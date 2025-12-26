Hun får tatovert leppene sine og angrer umiddelbart på resultatet.

Kalita Hon vil aldri glemme dagen hun kjente panikken stige under en leppe-rødmebehandling – en semi-permanent sminketeknikk som er ment å fremheve leppenes naturlige farge. Etter å ha gått viralt på sosiale medier etter å ha delt «det nøyaktige øyeblikket» hun angret på avgjørelsen sin, forteller den unge kvinnen nå hvordan det endte.

Et skjønnhets"eksperiment" som gikk viralt

Kalita, som bor i New York, forklarer at hun bruker leppeprodukter daglig og ønsket å finne en «mer praktisk og bærekraftig» løsning, fortalte hun People magazine. «Ideen om å våkne opp med en naturlig rosenrød farge virket både spennende og logisk», betrodde hun.

Før hun tok steget, undersøkte hun prosedyren grundig og leste både positive og negative erfaringer. Men da det knallrøde pigmentet ble påført leppene hennes – og utover omrisset – opplevde den unge kvinnen umiddelbart et «øyeblikk med ren panikk». På TikTok la hun ut en video med teksten: «Se det nøyaktige øyeblikket jeg visste at jeg hatet leppetatoveringen min.» Hennes lamslåtte uttrykk gikk viralt og genererte hundrevis av reaksjoner, noen underholdt, andre forferdet.

«Jeg trodde det ville være midlertidig.»

Selv om smerten og den livlige fargen i starten bekymret henne, forklarer Kalita at hun stolte på fagpersonen og valgte å «stole på prosessen». «Jeg fortsatte å si til meg selv at ubehaget ikke ville vare, og at resultatet ville være verdt det», sier hun. Og hun hadde rett: noen dager senere forsvant pigmentets intensitet, hevelsen gikk ned, og fargen myknet opp. «Nå elsker jeg den! Det er akkurat det jeg ønsket meg. Fargen har fått en naturlig tone som fremhever leppene mine uten å være overdreven», innrømmer hun i dag.

Til slutt delte Kalita prosessens fremgang på Instagram: hovne og røde lepper dagen etter, avskalling av hud etter to dager, deretter gradvis fremvekst av en pen rosa fargetone. «Jeg visste ikke at fargen trengte tid for å stivne. Når den var grodd, var leppene mine perfekte etter min mening!»