare på seg selv; faren oppstår imidlertid når utseendet blir en konstant kilde til angst eller et behov for bekreftelse.