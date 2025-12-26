Search here...

Hun får tatovert leppene sine og angrer umiddelbart på resultatet.

Sminke
Léa Michel
@kalitaku/Instagram

Kalita Hon vil aldri glemme dagen hun kjente panikken stige under en leppe-rødmebehandling – en semi-permanent sminketeknikk som er ment å fremheve leppenes naturlige farge. Etter å ha gått viralt på sosiale medier etter å ha delt «det nøyaktige øyeblikket» hun angret på avgjørelsen sin, forteller den unge kvinnen nå hvordan det endte.

Et skjønnhets"eksperiment" som gikk viralt

Kalita, som bor i New York, forklarer at hun bruker leppeprodukter daglig og ønsket å finne en «mer praktisk og bærekraftig» løsning, fortalte hun People magazine. «Ideen om å våkne opp med en naturlig rosenrød farge virket både spennende og logisk», betrodde hun.

Før hun tok steget, undersøkte hun prosedyren grundig og leste både positive og negative erfaringer. Men da det knallrøde pigmentet ble påført leppene hennes – og utover omrisset – opplevde den unge kvinnen umiddelbart et «øyeblikk med ren panikk». På TikTok la hun ut en video med teksten: «Se det nøyaktige øyeblikket jeg visste at jeg hatet leppetatoveringen min.» Hennes lamslåtte uttrykk gikk viralt og genererte hundrevis av reaksjoner, noen underholdt, andre forferdet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Kalita Hon (@kalitaku)

«Jeg trodde det ville være midlertidig.»

Selv om smerten og den livlige fargen i starten bekymret henne, forklarer Kalita at hun stolte på fagpersonen og valgte å «stole på prosessen». «Jeg fortsatte å si til meg selv at ubehaget ikke ville vare, og at resultatet ville være verdt det», sier hun. Og hun hadde rett: noen dager senere forsvant pigmentets intensitet, hevelsen gikk ned, og fargen myknet opp. «Nå elsker jeg den! Det er akkurat det jeg ønsket meg. Fargen har fått en naturlig tone som fremhever leppene mine uten å være overdreven», innrømmer hun i dag.

Til slutt delte Kalita prosessens fremgang på Instagram: hovne og røde lepper dagen etter, avskalling av hud etter to dager, deretter gradvis fremvekst av en pen rosa fargetone. «Jeg visste ikke at fargen trengte tid for å stivne. Når den var grodd, var leppene mine perfekte etter min mening!»

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Comment fêter le carnaval avec style (et sans se ruiner)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Etter «clean girl»-looken i 2025, kan denne sminketrenden skinne i 2026.

I flere sesonger ble skjønnhet oppsummert i ett ord: «ren». Glødende hudfarge, nude lepper og omhyggelig stelte øyenbryn...

Ekspress-julesminke: Det magiske produktet alle klemmer ut

Høytiden nærmer seg, og du planlegger kanskje allerede din skjønnhetsantrekk. Enten du sikter mot en klassisk smoky eyes...

For å feire det nye året kan denne sminken godt være din beste allierte

Sminketrendene for høytiden 2025 feirer kjølige, metalliske toner, med et stort comeback av glitrende grått og sølv. Disse...

Har du grønne øyne? Denne sminkestilen kan gjøre blikket ditt fascinerende.

TikTok-innholdsskaperen @michaelaberd avslører den perfekte sminkelooken for å fremheve grønne øyne: «espressolooken». Denne monokrome stilen i varme kaffebrune...

Disneys magiske speil er endelig her: det kommer til badene våre

Vi husker alle scenen i «Snøhvit» der stemoren spør speilet sitt : «Hvem er den vakreste av dem...

Dragdronningenes hemmelige triks for et fengslende blikk

Drag queens, kjent for sin overdådige sminke og overdrevne ansiktstrekk, blir sjelden brukt som eksempler på vakre antrekk....

© 2025 The Body Optimist