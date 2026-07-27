Disse sminketrendene kommer til å bli en sensasjon høsten 2026

Etter flere sesonger der diskré sminke regjerte, lover høsten 2026 å bli mer dristig. Catwalken i New York, London, Milano og Paris viste frem uttrykksfulle stiler som fortsatt lar huden puste. Massevis av inspirasjon til å finne nye måter å ha det gøy med sminken din, alt etter humøret ditt.

Smoky eye-et gjør et stort comeback

Høsten 2026 prydes øynene med dype, subtilt blandede nyanser. Si farvel til ultragrafiske linjer: smoky eyes er blandet for et intenst, men likevel mer fleksibelt og holdbart resultat. En annen variant fengsler også skjønnhetsentusiaster: en bevisst uskarp eyeliner-effekt, som gir en rocka og avslappet stemning uten å strebe etter perfeksjon. Målet er ikke å oppnå feilfri, millimeterperfekt sminke, men å skape et utseende fullt av karakter.

Rouge brukes uten hemninger

Rouge gjør comeback i skjønnhetsrutiner. Denne gangen er den ikke lenger begrenset til en lett berøring på kinnbena: den blendes sjenerøst over kinnene, og noen ganger til og med opp til neseryggen, for en sunn glød inspirert av naturlig rosenrøde kinn. Kremete teksturer og nyanser av bringebær, plomme eller rosa dominerer trenden. «Blush draping», som innebærer å blande fargen oppover mot tinningene, gir også ansiktet dimensjon med en subtil berøring. Resultatet: en strålende og frisk hudtone på bare noen få strøk.

Leppene antar dype nyanser

For leppene er rike farger som burgunder, plommefargede eller nyanser nær okseblod inne. I motsetning til perfekt definerte rødfarger favoriserer trenden en uskarp effekt, som om leppene var delikat farget. Denne mykere finishen gir et elegant og moderne utseende, samtidig som den er enklere å bruke hver dag. En vakker måte å våge å bruke mørke nyanser uten å trenge en ultra-presis kontur.

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Strålende hud fremfor alt

Hvis det finnes en fellesnevner som går gjennom alle disse trendene, så er det hudtonen. Catwalken bekreftet ønsket om å opprettholde en lys hudtone, med en lett finish som lar den naturlige teksturen skinne gjennom. Ideen er å fremheve et enkelt sminkeelement – øynene, kinnene eller leppene – samtidig som resten holdes mer diskret. Denne balansen gjør det enkelt å tilpasse disse antrekkene slik at de passer din egen stil.

La oss til slutt presisere at disse trendene først og fremst er forslag til hvordan man kan eksperimentere og ha det gøy med sminke. Det er ingen forpliktelse til å følge dem, eller engang å bruke sminke i det hele tatt. Enten du elsker å bruke sminke hele ansiktet hver dag, foretrekker å bruke det bare av og til, eller bare føler deg bra uten sminke, er alle tilnærminger gyldige.