Leppestiftfarger som vil lysne opp ansiktet ditt høsten 2026

Sminke
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Hver høst bringer sin del av nye skjønnhetsinspirasjoner, og 2026 er intet unntak. Denne sesongen handler leppestifter om varme, dype og lysende nyanser som gir ansiktet et snev av glød. Oppdag nyansene som vil definere de kommende månedene.

Bordeaux-vin, sesongens must-have

Det er vanskelig å forestille seg en høstlig sminkepung uten en burgunderfarget leppestift. Midt mellom en dyp rød og en plommefarget farge, overgår denne fargen trender uten å miste sjarmen sin. Fordelen? Den tilfører umiddelbart dybde og eleganse, enten den brukes med minimalistisk eller mer sofistikert sminke. I en matt versjon gir den et dristig utseende, mens en satengfinish gir mer mykhet og lysstyrke. En nyanse som smigrer et bredt spekter av hudtoner.

Sjokoladebrun gjør et stort comeback

Inspirert av 1990-tallet gjør sjokoladebrun et sterkt comeback. Denne rike fargen er tiltalende for sin vintage, men sofistikerte følelse. En favoritt i sminke med varme toner, og den kan kombineres med en lipliner i samme fargefamilie for å subtilt definere leppene. Resultatet er elegant, varmt og perfekt i tråd med høstens ånd.

Teglrød varmer opp huden

Hvis du elsker klassiske rødfarger, men ønsker en mer høstlig palett, er teglrød et utmerket alternativ. Mer jordaktig enn knallrød, gir den utstråling samtidig som den forblir harmonisk med sesongens farger. De varme undertonene skaper en sunn glød og lyser opp ansiktet. En ideell nyanse for de som ønsker å kombinere karakter og mykhet.

Hete nakenbilder, hverdagslige allierte

De som foretrekker en subtil sminke kan velge varmere nude-farger. Karamell, terrakotta eller rosenrød beige erstatter altfor kalde beige-farger for å skape et mer lysende resultat. Disse naturlige fargetonene passer lett sammen med dristigere øyesminke eller, omvendt, et veldig minimalistisk utseende. For en frisk og harmonisk effekt kan det være gunstig å velge en nude som er litt varmere enn hudtonen din.

Hvordan finne fargen som passer deg?

Trender er en kilde til inspirasjon, men de erstatter aldri dine personlige preferanser. Hudtonen din kan veilede deg: lys hud ser ofte best ut i burgunder eller rosenrøde hudtoner, mens medium til mørk hudtoner er spesielt smigret av sjokoladebrune og dypere teglrøde. Det viktigste er å velge en farge du føler deg komfortabel i og som passer stilen din. Tross alt er sminke først og fremst en måte å uttrykke deg selv på, ikke et sett med regler å følge.

Disse nyansene er blant de viktigste inspirasjonene for høsten 2026, men de er på ingen måte obligatoriske . Du står fritt til å bruke leppestiften du liker, velge en helt annen farge eller gå uten sminke. Trender er ment å inspirere, aldri å diktere.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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