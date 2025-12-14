For å feire det nye året kan denne sminken godt være din beste allierte

Sminketrendene for høytiden 2025 feirer kjølige, metalliske toner, med et stort comeback av glitrende grått og sølv. Disse iskalde nyansene er perfekte for å skape et glitrende øyelokk, ideelt for en nyttårsaftenfeiring som glitrer og fanger lyset. Denne sesongens trend er å kombinere denne skimrende sminken med en dyp smokey eyes, noe som gir et preg som er både sofistikert og dristig.

Kule toner, sesongens store stjerne

Denne vinteren er det kjølige nyanser som hersker: grått, sølv, isblått og frostet lavendel pryder øyelokkene. Glitter vekker disse fargetonene og tilfører glitter og glamour. Glitrende grå sminke kommer i både fine teksturer og store, lysende deler, for en tilpasset festlig effekt.

Den dype røykfylte øynene, kontrollert intensitet

For å utfylle disse fargene er smokey eye fortsatt et element av eleganse. I år hevder smokey eye seg i sine dypeste og mest gylne versjoner, og spiller på gradienten fra mørkegrå til lysere nyanser i midten av øyelokket. Alt dette kombineres perfekt med sølvglitter påført det bevegelige øyelokket eller i den indre øyekroken, for et fengslende utseende.

Tips for en vellykket nyttårssminkelook

Start med et baselakk eller en grunning for å sikre at glitteret holder seg på plass.

Påfør en mørkegrå eller antrasittfarget øyenskygge i en gradient for å skape dybde.

Plasser forsiktig sølvglitteret på det mobile øyelokket eller den sentrale delen.

Avslutt med en linje med svart eller kullgrå eyeliner for å fremheve øynene.

Legg på en volumgivende maskara for å forsterke effekten på vippene dine.

For nyttår 2025, tør å bruke sminke som kombinerer festlig, trendy og raffinert: skimrende grå er nøkkelfargen, forsterket av en dyp og lysende smokey eyes. Denne vinterlooken er ideell for de som ønsker å få øynene til å glitre samtidig som de forblir elegante og trendy med de kalde tonene som dominerer denne sesongen.