Denne skjønnhetstrenden, som er blitt tatt i bruk av mange kjendiser, ser ut til å bli en stor trend i 2026.

I 2026 tar skjønnhet en ny vending: mindre polert perfeksjon, mer strålende autentisitet. Fregner – naturlige eller gjenskapte – blir den elegante detaljen som utgjør hele forskjellen. På den røde løperen og i det virkelige liv signaliserer de en gledelig tilbakevending til «ekte skjønnhet».

Når fregner stjeler showet

Fregner, som lenge har vært skjult under lag med ultradekkende foundation, gjør nå comeback. Ved store seremonier i det siste, spesielt Grammy-utdelingen, stjal de showet og overgikk den «perfekt glattede» sminken som tidligere dominerte.

Denne utviklingen markerer et vendepunkt: målet er ikke lenger å viske ut alle detaljer i ansiktet, men å fremheve det som gjør det unikt. Lett foundation, teksturer som føles som en annen hud, diffus rouge og en subtil glød lar nå huden puste. Fregner blir en sjarmerende ressurs, et ekstra preg av personlighet som fremhever ansiktet uten å få det til å se ensartet ut.

Kjendiser som viser frem sin individualitet

Denne trenden er bredt omfavnet av kjendiser. Den amerikanske sangeren og låtskriveren Billie Eilish, for eksempel, hadde nylig en minimalistisk sminke som fremhevet fregnene hennes, med tynn eyeliner, uskarpe lepper og en perfekt påført varm rouge. Resultatet: et moderne og utrolig magnetisk utseende.

Andre personligheter som den amerikanske sangeren og låtskriveren Sabrina Carpenter, den britiske sangeren Lola Young og Daniela og Lara fra det amerikanske jentebandet Katseye har også tatt i bruk denne stilen. Noen fremhever den med en subtil highlighter, mens andre velger mørkere lepper for å skape en elegant kontrast. I alle tilfeller er budskapet klart: det som en gang var en kilde til usikkerhet er nå en skjønnhetssignatur.

En friere, mer gledelig skjønnhet

Denne trenden er så tiltalende fordi den legemliggjør et dyptgående skifte i vårt forhold til utseende. I 2026 feirer skjønnhet unike trekk, særegne egenskaper og detaljer som forteller en historie. Fregner symboliserer denne nye æraen der vi velger å vise fremfor å skjule, å akseptere fremfor å korrigere.

På sosiale medier uttrykkes denne estetikken lekent gjennom falske fregner. Ved hjelp av en brun blyant, en kosmetisk tusj eller en spesifikk fargetone påføres små prikker på nesen og kinnbena, og blendes deretter lett for et naturlig utseende. Sprayen fester dem og holder hele dagen. Dette skjønnhetstrikset er enkelt, tilgjengelig og morsomt, og lar alle eksperimentere uten press.

En inkluderende og kroppspositiv trend

Denne gjenopplivingen er dypt kroppspositiv fordi den minner oss om at ansiktet ditt ikke trenger å være glatt, symmetrisk eller «perfekt» for å være vakkert. Dine naturlige merker, urenheter og hudtoner er alle en del av sjarmen din. Og hvis du ikke har fregner, har du like mye rett til å leke med denne trenden for moro skyld, uten å prøve å se ut som noen andre.

Kort sagt, denne trenden, som er anerkjent av kjendiser og bredt tatt i bruk på sosiale medier, forvandler sminke. Det handler ikke lenger om å skjule, men om å avsløre. Glatt, jevn hud er ikke lenger nødvendig: skjønnhet stråler nå gjennom personlighet, tekstur og selvuttrykk.